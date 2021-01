AlgaEnergy e Laboratoire M2 assinam acordos de parceria estratégica global para distribuição e desenvolvimento de produtos

A AlgaEnergy se tornará uma distribuidora mundial exclusiva de produtos de biocontrole do Laboratoire M2 e colaborará com os cientistas da empresa de Quebec em novos produtos de controle de doenças para a agricultura

MADRI, Esopanha e SHERBROOKE, QC, 14 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- AlgaEnergy N.A. Inc., a subsidiária americana da AlgaEnergy SA com sede na Espanha e líder global em biotecnologia de microalgas, assinou acordos de distribuição e desenvolvimento de produtos globais com Laboratoire M2 Inc., uma empresa de biotecnologia sediada em Quebec que desenvolve produtos desinfetantes naturais e sustentáveis, incluindo fungicida e bactericida THYMOX CONTROL®.

A AlgaEnergy formula e produz insumos de safra potentes e sustentáveis, baseados em microalgas para os produtores mundiais. Os produtos THYMOX® do Laboratoire M2, derivados da energia antimicrobiana do óleo de tomilho e outros óleos naturais, são usados em plantações e agricultura internas, bem como em mercados de gramados e jardins.

Nos termos dos acordos, a AlgaEnergy obterá direitos globais exclusivos para distribuir a linha de produtos de proteção de lavouras THYMOX por meio das unidades de negócios da AlgaEnergy nos principais mercados agrícolas da Europa, das Américas, da África e da Ásia-Pacífico. As duas empresas também assinaram uma licença e um acordo de desenvolvimento de produto colaborativo sob o qual suas equipes científicas trabalharão juntas para criar novos produtos de biocontrole de valor agregado.

"Conforme nossa parceria com a Concentric Ag anunciada no outono passado, os produtos THYMOX CONTROL do Laboratoire M2 estarão disponíveis em breve pela rede de distribuição mundial da AlgaEnergy", disse D. Ry Wagner, AlgaEnergy N.A. CEO e presidente do agronegócio internacional da AlgaEnergy. "O Laboratoire M2 desenvolveu algumas das soluções de biocontrole natural mais inovadoras do mercado hoje. Esses acordos marcam a entrada da AlgaEnergy no setor de biocontrole em rápido crescimento e também definem o cenário para futuras inovações provenientes de nossa colaboração científica".

"A AlgaEnergy está animada não apenas com as oportunidades de curto prazo com os produtos naturais e orgânicos da THYMOX CONTROL, mas também com as possibilidades de usar nossa plataforma de microalgas de nível mundial e os produtos da plataforma Concentric Ag para criar os melhores produtos da categoria que melhoram a produtividade agrícola e a sustentabilidade em todo o mundo", afirmou.

Frank Palantoni, diretor executivo do Laboratoire M2, vê um tremendo potencial de mudança de jogo nos novos produtos que resultarão dessas tecnologias combinadas.

"Nossos investimentos substanciais em uma nova plataforma de tecnologia para nossa unidade de negócios Crop Protection valeram a pena", disse Palantoni. "Nossa nanotecnologia avançada altamente flexível foi projetada para ser aplicada em muitos outros ingredientes e ativos de controle biológico".

"Esta parceria com a AlgaEnergy dará aos produtores mundiais acesso à nossa tecnologia THYMOX, que foi comprovada em testes de campo para oferecer proteção eficaz contra alguns dos problemas patogênicos mais difíceis enfrentados pelos produtores", acrescentou.

Sobre a AlgaEnergy N.A.

AlgaEnergy N.A. Inc. é a subsidiária nos EUA da AlgaEnergy S.A., uma empresa de biotecnologia na Espanha que usa tecnologia avançada e processos de produção para produzir produtos à base de microalgas de alta qualidade para a agricultura e outros setores. www.algaenergy-intl.com e www.algaenergy.com.

Sobre o Laboratoire M2

Laboratoire M2 Inc., com sede em Sherbrooke, Quebec, Canadá, tem uma reputação bem respeitada por inovação de produtos e experiência em tecnologia de biossegurança e desinfecção ecologicamente sustentável sob a marca comercial THYMOX®. www.thymox.com.

Contatos:

Da AlgaEnergy

Michele Wells, Wells Communications

Telefone: +1-303-417-0696 ou e-mail: [email protected]

Ou

Carmela Pérez Calleja, Gerente de Marketing Global

Telefone: +34-681-285-872 ou e-mail: [email protected]

Da Laboratoire M2

Virginie Doré Lemonde, Comunicações da Bicom

Telefone: +1 514-779-7129 ou e-mail: [email protected]

