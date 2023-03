ALIANSCE SONAE: EBITDA SUPERA TOPO DE GUIDANCE EM 2022

RIO DE JANEIRO, 23 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Aliansce Sonae Shopping Centers S.A. (B3: ALSO3), umas das maiores proprietárias e administradoras de shopping centers do país, anuncia seus resultados do quarto trimestre de 2022 (4T22).

Destaques do 4T22:

Receita supera marca de R$1 bilhão. Em 2022, a crescente receita de locação aliada ao resultado de estacionamento contribuíram para expansões da receita líquida de 25,6% e 19,1%, versus 2021 e 2019, respectivamente.

Comercialização ativa e ocupação recorde. Em 2022, foram assinados uma média de 2,5 contratos por dia. No 4T22, a taxa de ocupação de 97,4% é a mais alta desde a criação da Aliansce Sonae.

Menor patamar histórico de descontos. A alta ocupação aliada à contínua qualificação de mix permitiu que a Companhia retirasse descontos ao longo de 2022. Assim, no 4T22, o nível de descontos sobre aluguéis retornou para patamares históricos, sendo 1,4 p.p. inferior ao do 4T19.

Avanço em sinergias Aliansce Sonae. Em 2022, foram capturados adicionais R$26 milhões em sinergias derivadas da fusão Aliansce Sonae, somando R$56 milhões/ano.

Atingimento de guidance de EBITDA. Impulsionado pela consistente performance operacional e beneficiado pela captura de sinergias da fusão Aliansce Sonae, em 2022, o EBITDA cresceu 31,6% e 17,5% vs. 2021 e 2019, respectivamente. No ano, o indicador somou R$809,6 milhões, superando as projeções gerenciais.

Bem-sucedida gestão de passivos. Em março de 2023, a Aliansce Sonae captou com sucesso um CRI de R$612 milhões, apesar das condições adversas no mercado de crédito.

Aliansce Sonae selecionada para compor ISE B3. A Companhia é a primeira e única representante do setor de shopping centers a integrar o índice de sustentabilidade empresarial da B3, em 2023.

Desinvestimento com valuation atrativo. Em fevereiro de 2023, foi concluído o desinvestimento parcial de 10% de participação no Passeio das Águas Shopping. O cap-rate da venda é de 8,5%, baseado no NOI estimado para 2023. O desinvestimento reforça a capacidade da Companhia em realizar transações que gerem valor para o acionista.

Para obter a versão completa do Release de Resultados 4T22, acesse https://ri.alianscesonae.com.br

A Aliansce Sonae realizará teleconferência e webcast em 24 de março, às 14:00 BRT (em português, com tradução simultânea para o inglês), nos números +55 (11) 3181-8565 / +55 (11) 4090-1621, código "Aliansce Sonae". O webcast é disponibilizado em http://ri.alianscesonae.com.br

Para mais informações, contate: +55 (21) 2176-7272 ou [email protected]

FONTE Aliansce Sonae Shopping Centers

SOURCE Aliansce Sonae Shopping Centers