Alibaba A.I. Labs annonce une collaboration stratégique avec MediaTek sur des initiatives IoT

Les deux parties ont également présenté la première solution de connectivité Smartmesh de Chine, qui prend en charge la toute dernière technologie de maillage Bluetooth de type « many-to-many » afin d'accélérer l'adoption de cette technologie dans les maisons intelligentes.

La solution, qui repose d'une part sur le protocole IoT développé par Alibaba A.I. Labs et nommé IoTConnect et d'autre part sur la puce Bluetooth codéveloppée par les deux parties, permet aux dispositifs pour maison intelligente de s'apparier automatiquement à Tmall Genie, le premier assistant intelligent à commande vocale d'Alibaba A.I. Labs, créant ainsi un écosystème de maison intelligente contrôlé par Tmall Genie.

Miffy Chan, directeur d'Alibaba A.I. Labs, a commenté : « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de travailler en partenariat avec MediaTek et d'explorer les possibilités de collaboration dans l'écosystème de l'IoT. Nos capacités en matière d'IA et de cloud computing, associées à la technologie de pointe de MediaTek dans la conception de puces, permettent à nos solutions de connectivité pour maison intelligente de disposer d'atouts uniques et d'offrir aux consommateurs chinois de réels avantages, tout en ouvrant la voie à un monde plus connecté grâce aux innovations.

Jerry Yu, vice-président et directeur général de la branche Divertissement à domicile de MediaTek a quant à lui déclaré : « MediaTek est ravie de s'associer avec Alibaba A.I. Labs pour créer un écosystème de maison intelligente à commande vocale. Ce partenariat fait suite à notre précédente collaboration sur Tmall Genie X1, qui a été un grand succès. »

« Le marché des maisons intelligentes connaît une croissance phénoménale, portée par les progrès technologiques. Avec la force de MediaTek dans les domaines de la connectivité, de la bande de base, de l'informatique et du multimédia, ainsi que les atouts majeurs d'Alibaba dans le cloud computing et l'IA, nous sommes certains que cette collaboration fera date dans l'histoire de l'IoT », a-t-il ajouté.

Ce partenariat s'inscrit dans la continuité de notre fructueuse collaboration sur l'assistant Tmall Genie, pour lequel MediaTech fournit un soutien technologique avec ses puces. Alibaba A.I. Labs a lancé son assistant de maison intelligente en juillet de l'année dernière afin de proposer aux consommateurs chinois de nouvelles expériences d'interaction. Plus d'un million de dispositifs Tmall Genie ont été vendus en Chine lors du Global Shopping Festival d'Alibaba le 11 novembre dernier.

IoTConnect est un protocole de connectivité ouvert basé sur la norme de maillage Bluetooth pour les fabricants d'équipements intelligents et de dispositifs pour maison intelligente. Les dispositifs intelligents utilisant ce protocole peuvent être automatiquement appariés à Tmall Genie. Ce protocole vise à promouvoir des normes de connectivité unifiées parmi les dispositifs intelligents pour ainsi réduire le coût de développement des dispositifs connectés et favoriser le développement de l'écosystème de la maison intelligente contrôlée par la voix.

La solution Smartmesh prend en charge la dernière mise en réseau maillée Bluetooth et les fonctionnalités Bluetooth 5 mises en place par le Bluetooth Special Interest Group (SIG), l'organisme qui supervise le développement des normes Bluetooth. Les SoC (système sur puce) Bluetooth personnalisés pour cette solution – MT7581 et MT7583 – sont dotés de la technologie de maillage intelligent Bluetooth et de capacités d'appariement automatique, de connexion rapide et de faible consommation d'énergie. Les deux SoC seront prêts pour leur mise sur le marché au cours de la seconde moitié de l'année.

À propos d'Alibaba A.I. Labs

Alibaba A.I. Labs se consacre à l'exploration de la prochaine génération d'interaction homme-machine et à la concrétisation d'une nouvelle expérience utilisateur. Son département de R et D se concentre sur le développement d'applications d'intelligence artificielle innovantes dans tout l'écosystème commercial d'Alibaba et fournit des solutions d'intelligence artificielle aux clients et partenaires d'Alibaba. Doté d'une équipe de recherche de calibre mondial, Alibaba A.I. Labs se concentre sur la recherche théorique et la commercialisation de produits dans divers domaines, tels que la reconnaissance vocale, le traitement du langage naturel, l'identification vocale, l'apprentissage en profondeur et la vision par ordinateur. Alibaba A.I. Labs développe également des produits d'intelligence artificielle pour les consommateurs, tels que Tmall Genie, le premier assistant de maison intelligente à commande vocale développé par ses laboratoires.

À propos de MediaTek

MediaTek Incorporated (TWSE : 2454) est une société mondiale de semiconducteurs, sans usine, qui équipe chaque année 1,5 milliard de dispositifs connectés. Elle fait figure de chef de file dans le développement de systèmes sur puce (SoC) innovants pour les dispositifs mobiles, le divertissement à domicile, la connectivité et les produits de l'Internet des objets. Résolument tournée vers l'innovation, elle constitue un moteur important dans plusieurs domaines technologiques clés, dont notamment les technologies mobiles à haute efficacité énergétique et les solutions multimédias avancées destinées à un large éventail de produits, tels que les smartphones, les tablettes, les téléviseurs numériques, les décodeurs hors FAI, les dispositifs portables et les solutions automobiles. MediaTek donne aux gens les moyens d'agir et les invite à élargir leurs horizons et à tirer parti des technologies intelligentes pour atteindre plus facilement leurs objectifs. Cette approche, que la société appelle « Everyday Genius », c'est-à-dire le « génie du quotidien », est à la base de tout ce qu'elle entreprend. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.mediatek.com.

