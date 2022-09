Alice von Eviation erreicht mit dem Erstflug eines vollelektrischen Flugzeugs einen Meilenstein

Erfolgreicher Erstflug der emissionsfreien Alice läutet neue Ära der elektrischen Luftfahrt ein

MOSES LAKE, Wash, 28. September 2022 /PRNewswire/ -- Eviation Aircraft, ein Hersteller vollelektrischer Flugzeuge, hat den ersten Flug seines emissionsfreien Alice-Flugzeugs erfolgreich absolviert - ein historischer Tag und ein wichtiger Meilenstein in der elektrischen Luftfahrt.

Alice hob um 7:10 Uhr vom Grant County International Airport (MWH) ab und flog 8 Minuten lang in einer Höhe von etwas über 1000 Meter (3500 Fuß). Dieser bahnbrechende Flug des Technologiedemonstrators lieferte Eviation unschätzbare Daten zur weiteren Optimierung des Flugzeugs für die kommerzielle Produktion.

„Heute beginnen wir die nächste Ära der Luftfahrt - wir haben den Himmel mit dem unvergesslichen Erstflug von Alice erfolgreich elektrisiert", sagte Gregory Davis, Präsident und CEO von Eviation. „Die Menschen wissen jetzt, wie erschwinglicher, sauberer und nachhaltiger Luftverkehr aussieht und sich anhört - zum ersten Mal in einem rein elektrischen Starrflügelflugzeug. Dieser bahnbrechende Meilenstein wird die Innovation im nachhaltigen Luftverkehr anführen und sowohl den Passagier- als auch den Frachtverkehr der Zukunft prägen

Alice erzeugt keine Kohlendioxidemissionen, reduziert die Lärmbelastung erheblich und kostet pro Flugstunde nur einen Bruchteil der Betriebskosten im Vergleich zu Leichtflugzeugen oder High-End-Turboprop-Flugzeugen.

Fly the Future: Regionaler Reiseverkehr im Wandel

Vollelektrische Flugzeuge werden den Regionalverkehr für Unternehmen und Verbraucher wirtschaftlich und ökologisch nachhaltiger machen. Diese neue Generation von Flugzeugen kann Gemeinden verändern, indem sie den Zugang zu Flughäfen ermöglicht, die derzeit aufgrund von Lärmbelästigungen oder eingeschränkten Betriebszeiten nicht von kommerziellen Flügen genutzt werden. Eviation Alice zielt auf den Pendler- und Frachtmarkt ab und wird in der Regel Flüge im Bereich von 150 bis 250 Meilen durchführen.

Cape Air und Global Crossing Airlines, beides regionale Fluggesellschaften mit Sitz in den USA, haben 75 bzw. 50 Alice-Flugzeuge in Auftrag gegeben. DHL Express ist der erste Frachtkunde von Eviation mit einer Bestellung von 12 Alice eCargo Flugzeugen. Mit diesem Engagement will DHL das erste elektrische Expressnetz aufbauen und den Weg für eine neue Ära der emissionsfreien Luftfracht bereiten.

„Der Erstflug von Alice ist ein Meilenstein für die Luftfahrtindustrie", sagte der Gründer und Vorstandsvorsitzende von Cape Air, Dan Wolf. „Wir fliegen derzeit mehr als 400 Regionalflüge pro Tag und verbinden mehr als 30 Städte in den Vereinigten Staaten und der Karibik. Alice kann problemlos 80 Prozent unseres Flugbetriebs abdecken und den Gemeinden, die wir bedienen, nachhaltige, emissionsfreie Reisen ermöglichen."

„Der Erstflug von Alice bestätigt unsere Überzeugung, dass das Zeitalter der nachhaltigen Luftfahrt angebrochen ist", sagte Geoff Kehr, Senior Vice President, Global Air Fleet Management, DHL Express. „Mit der Bestellung von 12 Alice E-Cargo-Flugzeugen investieren wir in unser Gesamtziel einer emissionsfreien Logistik. DHL ist Branchenführer bei der Einführung neuer und nachhaltigerer Frachtflugzeugtypen auf dem Weltmarkt. Alice ist ein echter Wendepunkt, denn sie ermöglicht zum ersten Mal einen emissionsfreien Langstreckenflugverkehr. Dieser historische Flug ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, bis zum Jahr 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen

Das Fliegen von Elektroflugzeugen wird eine nachhaltige, emissionsfreie Art des Reisens ermöglichen.

Von Grund auf neu entwickelt, um das Reisen zu verändern

Das vollelektrische Flugzeug Alice verfügt über folgende Merkmale:

Maximale Betriebsgeschwindigkeit: 260 Knoten

Maximale Nutzlast: 2.500 lbs (ca. 1130 kg) für die Passagierversion und 2.600 lbs (ca. 1180 kg) für die eCargo-Version

Alice ist in drei Varianten erhältlich, darunter eine Pendlerkabine für neun Personen, eine elegante und anspruchsvolle Executive-Kabine für sechs Personen und eine eCargo-Version. Alle Konfigurationen unterstützen zwei Besatzungsmitglieder. Die Varianten Executive Cabin und eCargo sind bis auf die Innenausstattung identisch mit der Pendlerkonfiguration.

Alice wird von zwei magni650 Elektroantrieben von magniX angetrieben, den einzigen flugerprobten Elektroantrieben in dieser Größenordnung. Weitere wichtige Zulieferer sind AVL (Batterieversorgung), GKN (Tragflächen), Honeywell (modernes Fly-by-Wire-System, Flugsteuerung und Avionik), Multiplast (Rumpf), Parker Aerospace (sechs Technologiesysteme) und Potez (Türen).

Das fortschrittliche Batteriesystem von Alice ist hocheffizient und unbegrenzt erweiterbar, so dass die Reichweite mit der Weiterentwicklung der Batterietechnologie verbessert werden kann. Das Flugzeug verfügt außerdem über ein Fly-by-Wire-Cockpit, das für mehr Zuverlässigkeit und Systemredundanz sorgt.

Über Eviation Aircraft

Das im US-Bundesstaat Washington ansässige Unternehmen Eviation Aircraft Inc. entwickelt und fertigt effiziente Elektroflugzeuge, um eine wettbewerbsfähige und nachhaltige Lösung für die regionale Mobilität von Personen und Gütern zu bieten. Die elektrischen Antriebseinheiten, die Batterien mit hoher Energiedichte, das einsatzorientierte Energiemanagement und die innovative Zelle sind von Grund auf für den Elektroflug konzipiert. Besuchen Sie uns auf www.eviation.co

