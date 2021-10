Alien Worlds se torna o jogo de blockchain mais jogado com 11 milhões de transações diárias, de acordo com DappRadar

LOS ANGELES, 26 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- Foi confirmado que o Alien Worlds é o jogo de blockchain mais popular do mundo, com cerca de 11 milhões de transações diárias* realizadas por mais de 700 mil MAUs (usuários ativos mensais), de acordo com a atividade on-chain de contratos inteligentes monitorada pela DappRadar.

Lançada em formato beta no final de 2020, a comunidade de jogadores do Alien Worlds aumentou, chegando a quase 3,6 milhões de jogadores registrados e entusiastas de NFTs. Os primeiros usuários foram atraídos pela facilidade de entrar no Alien Worlds, que, ao contrário de outros jogos de blockchain, não exigia criptomoedas ou a instalação de uma carteira Metamask para começar.

No Alien Worlds, os jogadores descobrem rapidamente o apelo de um game em que se joga para lucrar, que eles mesmos desenvolvem e controlam, ao mesmo tempo que exploram sete planetas do metaverso. Entre as atividades diárias estão a criação de tokens não-fungíveis (NFTs), o encontro com outros jogadores em fóruns de usuários e a seleção de terreno e ferramentas para uma estratégia de jogo escolhida.

"Estamos animados em ver o entusiasmo de nossa comunidade no desenvolvimento de novas aplicações de forma cada vez mais impressionante", disse Kevin Wang, sócio da Longling Capital e fundador da Forgame, uma empresa de gaming listada pela diretoria principal da Bolsa de Valores de Hong Kong.

O sucesso do Alien Worlds tem como base o objetivo de levar aspectos importantes da vida real para o mundo digital. Entre eles estão: NFTs registrados na blockchain para representar ativos de criptomoedas exclusivos e a estrutura competitiva de organização autônoma descentralizada (DAO) que envolve e motiva os jogadores, que podem gerenciar a comunidade no planeta DAO que escolheram como casa virtual.

"Esse jogo conquistou o primeiro lugar oferecendo posses, um ecossistema e uma estrutura econômica dentro do Alien Worlds", disse Max Infeld, um artista de destaque no Curiocards, os primeiros NFTs de arte da Ethereum. "A comunidade do Alien Worlds conseguiu inspirar uma geração de gamers de blockchain a se envolver na mesma cooperação e competição intensas – mineração, luta, jogos e participação em governança – que são encontradas em qualquer comunidade terrestre. É por isso que o 'metaverso social' do Alien Worlds decolou em menos de 12 meses."

A comunidade de desenvolvedores do Alien Worlds agora está concluindo o projeto de uma interface de usuário nativa de dispositivos móveis, que oferece maior funcionalidade em uma única tela, incluindo guias para notificações e eventos, e torna mais fácil para os jogadores acessarem uma gama mais completa de atividades comunitárias.

"O Alien Worlds começou com uma visão de aproveitar ao máximo os NFTs e a tecnologia blockchain, construindo uma estrutura social e econômica que os gamers pudessem explorar e curtir de muitas maneiras diferentes", explicou Kevin Wang.

* Número de transações: medido pelo número diário de interações de carteira com os contratos inteligentes do Alien Worlds. DappRadar

Número de MAUs (usuários ativos mensais): número de endereços de carteira única que interagiram com os contratos inteligentes doAlien Worlds mensalmente. DappRadar

Número total de jogadores registrados: disponível publicamente na blockchain WAX.

Sobre a Longling Capital

A Longling Capital é uma empresa anjo de investimentos fundada pelo líder do setor, Wensheng Cai. Nos últimos anos, a Longling tem se envolvido estrategicamente em tecnologias de blockchain, incluindo dezenas de projetos de sucesso na cadeia pública, DeFi e NFT.

Sobre o Alien Worlds

O Alien Worlds é um metaverso de NFTs onde se pode jogar com itens digitais únicos (NFTs), apostar tokens de Trilium para planetas, votar em eleições e se candidatar ao conselho planetário. Com quase 3,6 milhões de jogadores e mais de 700 mil usuários ativos mensais, o Alien Worlds subiu rapidamente na classificação do DappRadar e inspirou indivíduos a galgar degraus mais altos da imaginação para criar, compartilhar e prosperar no metaverso social.

