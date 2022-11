AliExpress celebra 11.11 com SUPER OFERTAS de até 90% de desconto

Maior festival de ofertas do mundo conta com uma seleção incrível de produtos em condições especiais

SÃO PAULO, 11 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Hoje é o último dia do maior 11.11 da história e o AliExpress leva para os consumidores as melhores ofertas de produtos de grandes marcas como Xiaomi, Dji e muito mais. Especialmente nessa data, os descontos estão ainda maiores, com destaque para a sessão de Super Ofertas do site, que apresenta produtos de diversos segmentos com até 90% off. Durante todo dia serão apresentadas ofertas únicas, das melhores marcas, com preços especiais e tempo limitado de 3 horas.

Criado na China, pelo grupo Alibaba, o evento tornou-se o mais relevante do calendário do e-commerce mundial em volume de bens transacionados e em 2022 a edição mais do que especial, iniciou-se oficialmente no dia 1º de novembro.

São milhares de itens em promoção nas mais diversas categorias e vendedores de mais de 220 países, com possibilidades para os consumidores aproveitarem ainda mais as novidades. As compras, tanto no site quanto no aplicativo, podem ser parceladas em até seis vezes sem juros no cartão de crédito e, em milhares de itens, é possível optar pela entrega com frete grátis e devolução sem custos.

Além das ofertas, o AliExpress também distribui cupons de desconto (limitados) para os consumidores adquirirem os produtos exclusivos, com os melhores preços. São 10 dias de condições especiais, descontos progressivos e ações promocionais.

Confira abaixo uma lista de itens selecionados especialmente que podem ser encontrados no AliExpress durante o 11.11

Fone de ouvido by Anker Life Q30 Preço: a partir de R$ 404,61

Carga de bateria com fio

Microfone usb fifine Preço: a partir de R$ 243

Múltiplas cores de LED

Saída de qualidade de som em tempo real

Conexão com cabo USB

Sensor de movimento de luz sem fio Preço: a partir de R$ 24

6 variações de tamanho

Carregamento em USB

Diferentes temperaturas de luz

Fifine Microfone Dinâmico USB Preço: a partir de R$ 383

Qualidade de som limpa

Fornecido com conexões USB e XLR

Redução de ruído adicional

Solid State Drive de 2.5 Preço: a partir de R$ 46

De 64GB a 910GB

Velocidade de transferência rápida

Tempo de inicialização curto

