AliExpress cria "AliHouse" para o 11.11, dará R$ 10 milhões em descontos, frete grátis e entrega rápida em 10 dias

Maior festival de compras do mundo acontece durante todo o mês de novembro na plataforma e ainda contará com descontos acumulativos, cupons e um espaço para criação de conteúdo com influenciadores

SÃO PAULO, 26 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- O AliExpress, empresa do Alibaba International Digital Commerce Group, apresentou nesta quinta-feira (26) o plano de ações para o 11.11 de 2023. A data, criada pelo Grupo Alibaba em 2009 em comemoração ao Dia dos Solteiros, é o grande momento de vendas do e-commerce mundial. Durante o período, serão inúmeros descontos acumulativos e condições especiais para os consumidores.

Maior desconto da história do AliExpress no Brasil

Entre os dias 1º e 10 de novembro, diariamente às 11h11 (horário de Brasília), o AliExpress contará com produtos com preços a R$ 11,11 como forma de aquecimento para o grande dia. Neste ano, serão R$ 10 milhões em descontos, frete grátis, entrega rápida em 10 dias em produtos selecionados, além de 20% de desconto adicionais na categoria Choice, serviço de compras premium do AliExpress que oferece uma curadoria de produtos com o melhor custo-benefíco na plataforma.

De acordo com Briza Bueno, diretora do AliExpress no Brasil, o 11.11 de 2023 representa um marco para a operação no país. "O festival melhora a cada ano, mas desta vez preparamos as melhores condições, preços, cupons e entrega para nossos consumidores brasileiros. Neste 11.11, teremos um mês inteiro recheado de ofertas e preços acessíveis, não só no 11 de novembro. Queremos celebrar os clientes que estão sempre com a gente e oferecer os menores preços do ano. Todo dia será uma surpresa e uma oportunidade imperdível. Também trouxemos um programa único para influenciadores no Brasil com um espaço exclusivo para criação de conteúdo.", afirma Briza.

AliExpress convida 100 influenciadores para serem seus AliExperts e lança o "Compartilhe e Ganhe"

A marca convidou 100 influenciadores para serem seus embaixadores oficiais, receberem produtos e criarem conteúdo para redes sociais. A ação tem como objetivo conectar à marca micro e pequenos influenciadores, que já são consumidores e têm uma relação com a plataforma. Outra novidade para a data é o programa "Compartilhe e Ganhe". Qualquer pessoa com um cadastro no AliExpress pode compartilhar muito facilmente produtos com seus amigos e família, e caso eles comprem os produtos indicados, ela recebe até 15% do valor da compra em saldo na sua carteira dentro do app do AliExpress.

"Simplificamos o programa de afiliados, que já é conhecido, trazendo para o alcance de qualquer pessoa. Você só precisa de um celular com o app do AliExpress e indicar produtos para seus amigos. Quanto mais os amigos comprarem, mais os usuários são recompensados" diz Briza.

AliExpress apresenta a AliHouse - um espaço exclusivo pra influenciadores testarem os produtos do AliExpress e criarem conteúdos

No AliExpress, é possível encontrar produtos únicos para todo tipo de situação, e muitas pessoas têm curiosidade de ver como esses produtos funcionam. A variedade vai desde luzes de led para iluminar e deixar o quarto mais descolado a uma tábua descongeladora para facilitar o processo na cozinha. A partir dessa premissa, o AliExpress decidiu criar a AliHouse, casa que terá ambientes ornados com itens incríveis que são encontrados na plataforma. Além da exclusividade dos itens, cada cômodo contará com uma seleção cuidadosa de produtos.

A casa funcionará como um grande hub pra criação de conteúdo, com espaços exclusivos para que os AliExperts produzam stories e vídeos para o TikTok/Reels e demais conteúdos para suas redes e descubram os produtos incríveis do AliExpress.

"A criação da AliHouse partiu de uma tendência nas redes sociais de resenhas de produtos. As pessoas se interessam por conteúdos que mostram como os produtos funcionam, principalmente aqueles itens inovadores que você não acha em qualquer lugar", explica Briza. "Teremos ativações na AliHouse durante o próximo ano, começando pelo 11.11, em que traremos os menores preços do ano. Queremos criar esse hub de conteúdo para que influenciadores e parceiros se sintam em casa para produzir", conclui.

Para inaugurar a AliHouse e apresentar as grandes ofertas do 11.11, o AliExpress convidou a apresentadora Fernanda Souza, que dará as boas-vindas aos convidados e mostrará cada detalhe dos cômodos em uma live que será realizada no dia 11 de novembro e transmitida no app do AliExpress nos perfis no TikTok, Kwai e Instagram da marca, além dos perfis dos influenciadores e de uma atração musical. A transmissão também será feita em um prédio em Copacabana, no Rio de Janeiro, e em espaços de mídia out of home em São Paulo.

Sobre o AliExpress - Lançado em 2010, AliExpress é uma plataforma de e-commerce business-to-consumer (B2C) que possibilita consumidores a comprarem diretamente de fabricantes e distribuidores da China e de todo o mundo. Além da versão global em inglês, a plataforma do AliExpress também está disponível em outras 17 línguas. AliExpress é parte do Alibaba International Digital Commerce Group.

FONTE AliExpress

