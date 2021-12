AliExpress faz ação de Natal que incentiva usuário a presentear a si mesmo

Para o período de compras de final de ano, o AliExpress apresenta uma campanha de comunicação com o conceito "Natal de mim para mim". O objetivo é lembrar os consumidores de que podem presentear-se neste período, especialmente após um ano difícil em que muitos usuários sofreram, por mais um ano, com as restrições da pandemia.

Para apresentar a ideia, importantes influenciadores digitais do país e cantores como Supla, Wesley Safadão e Thaeme formarão um coral virtual em que vão incentivar a inclusão de um presente para si próprio nas compras de final de ano. A campanha, que tem início no dia 7 de dezembro e segue até dia 14 deste mês, contará com um vídeo em que diversos influenciadores, em coral, cantam a música "Natal de mim para mim". No total, os influenciadores envolvidos na ação somam 200 milhões de seguidores em diferentes redes sociais.

"O ano de 2021 foi muito positivo para o AliExpress no Brasil, período em que implementamos 6 voos fretados semanais para o país e abrimos nossa plataforma para vendedores nacionais. As festas de fim de ano são um motivo excepcional para que os consumidores testem todas as melhorias implementadas em nossa experiência de compra", afirma Briza Bueno, Head de Marketing do AliExpress no Brasil.

Este será o primeiro ano em que vendedores brasileiros poderão usar a plataforma do AliExpress para oferecer seus produtos para consumidores nacionais. As entregas de compras feitas de lojas brasileiras podem ocorrer em até 48 horas, quando vendedor e comprador estão no mesmo município. No caso das compras internacionais, o AliExpress assegura que, para uma relação de produtos selecionados, é possível recebê-los, na porta de casa, em até 15 dias, para moradores das principais capitais do Brasil.



Sobre o AliExpress - Lançado em 2010, o AliExpress (www.aliexpress.com) é um marketplace global que dá aos consumidores em todo o mundo a possibilidade de comprar diretamente de fabricantes e distribuidores. A organização pretende se tornar uma plataforma para que comerciantes de todas as partes do mundo possam vender local e globalmente. O AliExpress opera em vários idiomas, entre eles português, inglês, russo, espanhol, italiano e francês.

Sobre o Alibaba Group - O Alibaba Group é uma multinacional de tecnologia cuja missão é tornar mais fácil fazer negócios em qualquer lugar na era digital. O grupo pretende construir a infraestrutura comercial do futuro, visando que seus clientes possam se encontrar, trabalhar e viver inseridos no universo do Alibaba, que será uma empresa que durará pelo menos 102 anos.

