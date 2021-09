Alight accueille une innovatrice sociale, Jocelyn Wyatt, en tant que nouvelle PDG

Wyatt prend la tête d'une organisation humanitaire mondiale et ouvre un nouveau chapitre de son histoire

MINNEAPOLIS, 23 septembre 2021 /PRNewswire/ -- L'organisation humanitaire mondiale, Alight , est heureuse d'annoncer la nomination de Jocelyn Wyatt au poste de PDG. Ayant été PDG d'IDEO.org au cours des 10 dernières années, Wyatt prendra officiellement la tête d'Alight le 15 décembre 2021, où elle dirigera plus de 3 500 membres de l'équipe à l'échelle mondiale.

La vaste expérience de Wyatt en matière de développement stratégique à l'échelle internationale est intrinsèquement centrée sur l'humain et est en symbiose avec le travail qu'Alight accomplit dans plus de 20 pays pour créer des espaces dignes et des services dignes de l'homme pour plus de 3,5 millions de réfugiés et de personnes déplacées chaque année.

Fidèle à la mission fondamentale d'Alight, le processus de recherche d'un PDG a été marqué par l'écoute et la collaboration avec les membres de l'équipe du monde entier, qui ont apporté leur contribution et leurs idées pour établir le cadre de la recherche d'Alight. Après plusieurs mois d'examen attentif et de conversations avec des dizaines de candidats hautement qualifiés, Wyatt est apparu comme la leader la plus complète et la mieux adaptée à l'organisation.

« Nous sommes très heureux d'accueillir une stratège créative aussi accomplie et un membre très estimé de la communauté internationale des ONG », déclare Maureen Reed, présidente du conseil d'administration d'Alight. « Leader mondial empathique et expérimentée, Jocelyn comprend profondément Alight et sa mission de construire une vie significative pour et avec les personnes déplacées, et de libérer l'abondance dans chaque personne avec laquelle nous travaillons. Nous sommes honorés qu'elle se joigne à nos efforts en tant que directrice de notre organisation. »

Wyatt arrive chez Alight après avoir occupé le poste de cofondatrice et directrice générale d'IDEO.org, un studio de design international qui travaille en partenariat avec des ONG pour concevoir des produits et des services destinés à créer un monde plus juste et plus inclusif. Au cours de cette période, elle a été à l'origine de collaborations avec le DFID (le ministère britannique du développement international), la Fondation Bill & Melinda Gates, PSI (anciennement Population Services International) et de nombreuses autres organisations de portée mondiale, dont Alight. Au cours de la dernière décennie, Wyatt a contribué à façonner certaines des initiatives les plus marquantes et révolutionnaires d'Alight, telles que : la campagne I Am A Star , Asili , Kuja Kuja , The Color Movement , In Our Hands, et Becoming Alight .

« Avec 82 millions de réfugiés et de personnes déplacées dans le monde, l'opportunité de cocréer de nouvelles solutions avec les communautés est plus critique aujourd'hui que jamais », déclare la nouvelle PDG Wyatt. « Alight s'efforce de repenser le statu quo et de contribuer à transformer le récit des personnes déplacées dans le monde en incluant des voix diverses et variées au sein de l'organisation. »

L'une des premières priorités de Mme Wyatt est d'entreprendre une tournée mondiale d'écoute d'Alight et de ses organisations affiliées, avec l'intention d'inviter tous ceux qu'elle peut à la table pour parler, écouter et apprendre ensemble.

Pour en savoir plus sur l'action transformatrice d'Alight et sur le réseau de personnes qu'elle sert, veuillez consulter le site www.wearealight.org .

À PROPOS D'ALIGHT

Établie en 1978 par son fondateur Neal Ball, Alight , anciennement connu sous le nom d'American Refugee Committee, fournit chaque année des soins de santé, de l'eau potable, des abris, une protection et des opportunités économiques à plus de 3,5 millions de personnes dans plus de 20 pays. Alight croit en l'incroyable créativité, le potentiel et l'ingéniosité des personnes déplacées et s'efforce de mettre en lumière leur humanité, l'énorme quantité de bien qui se produit déjà et les possibilités de faire plus. En 2020, Alight a reçu la prestigieuse note de 4 étoiles de Charity Navigator pour la dixième année consécutive, célébrant ainsi une décennie de travail efficace.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1193251/Alight_Logo.jpg

