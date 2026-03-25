Alimentant des actifs de beauté et de longévité nouvelle génération en s'appuyant sur des données scientifiques, AlUla Peregrina™ présente au salon In-Cosmetics Global 2026 la 1ère chaîne d'approvisionnement premium vérifiée estampillée Désert d'Arabie.

AL-ULA, Arabie saoudite, 25 mars 2026 /PRNewswire/ -- AlUla Peregrina Trading Company (APTC), société saoudienne de principes actifs naturels et créatrice de la marque AlUla Peregrina™, présentera son portefeuille d'actifs brevetés dérivés du désert au salon In-Cosmetics Global 2026, qui se tiendra du 14 au 16 avril à Paris. Le portefeuille comprend des ingrédients liposolubles et hydrosolubles conçus pour des applications de beauté et de longévité dans le domaine des soins de la peau et des cheveux.

Desert of Arabia APTC quality control

Pendant des siècles, l'huile extraite des graines de Peregrina a été commercialisée le long des anciennes routes de l'encens, appréciée pour sa rareté, sa résistance et son utilisation en parfumerie, en cosmétique et dans les remèdes traditionnels. Aujourd'hui, AlUla Peregrina™ redonne vie à cet héritage grâce à un modèle d'approvisionnement qui combine une culture contrôlée, une traçabilité complète et une production locale respectant la biodiversité internationale et les normes éthiques. La chaîne d'approvisionnement a fait l'objet de nombreuses vérifications indépendantes par l'Union for Ethical BioTrade (UEBT), confirmant sa classification « Responsibly Sourced » (Approvisionnement responsable).

Les actifs brevetés AlUla Peregrina™ sont au cœur du portefeuille d'APTC, notamment les huiles et les extraits dérivés de graines de Peregrina, une plante naturellement adaptée aux environnements désertiques extrêmes. Ces actifs sont naturellement riches en céramides et en exosomes d'origine végétale, des composés largement étudiés pour leur rôle dans la communication cellulaire, la restauration de la barrière cutanée et les performances cutanées liées à la longévité.

Disponibles sous forme liposoluble ou hydrosoluble, ces ingrédients sont conçus pour s'intégrer parfaitement dans un large éventail de formulations cosmétiques, offrant ainsi une grande flexibilité aux laboratoires de R&D et aux développeurs de produits.

Les actifs AlUla Peregrina™ sont développés pour une performance multifonctionnelle pour les soins de la peau, les soins capillaires et les soins du corps, et sont approuvés par COSMOS Natural.

Leur efficacité a été validée dans le cadre d'une batterie d'évaluations in vitro, ex vivo et cliniques, démontrant des avantages mesurables dans la restauration de la barrière cutanée, la performance anti-âge et anti-relâchement, l'éclaircissement du teint de la peau et la redensification des cheveux.

Ces résultats positionnent les ingrédients d'AlUla Peregrina™ au sein de formulations de beauté, de longévité et de soins régénératifs de nouvelle génération s'appuyant sur des données scientifiques.

Les matières premières d'AlUla Peregrina™ sont traitées dans un laboratoire certifié ISO 9001 situé à AlUla.

Ce modèle localisé garantit le contrôle de la qualité, la cohérence d'un lot à l'autre et la normalisation technique, tout en renforçant la création de valeur à l'origine et en soutenant une préparation à l'exportation évolutive.

Nicolas Levron, Directeur de l'exploitation d'APTC, a déclaré avant le salon : « Notre présence au salon In-Cosmetics Global marque une étape importante dans l'introduction d'actifs naturels brevetés estampillés Désert d'Arabie auprès de la communauté internationale de la formulation. En combinant traçabilité de l'approvisionnement, validation scientifique et transformation locale, nous établissons AlUla Peregrina™ comme une nouvelle origine crédible pour les ingrédients de beauté et de longévité performance. »

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