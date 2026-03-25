AlUla Peregrina™ presenta la primera cadena de suministro premium verificada del desierto de Arabia

-AlUla Peregrina™ impulsa los principios activos de belleza para la longevidad de última generación, respaldados por la ciencia, y presenta en In-Cosmetics Global 2026 la primera cadena de suministro premium verificada del desierto de Arabia

AL-ULA, Arabia Saudita, 25 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- AlUla Peregrina Trading Company (APTC), la empresa saudí de ingredientes activos naturales y creadora de la marca AlUla Peregrina™, presentará su cartera de principios activos patentados derivados del desierto en In-Cosmetics Global 2026, que tendrá lugar del 14 al 16 de abril en París. La cartera incluye ingredientes solubles en aceite y en agua, diseñados para aplicaciones de belleza de larga duración en el cuidado de la piel y el cabello.

Desert of Arabia APTC quality control

Durante siglos, el aceite extraído de las semillas de Peregrina se comercializó a lo largo de las antiguas rutas del incienso, valorado por su rareza, resistencia y uso en perfumería, cosmética y remedios tradicionales. Hoy, AlUla Peregrina™ recupera esta tradición mediante un modelo de abastecimiento que combina el cultivo controlado, la trazabilidad completa y la producción local, en consonancia con los estándares internacionales de biodiversidad y ética. La cadena de suministro ha sido sometida a múltiples verificaciones independientes por la Unión para el Biocomercio Ético (UEBT), lo que confirma su clasificación como "Abastecimiento Responsable".

El núcleo de la cartera de APTC lo constituyen los principios activos patentados de AlUla Peregrina™, que incluyen aceites y extractos derivados de las semillas de Peregrina, una planta adaptada naturalmente a entornos desérticos extremos. Estos principios activos son naturalmente ricos en ceramidas y exosomas de origen vegetal, compuestos ampliamente estudiados por su papel en la comunicación celular, la restauración de la barrera cutánea y el rendimiento de la piel para una mayor longevidad.

Disponibles en formatos tanto solubles en aceite como en agua, los ingredientes están diseñados para integrarse a la perfección en una amplia gama de formulaciones cosméticas, ofreciendo flexibilidad a los laboratorios de I+D y a los desarrolladores de productos.

Los principios activos de AlUla Peregrina™ están desarrollados para un rendimiento multifuncional en el cuidado de la piel, el cabello y el cuerpo, y cuentan con la certificación COSMOS Natural.

Su eficacia ha sido validada mediante una combinación de evaluaciones in vitro, ex vivo y clínicas, demostrando beneficios cuantificables en la restauración de la barrera cutánea, el efecto antiedad y antiflacidez, la luminosidad del tono de la piel y la redensificación del cabello.

Estos resultados posicionan los ingredientes de AlUla Peregrina™ dentro de las formulaciones de belleza y cuidado regenerativo de última generación, respaldadas por la ciencia, para una mayor longevidad.

Las materias primas de AlUla Peregrina™ se procesan en un laboratorio certificado ISO 9001 ubicado en AlUla.

Este modelo local garantiza el control de calidad, la consistencia entre lotes y la estandarización técnica, al tiempo que refuerza la creación de valor en origen y facilita la exportación a gran escala.

En declaraciones previas a la feria, Nicolas Levron, director de operaciones de APTC, afirmó: "Nuestra participación en In-Cosmetics Global representa un paso importante en la introducción de principios activos naturales y patentados del Desierto de Arabia a la comunidad internacional de formuladores. Al combinar el origen trazable, la validación científica y la transformación local, estamos consolidando a AlUla Peregrina™ como un nuevo origen fiable para ingredientes de belleza de alto rendimiento y larga duración".

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