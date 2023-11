Alimentiv, AcelaBio et PharmaNest s'unissent pour révolutionner la médecine de précision et l'IA en pathologie numérique pour les essais cliniques NASH/MASH

LONDON, Ontario, 9 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Alimentiv Inc, AcelaBio Inc et PharmaNest Inc ont le plaisir d'annoncer leur effort de collaboration visant à révolutionner la médecine de précision et les solutions de pathologie numérique basées sur l'intelligence artificielle (IA) pour les essais cliniques sur la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH), précédemment connue sous le nom de stéatohépatite non alcoolique (NASH). Cette collaboration permettra aux promoteurs d'essais cliniques de quantifier les effets histologiques des composés et de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents des thérapies ciblées sur la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique, en utilisant la transcriptomique spatiale de pointe et la pathologie numérique à fibre unique et à cellule unique alimentée par l'IA. En exploitant l'expertise collective d'Alimentiv, d'AcelaBio et de PharmaNest, cette collaboration établira un écosystème intégré qui combinera de manière transparente la pathologie anatomique et moléculaire spécialisée à haut débit, les technologies de médecine de précision, la bio-informatique et l'analyse d'images de pathologie numérique alimentée par l'IA. L'intégration de ces solutions de pointe constitue une avancée significative dans l'application de nouvelles technologies pour permettre des analyses tissulaires de bout en bout de haute qualité, offrant ainsi aux promoteurs d'essais cliniques la possibilité de faire des découvertes scientifiques et d'accélérer le développement de médicaments dans le domaine de la MASH, une maladie à l'impact grandissant pour laquelle il n'existe actuellement aucune thérapie approuvée.

AcelaBio, un laboratoire de recherche clinique certifié CAP/CLIA connu pour ses flux de travail de pathologie numérique de bout en bout, procédera à l'analyse d'échantillons de tissus afin de générer des images de lames entières et des données moléculaires. « Notre collaboration présente un grand potentiel pour l'avancement de la recherche clinique MASH dans le but de faire progresser l'identification et la quantification des données de biomarqueurs de pathologie numérique et d'améliorer le développement clinique », a déclaré Niels Vande Casteele, Ph.D. et président d'AcelaBio. « En créant des flux de travail transparents intégrant l'analyse avancée des échantillons, la pathologie numérique, la bio-informatique et l'analyse alimentée par l'IA, nous pouvons débloquer de nouvelles opportunités pour identifier des signatures de biomarqueurs dans le contexte spatial du tissu. »

Les efforts de collaboration d'Alimentiv, d'AcelaBio et de PharmaNest faciliteront l'intégration transparente de flux opérationnels robustes de pathologie numérique et d'intelligence artificielle dans les essais cliniques MASH, conduisant finalement au développement de thérapies personnalisées et à l'amélioration des résultats pour les patients.

« Alimentiv accorde la priorité à la science en s'engageant à élaborer des modèles d'essais cliniques précoces novateurs et à évaluer les résultats. Notre expertise en matière d'évaluation des résultats et d'analyses de médecine de précision, y compris la bio-informatique et la quantification des biomarqueurs de pathologie numérique alimentée par l'IA, nous positionne avec nos partenaires de collaboration pour innover et transformer le paysage des essais cliniques MASH », a expliqué Wendy Teft, Ph.D. et vice-présidente de la médecine de précision chez Alimentiv. « Grâce à l'intégration de nos technologies et expertises respectives, nous visons à donner aux promoteurs d'essais cliniques les outils nécessaires pour améliorer la qualité des critères histologiques, découvrir de nouveaux biomarqueurs et accélérer les délais de développement des médicaments en obtenant des informations complètes sur les mécanismes d'action sous-jacents des thérapies ciblées MASH. »

PharmaNest, reconnu pour son excellence en pathologie numérique de la MASH et ses services d'analyse d'intelligence artificielle, jouera un rôle central dans cette collaboration en fournissant une analyse d'image quantitative à haute définition, à fibre unique et à cellule unique, ainsi que des biomarqueurs alimentés par l'intelligence artificielle à partir des mêmes images examinées par les pathologistes pour les évaluations des critères d'évaluation critiques. Ensemble, ces organisations amélioreront la qualité des critères d'évaluation histologiques actuels requis pour l'approbation provisoire par la FDA des thérapies dans le domaine du syndrome MASH et permettront l'analyse d'ensembles de données complexes, conduisant à une compréhension globale de la pathologie MASH et à la découverte de nouveaux biomarqueurs.

« Grâce à notre plateforme de pathologie numérique FibroNest, la quantification automatisée à haute définition du phénotype de la gravité de la fibrose et des lésions tissulaires connexes à partir des mêmes lames examinées par les pathologistes offre une méthode robuste et évolutive permettant de générer des scores continus qui résolvent les faibles changements dans la gravité de la fibrose et l'activité de la maladie ; ceux-ci peuvent être utilisés dans les essais MASH pour aider les pathologistes et enrichir la quantification de l'effet d'une intervention. Notre biomarqueur de pathologie numérique de la fibrose, Ph-FCS, offre des performances exceptionnelles en tant qu'outil de diagnostic de la fibrose précoce et sévère. Des résultats récemment publiés, qui montrent qu'il peut également prédire les événements et les résultats liés au foie, ouvrent la voie à sa qualification future en tant que critère de substitution probable dans les études MASH », a souligné Mathieu Petitjean, Ph.D. et PDG de PharmaNest. « Le partenariat avec Alimentiv et AcelaBio permettra aux sponsors de bénéficier d'un superbe test de pathologie numérique de bout en bout, où les conditions pré-analytiques seront parfaitement contrôlées pendant toute la durée de l'étude.

Cette collaboration entre Alimentiv, AcelaBio et PharmaNest représente une avancée substantielle dans l'intégration de la médecine de précision et des solutions de pathologie numérique pour les essais cliniques MASH. En unissant leur expertise, ces organisations visent à améliorer l'efficacité du développement précoce des médicaments afin de fournir des traitements sûrs et efficaces aux patients de manière plus rapide.

Les promoteurs d'essais cliniques intéressés par les avantages de cette collaboration sont invités à contacter les organisations respectives pour plus d'informations.

À propos d'Alimentiv Inc.

Alimentiv est un organisme de recherche sous contrat (CRO) international spécialisé dans la gastro-entérologie, qui fournit aux industries pharmaceutiques et biotechnologiques des essais cliniques, une gestion centrale des images, une médecine de précision et des services de preuves du monde réel. Ayant son siège social à London, en Ontario, Alimentiv emploie plus de 500 personnes au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine. Le modèle unique de l'organisation combine les efforts de chercheurs universitaires de renommée internationale et d'experts opérationnels pour offrir des solutions intégrées aux clients. Au cours des 20 dernières années, Alimentiv est devenu un expert reconnu en matière de conception d'essais cliniques, de solutions de gestion d'images centrales, de développement de mesures de résultats et de médecine de précision pour le développement de médicaments en IG. Aujourd'hui, Alimentiv fournit des services dans plus de 50 pays, collabore avec des universités et des établissements d'enseignement supérieur de premier plan dans le monde entier, et travaille avec de nombreuses organisations pharmaceutiques et biotechnologiques de premier plan pour offrir aux patients des options de traitement nouvelles et améliorées. Alimentiv s'engage à investir dans la recherche et le développement médical, en se concentrant sur l'identification des obstacles au développement des médicaments et en recherchant des solutions pour faire progresser la recherche sur les maladies gastro-intestinales. Les résultats de la recherche sont traduits en une méthodologie d'essai clinique efficace pour les clients, qui s'aligne sur les nouvelles normes réglementaires. En collaboration avec des experts de premier plan, Alimentiv a été le pionnier du développement, de la validation et de la normalisation des mesures de résultats et des technologies qui façonnent le paysage évolutif des essais cliniques pour de multiples indications et qui ont des conséquences significatives à long terme pour les patients, leur traitement et la société. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : www.alimentiv.com

À propos d'AcelaBio (US) Inc.

AcelaBio est un organisme de recherche sous contrat de pointe, accrédité CAP/CLIA, qui fournit des services d'histopathologie et de médecine de précision de bout en bout pour les institutions pharmaceutiques, biotechnologiques et universitaires. AcelaBio fournit des services de pathologie numérique à haut débit pour soutenir des essais cliniques multicentriques mondiaux et dispose de la flexibilité nécessaire pour développer et valider des tests de biomarqueurs pour des cibles protéiques ou moléculaires nouvelles ou existantes. Pour découvrir de nouvelles signatures de biomarqueurs et étudier la biologie spatiale des tissus, AcelaBio a intégré la transcriptomique spatiale Visium de 10X Genomics dans ses flux de travail. Les capacités de laboratoire d'AcelaBio sont applicables à un large éventail d'indications thérapeutiques, notamment la gastro-entérologie, l'oncologie et la dermatologie. AcelaBio est hautement spécialisé dans l'analyse des tissus gastro-intestinaux de patients atteints de maladies intestinales inflammatoires (p. ex., maladie de Crohn et colite ulcéreuse), de maladies gastro-intestinales éosinophiles (p. ex., œsophage éosinophile) et de maladies hépatiques (stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique). AcelaBio emploie des experts opérationnels, scientifiques et médicaux, y compris des pathologistes certifiés par le U.S. Board, qui se consacrent à fournir des données et des images fiables et de grande qualité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : www.acelabio.com

À propos de PharmaNest

PharmaNest est une société de pathologie numérique et d'intelligence artificielle qui se concentre sur le développement et la validation de nouvelles normes histologiques pour la quantification de l'inflammation et de la fibrose. Sa plateforme multi-fournisseurs, FibroNest, est distribuée dans le monde entier via le cloud et utilisée dans de nombreuses études précliniques et cliniques sur plusieurs pathologies fibrotiques, notamment MASH, CBP, CSP, MICI, OeE, Sjögren, Fibro-Immuno-oncologie et bien d'autres.

Pour en savoir plus sur FibroNest et PharmaNest,consultez les sites www.pharmanest.com et www.fibronest.com

