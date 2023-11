Alimentiv, AcelaBio und PharmaNest revolutionieren gemeinsam die Präzisionsmedizin und digitale KI-Pathologie für klinische NASH/MASH-Studien.

LONDON, Vereinigtes Königreich, 8. November 2023 /PRNewswire/ -- Alimentiv Inc., AcelaBio Inc. und PharmaNest Inc. geben eine Zusammenarbeit mit dem Ziel bekannt, die Präzisionsmedizin und die durch künstliche Intelligenz (KI) unterstützten digitalen Pathologielösungen für metabolische dysfunktionsassoziierte Steatohepatitis (MASH), früher bekannt als nichtalkoholische Steatohepatitis (NASH), zu revolutionieren. Diese Zusammenarbeit wird es den Sponsoren klinischer Studien ermöglichen, die histologischen Effekte von Wirkstoffen zu quantifizieren und tiefere Einblicke in die zugrundeliegenden Mechanismen bei auf MASH ausgerichteten Therapien zu gewinnen, wobei modernste räumliche Transkriptomik und KI-gestützte digitale Pathologie für einzelne Fasern und Zellen zum Einsatz kommen. Die Zusammenarbeit bringt das kollektive Fachwissen von Alimentiv, AcelaBio und PharmaNest zusammen und schafft so ein integriertes Ökosystem, das anatomische und molekulare Hochdurchsatzpathologie, Technologien der Präzisionsmedizin, Bioinformatik und KI-gestützte digitale Pathologie-Bildanalyse nahtlos miteinander verbindet. Die Integration dieser hochmodernen Lösungen ist ein bedeutender Fortschritt bei der Anwendung neuartiger Technologien, die qualitativ hochwertige End-to-End-Gewebeanalysen ermöglichen und Sponsoren von klinischen Studien in die Lage versetzen, wissenschaftliche Entdeckungen voranzutreiben und die Entwicklung von Arzneimitteln für MASH zu beschleunigen – eine Krankheit mit wachsenden Auswirkungen, für die es derzeit keine zugelassene Therapie gibt.

AcelaBio, ein CAP/CLIA-zertifiziertes klinisches Forschungslabor, das für seine ganzheitlichen digitalen Pathologie-Workflows bekannt ist, wird Gewebeproben analysieren, um vollständige Objektträgerbilder und molekulare Daten zu erzeugen. „Unsere Zusammenarbeit birgt ein großes Potenzial für die Weiterentwicklung der klinischen MASH-Forschung. Sie ermöglicht die Identifizierung und Quantifizierung digitaler Pathologie-Biomarkerdaten und verbessert die klinische Entwicklung", so Dr. Niels Vande Casteele, Präsident von AcelaBio. „Durch die Schaffung nahtloser Workflows, die moderne Probenanalyse, digitale Pathologie, Bioinformatik und KI-gestützte Analysen integrieren, können wir neue Möglichkeiten zur Identifizierung von Biomarkersignaturen im räumlichen Kontext des Gewebes erschließen."

Die Zusammenarbeit von Alimentiv, AcelaBio und PharmaNest wird die nahtlose Integration robuster digitaler Pathologie-Workflows und künstlicher Intelligenz in die klinischen MASH-Studien erleichtern, was letztendlich zur Entwicklung personalisierter Therapien und einer Verbesserung der Patientenergebnisse führen wird.

„Alimentiv setzt auf wissenschaftliche Spitzenleistungen und engagiert sich für die Entwicklung innovativer Designs für frühe klinische Studien und Ergebnisbewertungen. Unsere Expertise in den Bereichen Endpunktbewertungen und präzisionsmedizinische Analysen, einschließlich Bioinformatik und KI-gestützter digitaler Pathologie-Biomarker-Quantifizierung, versetzt uns zusammen mit unseren Kooperationspartnern in die Lage, die Welt der klinischen MASH-Studien zu erneuern und zu revolutionieren", so Dr. Wendy Teft, VP of Precision Medicine von Alimentiv. „Durch die Integration unserer jeweiligen Technologien und unseres Fachwissens wollen wir Sponsoren klinischer Studien mit den notwendigen Instrumenten ausstatten, um die Qualität histologischer Endpunkte zu verbessern, neue Biomarker zu entdecken und die Entwicklungszeiten von Medikamenten zu verkürzen, indem wir umfassende Einblicke in die zugrundeliegenden Wirkmechanismen von zielgerichteten MASH-Therapien erhalten."

PharmaNest, das für seine herausragenden Leistungen im Bereich der digitalen MASH-Pathologie und der Analysen mit Hilfe künstlicher Intelligenz bekannt ist, wird in dieser Kooperation eine entscheidende Rolle spielen, indem es hochauflösende quantitative Bildanalysen für einzelne Fasern und Zellen sowie KI-gestützte Biomarker aus denselben Bildern bereitstellt, die von Pathologen für kritische Endpunktbewertungen geprüft werden. Gemeinsam werden diese Organisationen die Qualität der derzeitigen histologischen Endpunkte verbessern, die für die vorläufige FDA-Zulassung von MASH-Therapien erforderlich sind und die Analyse komplexer Datensätze ermöglichen, was ein umfassendes Verständnis der MASH-Pathologie und die Entdeckung neuer Biomarker ermöglicht.

„Mit unserer digitalen Pathologieplattform FibroNest bietet die automatisierte, hochauflösende Quantifizierung des Phänotyps des Fibrosegrads und der damit verbundenen Gewebeschädigung anhand derselben von Pathologen begutachteten Objektträger eine robuste und skalierbare Methode zur Erstellung kontinuierlicher Bewertungen, die schwache Veränderungen des Fibrosegrads und der Krankheitsaktivität aufzeigen und in MASH-Studien zur Unterstützung von Pathologen und zur Verbesserung der Quantifizierung des Effekts einer Intervention eingesetzt werden können. Ph-FCS, unser Biomarker für die digitale Fibrose-Pathologie, eignet sich hervorragend als Diagnoseinstrument für frühe und schwere Fibrosen. Vor kurzem veröffentlichte Ergebnisse zeigen, dass er auch leberbezogene Ereignisse und Ergebnisse vorhersagen kann, was den Weg für seine künftige Qualifizierung als wahrscheinlicher Surrogat-Endpunkt in MASH-Studien ebnet", so Dr. Mathieu Petitjean, CEO von PharmaNest. „Die Partnerschaft mit Alimentiv und AcelaBio stellt sicher, dass Sponsoren einen hervorragenden digitalen End-to-End-Pathologie-Gewebetest erhalten, bei dem die präanalytischen Bedingungen während der gesamten Studiendauer gut kontrolliert werden.

Die Zusammenarbeit zwischen Alimentiv, AcelaBio und PharmaNest stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Integration von Präzisionsmedizin und digitalen Pathologielösungen für klinische MASH-Studien dar. Durch die Bündelung ihres Fachwissens wollen diese Unternehmen die Effizienz der frühen Arzneimittelentwicklung weiter steigern, um Patienten schneller sichere und wirksame Therapien zur Verfügung stellen zu können.

Sponsoren klinischer Studien, die an den Vorteilen dieser Kooperation interessiert sind, werden gebeten, sich mit den jeweiligen Unternehmen in Verbindung zu setzen, um weitere Informationen zu erhalten.

Informationen zu Alimentiv Inc.

Alimentiv ist ein weltweit tätiges Auftragsforschungsinstitut (CRO) mit Schwerpunkt Gastroenterologie, das Dienstleistungen in den Bereichen klinische Studien, zentrales Bildmanagement, Präzisionsmedizin und Real-World-Evidence für die Pharma- und Biotechnologiebranche anbietet. Alimentiv hat seinen Hauptsitz in London (Ontario) und beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter in seinen Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika. Das einzigartige Modell des Unternehmens kombiniert die Bemühungen international anerkannter akademischer Forscher und operativer Experten, um den Kunden integrierte Lösungen anzubieten. In den letzten 20 Jahren hat sich Alimentiv zu einem anerkannten Experten in den Bereichen des Designs klinischer Studien, zentraler Bildverwaltungslösungen, der Entwicklung von Ergebnismessungen und der Präzisionsmedizin für die Arzneimittelentwicklung im Bereich der Gastroenterologie entwickelt. Heute bietet Alimentiv Dienstleistungen in mehr als 50 Ländern weltweit an, kooperiert mit führenden Universitäten und akademischen Einrichtungen auf der ganzen Welt und arbeitet mit vielen führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen zusammen, um den Patienten neue und verbesserte Behandlungsmöglichkeiten zu bieten. Alimentiv engagiert sich für Investitionen in die medizinische Forschung und Entwicklung und konzentriert sich dabei auf die Identifizierung von Hindernissen für die Arzneimittelentwicklung und die Suche nach Lösungen, welche die Forschung im Gastroenterologiebereich voranbringen. Die Forschungsergebnisse werden in eine effiziente Methodik für klinische Studien für Kunden umgesetzt, die mit den neuesten Zulassungsstandards übereinstimmt. In Zusammenarbeit mit führenden Fachleuten hat Alimentiv Pionierarbeit bei der Entwicklung, Validierung und Standardisierung von Ergebnismessungen und -technologien geleistet und damit die sich entwickelnde Landschaft der klinischen Studien für zahlreiche Indikationen geprägt und sinnvolle langfristige Folgen für Patientinnen und Patienten, ihre Behandlung und die Gesellschaft geschaffen. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.alimentiv.com

Informationen zu AcelaBio (US) Inc.

AcelaBio ist ein hochmodernes, CAP/CLIA-akkreditiertes Auftragsforschungsinstitut, das umfassende histopathologische und präzisionsmedizinische Dienstleistungen für pharmazeutische, biotechnologische und akademische Einrichtungen anbietet. AcelaBio bietet digitale Pathologiedienstleistungen mit hohem Durchsatz zur Unterstützung multizentrischer, globaler klinischer Studien und verfügt über die Flexibilität, Biomarkeranalysen für neue oder bestehende Protein- oder Molekülziele zu entwickeln und zu validieren. Um neue Biomarker-Signaturen zu entdecken und die räumliche Biologie von Geweben zu untersuchen, hat AcelaBio 10X Genomics Visium Spatial Transcriptomics in seine Arbeitsabläufe integriert. Die Laborkapazitäten von AcelaBio sind in einem breiten Spektrum von therapeutischen Indikationen einsetzbar, darunter Gastroenterologie, Onkologie und Dermatologie. AcelaBio ist hochspezialisiert auf die Untersuchung von Magen-Darm-Gewebe von Patienten mit entzündlichen Darmerkrankungen (z. B. Morbus Crohn und Colitis ulcerosa), eosinophilen Magen-Darm-Erkrankungen (z. B. eosinophile Ösophagitis) und Lebererkrankungen (metabolische dysfunktionsassoziierte Steatohepatitis). AcelaBio beschäftigt operative, wissenschaftliche und medizinische Experten, darunter in den USA zertifizierte Pathologen, die sich auf die Bereitstellung zuverlässiger, hochwertiger Daten und Bilder konzentrieren. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.acelabio.com

Informationen zu PharmaNest

PharmaNest ist ein auf digitale Pathologie und künstliche Intelligenz spezialisiertes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Validierung neuartiger histologischer Standards für die Quantifizierung von Entzündungen und Fibrosen konzentriert. Die Multivendor-Plattform FibroNest wird weltweit über die Cloud bereitgestellt und in zahlreichen präklinischen und klinischen Studien zu verschiedenen fibrotischen Erkrankungen eingesetzt, beispielsweise in den Bereichen MASH, PBC, PSC, IBD, EoE, Sjögren-Syndrom und Fibro-Immuno-Onkologie.

Weitere Informationen über FibroNest und PharmaNest erhalten Sie auf www.pharmanest.com und www.fibronest.com

