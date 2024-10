Alimentiv et Satisfai Health étendent leur partenariat afin d'accélérer le développement de technologies d'imagerie innovantes pour répondre aux défis posés par les maladies gastro-intestinales.

LONDRES, ON, 15 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Alimentiv, ORC gastro-intestinal à service complet et pionnier des solutions d'imagerie médicale pour les maladies inflammatoires de l'intestin depuis 1986, est heureux d'annoncer l'extension de son partenariat avec Satisfai Health, leader des solutions médicales d'IA pour les maladies gastro-intestinales. Grâce à Certai™ de Satisfai Health, un logiciel d'aide à la notation pour la colite ulcéreuse (CU), les promoteurs ont accès à une analyse améliorée des vidéos endoscopiques. "Certai offre une évaluation précise de l'activité de la maladie (de l'image au segment en passant par la vidéo) pour les essais cliniques. En améliorant la qualité et l'efficacité des essais, Certai offre la solution la plus complète pour faire avancer la recherche sur les MICI ", a déclaré le Dr Michael Byrne, président et fondateur de Satisfai Health.

Développée à partir d'un ensemble de données diversifiées et anonymes de vidéos de coloscopie sur les MICI, l'IA de Certai a été entraînée et validée avec l'étiquetage des données et la supervision clinique d'experts internationaux en MICI et de lecteurs centraux d'Alimentiv. Certai est disponible via la plateforme d'imagerie multimodale d'Alimentiv, Notō, une solution logicielle personnalisée qui prend en charge l'examen des images et le flux de travail de notation centralisé pour une suite complète de modalités : endoscopie, histopathologie, entérographie par résonance magnétique (IRM/EMR) et échographie intestinale (IUS).

"La normalisation de la notation des maladies par l'IA fournit des informations sans précédent, transformant l'analyse des données et conduisant finalement à de meilleurs résultats thérapeutiques pour les patients dans les essais cliniques. En tant que leader dans ce domaine, Alimentiv continuera à mener ce secteur et à investir dans des solutions d'imagerie innovantes afin de fournir des analyses plus précises, des coûts d'essai très compétitifs et d'aider les sponsors à respecter des délais plus courts ", a déclaré Pierre Gaudreault, PDG d'Alimentiv.

Certai n'est pas un dispositif médical et n'est pas utilisé par les professionnels de la santé pour la prise de décisions cliniques ou la fourniture de soins aux patients.

À propos d'Alimentiv, Inc.

Alimentiv est un ORC spécialisé dans les maladies gastro-intestinales, qui fait progresser les essais cliniques et la recherche médicale dans le domaine gastro-intestinal depuis 1986. En tant que CRO mondial offrant des services cliniques, d'imagerie médicale et de médecine de précision, Alimentiv s'associe aux industries pharmaceutiques et biotechnologiques pour faire progresser le développement de nouvelles thérapies et accélérer leur mise sur le marché. Alimentiv a son siège à London, dans l'Ontario, au Canada, et dispose d'une présence mondiale à travers ses opérations au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine. Pour plus d'informations, consultez le site www.alimentiv.com.

À propos de Satisfai Health, Inc.

Satisfai Health, Inc. (www.satisfai.health), est un fournisseur de solutions médicales de premier plan spécialisé dans les applications d'IA appliquées à de vastes marchés adressables en gastro-entérologie. Les solutions de Satisfai permettent une analyse en temps réel de l'imagerie médicale et fournissent aux cliniciens des informations d'aide à la décision en temps réel qui améliorent considérablement les résultats pour les patients. Satisfai est soutenu par un conseil d'administration très respecté composé de médecins cliniciens et de leaders d'opinion qui travaillent au sommet de leur domaine dans les nombreux secteurs de la gastro-entérologie. Satisfai bénéficie d'une voix forte au sein des panels académiques et des principales sociétés de gastro-entérologie, ainsi que d'un accès direct aux très grands acteurs de l'industrie qui cherchent à adopter de nouvelles technologies d'IA en gastro-entérologie. Pour plus d'informations, consultez le site www.satisfai.health.com.

