Alimentiv und Satisfai Health erweitern ihre Partnerschaft, um die Entwicklung innovativer Bildgebungstechnologien zur Bewältigung von Herausforderungen bei Magen-Darm-Erkrankungen zu beschleunigen

LONDON, ON, 15. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Alimentiv, ein Full-Service GI CRO und Pionier bei medizinischen Bildgebungslösungen für IBD seit 1986, freut sich, die Erweiterung seiner Partnerschaft mit Satisfai Health, einem führenden Anbieter von KI-Lösungen für GI-Erkrankungen, bekannt zu geben. Mit Certai™ von Satisfai Health, einer unterstützenden Scoring-Software für Colitis ulcerosa (UC), haben Sponsoren Zugang zu einer verbesserten Analyse von endoskopischen Videos. "Certai bietet eine präzise Bewertung der Krankheitsaktivität (vom Bild über das Segment bis zum Video) für klinische Studien. Durch die Verbesserung der Qualität und Effizienz von Studien bietet Certai die umfassendste Lösung, um die IBD-Forschung voranzutreiben", sagte Dr. Michael Byrne, Vorsitzender und Gründer von Satisfai Health.

Die KI von Certai wurde auf der Grundlage eines vielfältigen, anonymisierten globalen Datensatzes von IBD-Koloskopie-Videos entwickelt und mit Datenkennzeichnung und klinischer Aufsicht von führenden internationalen IBD-Experten und zentralen Lesern von Alimentiv trainiert und validiert. Certai ist über die multimodale Bildgebungsplattform von Alimentiv, Notō, erhältlich, eine kundenspezifische Softwarelösung, die die Bildprüfung und den zentralisierten Scoring-Workflow für eine ganze Reihe von Modalitäten unterstützt: Endoskopie, Histopathologie, Magnetresonanz-Enterographie (MRI/MRE) und Darm-Ultraschall (IUS).

"Die KI-gestützte Standardisierung der Krankheitsbewertung bietet noch nie dagewesene Einblicke, die die Datenanalyse verändern und letztlich zu besseren Behandlungsergebnissen für Patienten in klinischen Studien führen. Als Marktführer in diesem Bereich wird Alimentiv auch weiterhin führend sein und in innovative Bildgebungslösungen investieren, um präzisere Analysen und äußerst wettbewerbsfähige Studienkosten zu ermöglichen und Sponsoren mit kürzeren Fristen zu unterstützen", sagte Pierre Gaudreault, CEO von Alimentiv.

Certai ist kein Medizinprodukt und wird nicht von medizinischem Fachpersonal für klinische Entscheidungen oder für die Patientenversorgung verwendet.

Über Alimentiv, Inc.

Alimentiv ist ein führendes spezialisiertes CRO, das seit 1986 die Grenzen der klinischen Studien und der medizinischen Forschung im Bereich Magen-Darm (GI) vorantreibt. Als globales CRO, das Dienstleistungen in den Bereichen Klinik, medizinische Bildgebung und Präzisionsmedizin anbietet, arbeitet Alimentiv mit der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie zusammen, um die Entwicklung neuer Therapien voranzutreiben und deren Markteinführung zu beschleunigen. Alimentiv hat seinen Hauptsitz in London, Ontario, Kanada, und ist mit seinen Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika weltweit präsent. Weitere Informationen finden Sie unter www.alimentiv.com.

Über Satisfai Health, Inc.

Satisfai Health, Inc. (www.satisfai.health), ist ein führender Anbieter medizinischer Lösungen, der sich auf KI-Anwendungen für große adressierbare Märkte in der Gastroenterologie spezialisiert hat. Die Lösungen von Satisfai ermöglichen die Analyse medizinischer Bilder in Echtzeit und bieten Klinikern eine Entscheidungshilfe in Echtzeit, die die Ergebnisse für die Patienten erheblich verbessert. Satisfai wird von einem hoch angesehenen Gremium aus Klinikern und Meinungsführern unterstützt, die in vielen Bereichen der Gastroenterologie an der Spitze ihres Fachs stehen. Satisfai verfügt über eine starke Stimme in akademischen Gremien und führenden GI-Gesellschaften sowie über einen direkten Zugang zu sehr großen Industrieunternehmen, die neue KI-Technologien in der Gastroenterologie einsetzen wollen. Weitere Informationen finden Sie unter www.satisfai.health.com.

Alimentiv, Inc: Guylaine Galipeau, Direktorin, Marketing und Kommunikation, [email protected]; Satisfai Health, Inc: Dr. Michael F. Byrne, Vorsitzender und Gründer, [email protected]

