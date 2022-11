Alimentiv et Summit Clinical Research annoncent leur collaboration pour mener des essais cliniques sur la stéatohépatite non alcoolique (NASH)

LONDRES, Ontario, 3 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Alimentiv Inc. (« Alimentiv ») et Summit Clinical Research, LLC (« Summit ») ont annoncé aujourd'hui une alliance stratégique visant à faire progresser plus rapidement et plus efficacement les programmes de développement de médicaments contre la stéatohépatite non alcoolique (NASH). La NASH est une épidémie mondiale croissante pour laquelle il n'existe aucun traitement approuvé. Il existe plus de 100 médicaments en développement clinique (Fraile et al., 2021). Les défis actuels comprennent l'optimisation de l'évaluation du point final, la réduction des échecs de dépistage et l'amélioration des taux de recrutement pour cette maladie souvent asymptomatique.

We are a niche GI contract research organization. We have provided a complete range of clinical research services to a broad base of academic and industry clients since 1986.

Summit et Alimentiv possèdent des compétences et une expérience complémentaires, et cette collaboration permettra d'améliorer la réalisation d'essais cliniques sur la NASH. Summit, une organisation de recherche intégrée de premier plan, dont l'objectif est de favoriser le recrutement et de fournir des données de haute qualité par le biais de son réseau de sites, travaillera avec Alimentiv, un fournisseur mondial de premier plan d'essais cliniques et de gestion d'images centralisée axé sur la gastro-entérologie (GI), y compris l'évaluation des biopsies hépatiques, qui s'engage à faire progresser le développement de médicaments en collaboration avec ses sponsors pharmaceutiques, biotechnologiques et universitaires.

« La collaboration avec Summit nous permet de tenir notre promesse de transformer la santé humaine pour les patients atteints de NASH en faisant avancer le nombre croissant de composés NASH dans la voie du développement plus rapidement et plus efficacement », a déclaré Hershell Thompson, responsable en chef des solutions cliniques chez Alimentiv.

« Summit s'intéresse de près à l'apport d'un soutien innovant pour l'exécution efficace des essais cliniques dans le domaine de la NASH. Grâce à cette collaboration avec Alimentiv, nous pouvons faire avancer cet objectif pour les promoteurs d'essais et les sites participants », a déclaré Gail Hinkson, présidente de Summit Clinical Research.

Cette alliance stratégique facilitera le maintien du leadership d'Alimentiv et de Summit dans le domaine des essais cliniques sur les maladies gastro-intestinales grâce à une meilleure conception des essais cliniques, à un recrutement plus rapide et plus efficace, à une réduction des taux d'échec des tests de dépistage, à une amélioration de l'expérience des patients et à des équipes compétentes supervisant tous les aspects de l'essai.

À propos de la stéatohépatite non alcoolique

La stéatohépatite non alcoolique (NASH, pour non-alcoholic steatohepatitis) est une forme progressive de la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), caractérisée par une inflammation chronique et une accumulation de graisse dans le foie. Touchant environ 35 millions de personnes dans le monde, la NASH est la maladie chronique du foie la plus répandue dans les populations occidentales, et le nombre de patients ne cesse d'augmenter. Non traitée, la NASH peut conduire à la cirrhose et au cancer du foie. Le marché des traitements de la NASH devrait atteindre 27,2 milliards de dollars en 2029. Malgré le besoin clinique non satisfait et l'opportunité commerciale intéressante, il n'existe actuellement aucun traitement approuvé par la FDA pour cette maladie. Plusieurs agents thérapeutiques ciblant différentes voies métaboliques sont actuellement en développement clinique.

À propos d'Alimentiv Inc.

Alimentiv est un organisme de recherche sous contrat (CRO) international spécialisé dans la gastro-entérologie, qui fournit aux industries pharmaceutiques et biotechnologiques des essais cliniques, une gestion centrale des images, une médecine de précision et des services de preuves dans le monde réel. Ayant son siège social à London, en Ontario, Alimentiv emploie plus de 500 personnes au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine. Le modèle unique de l'organisation combine les efforts de chercheurs universitaires de renommée internationale et d'experts opérationnels pour offrir des solutions intégrées aux clients. Au cours des 20 dernières années, Alimentiv est devenu un expert reconnu en matière de conception d'essais cliniques, de solutions de gestion d'images centrales, de développement de mesures de résultats et de médecine de précision pour le développement de médicaments en IG. Aujourd'hui, Alimentiv fournit des services dans plus de 50 pays, collabore avec des universités et des établissements d'enseignement supérieur de premier plan dans le monde entier, et travaille avec de nombreuses organisations pharmaceutiques et biotechnologiques de premier plan pour offrir aux patients des options de traitement nouvelles et améliorées. Alimentiv s'engage à investir dans la recherche et le développement médical, en se concentrant sur l'identification des obstacles au développement des médicaments et en recherchant des solutions pour faire progresser la recherche sur les maladies gastro-intestinales. Les résultats de la recherche sont traduits en une méthodologie d'essai clinique efficace pour les clients, qui s'aligne sur les nouvelles normes réglementaires. En collaboration avec des experts de premier plan, Alimentiv a été le pionnier du développement, de la validation et de la normalisation des mesures de résultats et des technologies qui façonnent le paysage évolutif des essais cliniques pour de multiples indications et qui ont des conséquences significatives à long terme pour les patients, leur traitement et la société. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : www.alimentiv.com

À propos de Summit Clinical Research, LLC

Summit est une organisation de recherche intégrée de premier plan, spécialisée dans les essais cliniques sur la stéatohépatite non alcoolique (NASH). Grâce à une approche innovante et à l'utilisation de technologies perturbatrices, Summit offre un éventail complet de services d'inscription aux études et d'enrichissement des sites aux sites et une expertise scientifique aux promoteurs. Basé à San Antonio, au Texas, Summit rassemble plus de 100 sites d'essais cliniques expérimentés à travers les États-Unis, l'Europe et l'Amérique latine pour réaliser des essais cliniques rapidement et avec des données de haute qualité. Pour plus d'informations, consultez https://summitclinicalresearch.com/

Contact : Fern Livingstone, Tél. : 519.639.3205, E-mail : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1936440/Alimentiv_Inc__Alimentiv__Summit_Clinical_Research_Announce_Coll.jpg

SOURCE Alimentiv Inc.