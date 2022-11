Alimentiv y Summit Clinical Research impulsan ensayos clínicos de esteatohepatitis no alcohólica

- Alimentiv y Summit Clinical Research anuncian colaboración para impulsar ensayos clínicos de esteatohepatitis no alcohólica (NASH)

LONDRES, 3 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Alimentiv Inc. ("Alimentiv") y Summit Clinical Research, LLC ("Summit") anunciaron hoy una alianza estratégica para impulsar los programas de desarrollo de fármacos para la esteatohepatitis no alcohólica (NASH) de manera más rápida y eficiente. NASH es una epidemia mundial en crecimiento sin tratamientos aprobados. Hay más de 100 fármacos en desarrollo clínico (Fraile et al., 2021). Los desafíos actuales incluyen optimizar la evaluación del punto final, minimizar las fallas de detección y mejorar las tasas de reclutamiento para esta enfermedad a menudo asintomática.

Summit y Alimentiv tienen habilidades y experiencia complementarias, y esta colaboración mejorará la entrega de ensayos clínicos en NASH. Summit, una Organización de Investigación Integrada líder que se enfoca en impulsar el reclutamiento y proporcionar datos de alta calidad a través de su red de sitios, trabajará junto con Alimentiv, un proveedor líder mundial de gestión de imágenes y ensayos clínicos centrado en la gastroenterología (GI), incluida la evaluación de biopsia hepática, con el compromiso de impulsar el desarrollo de fármacos en colaboración con sus patrocinadores farmacéuticos, biotecnológicos y académicos.

"Colaborar con Summit nos permite cumplir nuestra promesa de transformar la salud humana de los pacientes con NASH impulsando el creciente número de compuestos de NASH a través de la ruta de desarrollo de manera más rápida y eficiente", comentó Hershell Thompson, director de soluciones clínicas de Alimentiv.

"Summit tiene profundos intereses en proporcionar apoyo innovador para la ejecución eficiente de ensayos clínicos en el área de NASH. A través de esta colaboración con Alimentiv, podemos promover este objetivo para los patrocinadores de ensayos y los sitios participantes", explicó Gail Hinkson, director general de Summit Clinical Research.

Esta alianza estratégica facilitará el liderazgo continuo de Alimentiv y Summit en ensayos clínicos GI a través de un mejor diseño de ensayos clínicos, un reclutamiento más rápido y eficiente, tasas de falla de pantalla reducidas, experiencia mejorada del paciente y equipos capacitados que supervisan todos los aspectos del ensayo.

Acerca de la esteatohepatitis no alcohólica

La esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) es una forma progresiva de la enfermedad del hígado graso no alcohólico (NAFLD), caracterizada por inflamación crónica y acumulación de grasa en el hígado. La NASH, que afecta a unas 35 millones de personas en todo el mundo, es la afección hepática crónica más común en las poblaciones occidentales, y el número de pacientes sigue aumentando. La EHNA no tratada puede provocar cirrosis y cáncer de hígado. Se espera que el mercado de las terapias para la NASH aumente a 27.200 millones de dólares en 2029. A pesar de la necesidad clínica insatisfecha y la atractiva oportunidad comercial, actualmente no existen terapias aprobadas por la FDA para esta enfermedad. Varios agentes terapéuticos dirigidos a diferentes vías metabólicas están actualmente en desarrollo clínico.

Acerca de Alimentiv Inc.

Alimentiv es una organización global de investigación por contrato (CRO) centrada en la gastroenterología que proporciona ensayos clínicos, gestión central de imágenes, medicina de precisión y servicios de pruebas del mundo real a las industrias farmacéutica y biotecnológica. Con sede en London, Ontario, Alimentiv emplea a más de 500 personas en sus operaciones en Canadá, Estados Unidos, Europa, Asia-Pacífico y América Latina. El modelo único de la organización combina los esfuerzos de investigadores académicos reconocidos internacionalmente y expertos operativos para ofrecer soluciones integradas a los clientes. Durante los últimos 20 años, Alimentiv se ha convertido en un experto reconocido en el diseño de ensayos clínicos, soluciones de gestión central de imágenes, desarrollo de medidas de resultados y medicina de precisión para el desarrollo de fármacos en GI. En la actualidad, Alimentiv propociona servicios en más de 50 países en todo el mundo, colabora con universidades e instituciones académicas líderes en todo el mundo y trabaja con muchas organizaciones farmacéuticas y biotecnológicas líderes para proporcionar opciones de tratamiento nuevas y mejoradas a los pacientes. Alimentiv está comprometido con la inversión en investigación y desarrollo médico, centrándose en identificar las barreras para el desarrollo de fármacos y buscar soluciones que promuevan la investigación GI. Los hallazgos de la investigación se ponen en práctica en una metodología de ensayo clínico eficiente para clientes que se alinea con los estándares regulatorios emergentes. En colaboración con expertos líderes, Alimentiv ha sido pionera en el desarrollo, la validación y la estandarización de medidas de resultados y tecnología, dando forma al panorama de ensayos clínicos en evolución para múltiples indicaciones y brindando consecuencias significativas a largo plazo para los pacientes, su tratamiento y la sociedad. Para obtener más información, visite: www.alimentiv.com

Acerca de Summit Clinical Research, LLC

Summit es una organización de investigación integrada líder que se centra en los ensayos clínicos de esteatohepatitis no alcohólica (NASH). A través de un enfoque innovador y el uso de tecnologías disruptivas, Summit ofrece un espectro completo de servicios de enriquecimiento de sitios e inscripción de estudios a los sitios y experiencia científica a los patrocinadores. Con oficinas corporativas en San Antonio, Texas, Summit reúne a más de 100 sitios de ensayos clínicos con experiencia en los Estados Unidos, Europa y América Latina para ejecutar ensayos clínicos rápidamente y con datos de alta calidad. Para obtener más información, visite https://summitclinicalresearch.com/

Contacto: Fern Livingstone, Tel: 519.639.3205, E-mail: [email protected]

