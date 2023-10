Alimentiv Inc. annonce la nomination de nouveaux conseillers scientifiques pour diriger la recherche dans les thérapies liées au système digestif

LONDON, Ontario, 13 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Alimentiv Inc. (« Alimentiv »), une importante organisation de recherche contractuelle axée sur les produits thérapeutiques liés au système digestif, est ravie d'annoncer l'introduction de nouveaux conseillers scientifiques à son conseil consultatif scientifique. Ces conseillers sont des experts internationalement reconnus dans la conception et la conduite de recherche clinique sur les maladies inflammatoires de l'intestin. Leurs contributions dans ce domaine ont été essentielles pour faire progresser la mise au point de nouveaux traitements des MICI et améliorer les résultats pour les patients.

Le Dr/Prof Remo Panaccione est professeur de médecine et directeur de l'unité des maladies inflammatoires de l'intestin à l'Université de Calgary, en Alberta, au Canada. Il est doyen des admissions et directeur du programme de bourses de recherche sur les MICI. Il est titulaire de la Chaire de recherche sur les maladies inflammatoires de l'intestin financée par Crohn et Colite Canada et membre exécutif de l'IOIBD.

Le Dr Panaccione a été nommé médecin de l'année 2020 de Crohn et Colite Canada et Clarivate Research Scholar 2020-2023 pour avoir été cité dans le top 1 % des chercheurs au niveau mondial. Il a corédigé plus de 350 manuscrits, 20 chapitres de livres et 625 résumés, y compris des publications dans des revues telles que le New England Journal of Medicine, Lancet, JAMA, Nature et Annals of Internal Medicine.

Le Professeur Panaccione s'intéresse principalement à la conception et à la mise en œuvre d'essais cliniques. Il a été le chercheur principal de plusieurs études évaluant l'efficacité et l'innocuité de nouveaux agents thérapeutiques chez les patients atteints de MICI.

Le Dr Bruce Sands, docteur en médecine et titulaire d'un master en sciences, est le professeur de médecine Dr Burril B. Crohn de l'Icahn School of Medicine at Mount Sinai Medical School, à New York, dans l'État de New York. Le Dr Sands est largement reconnu pour ses recherches cliniques sur de nouveaux traitements pour les maladies inflammatoires de l'intestin et a publié plus de 275 manuscrits originaux. Il a été le chercheur principal des études de référence ACCENT 2, UNIFI et VARSITY, publiées dans le New England Journal of Medicine, et SEAVUE, publiées dans le Lancet. Le Dr Bruce Sands est consultant rémunéré pour Alimentiv.

« Nous sommes déterminés à faire preuve de leadership dans la recherche sur les maladies du système digestif et nous sommes fiers de travailler avec des leaders de l'industrie dont la recherche joue un rôle déterminant dans l'avancement des programmes de développement clinique et des traitements pour les patients atteints de maladies du système digestif », a déclaré le Dr Gabriela Radulescu, vice-présidente responsable de la recherche et du développement médicaux.

À propos d'Alimentiv Inc.

Alimentiv est un organisme de recherche sous contrat (ORC) international spécialisé dans la gastro-entérologie, qui fournit aux industries pharmaceutiques et biotechnologiques des essais cliniques, une gestion centrale des images, une médecine de précision et des services de preuves du monde réel. Ayant son siège social à London, en Ontario, Alimentiv emploie plus de 500 personnes au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine. Le modèle unique de l'organisation combine les efforts de chercheurs universitaires de renommée internationale et d'experts opérationnels pour offrir des solutions intégrées aux clients. Au cours des 20 dernières années, Alimentiv est devenu un expert reconnu en matière de conception d'essais cliniques, de solutions de gestion centrale des images, de développement de mesures de résultats et de médecine de précision pour le développement de médicaments en IG. Aujourd'hui, Alimentiv fournit des services dans plus de 50 pays, collabore avec des universités et des établissements d'enseignement supérieur de premier plan dans le monde entier, et travaille avec de nombreuses organisations pharmaceutiques et biotechnologiques de premier plan pour offrir aux patients des options de traitement nouvelles et améliorées. Alimentiv s'engage à investir dans la recherche et le développement médical, en se concentrant sur l'identification des obstacles au développement des médicaments et en recherchant des solutions pour faire progresser la recherche sur les maladies gastro-intestinales. Les résultats de la recherche sont traduits en une méthodologie d'essai clinique efficace pour les clients, qui s'aligne sur les nouvelles normes réglementaires. En collaboration avec des experts de premier plan, Alimentiv a été le pionnier du développement, de la validation et de la normalisation des mesures de résultats et des technologies qui façonnent le paysage évolutif des essais cliniques pour de multiples indications et qui ont des conséquences significatives à long terme pour les patients, leur traitement et la société. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.alimentiv.com

