Alimentiv Inc. kündigt neue wissenschaftliche Berater an, die die Forschung im Bereich der Magen-Darm-Therapeutika leiten

LONDON, ONTARIO-KANADA, 13. Okt. 2023 /PRNewswire/ -- Alimentiv Inc. („Alimentiv"), ein führendes Auftragsforschungsunternehmen, das sich auf Therapeutika für den Magen-Darm-Trakt konzentriert, freut sich, die Aufnahme neuer wissenschaftlicher Berater in seinen wissenschaftlichen Beirat bekannt zu geben. Die Berater sind international anerkannte Experten für die Planung und Durchführung klinischer Forschung im Bereich chronisch entzündlicher Darmerkrankungen (CED). Ihre Beiträge auf diesem Gebiet haben wesentlich dazu beigetragen, die Entwicklung neuer Therapien für CED voranzutreiben und die Ergebnisse für die Patientinnen und Patienten zu verbessern.

Dr. med./Prof. Remo Panaccione ist Professor für Medizin und Leiter der Abteilung für entzündliche Darmerkrankungen an der Universität Calgary, Alberta, Kanada. Er ist Dekan des MD-Zulassungs- und Direktor des CED-Stipendienprogramms. Er hat den Forschungslehrstuhl an der Stiftung Crohn's Colitis Canada für entzündliche Darmerkrankungen und ist Vorstandsmitglied der IOIBD.

Dr. med. Panaccione wurde 2020 von Crohn's Colitis Canada zum „Outstanding Physician of the Year" und als Clarivate Research Scholar 2020-23 anerkannt, weil er zu den besten 1 % der Forscherinnen und Forscher weltweit gehört. Er ist Mitautor von über 350 Manuskripten, 20 Buchkapiteln und 625 Abstracts, darunter Veröffentlichungen in Journals wie dem New England Journal of Medicine, Lancet, JAMA, Nature und Annals of Internal Medicine.

Prof. Panacciones primäres Forschungsinteresse gilt der Planung und Durchführung klinischer Studien. Er war Hauptforscher mehrerer Studien zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit neuer Therapeutika bei Patientinnen und Patienten mit CED.

Dr. med Bruce Sands, MD, MS, ist der Dr. Burrill B. Crohn Professor für Medizin an der Icahn School of Medicine am Mount Sinai, New York, NY. Dr. med. Sands ist weithin bekannt für seine klinischen Untersuchungen neuer Therapeutika für entzündliche Darmerkrankungen und hat über 275 Originalmanuskripte veröffentlicht. Er war der führende Forscher bei den bahnbrechenden Studien ACCENT 2, UNIFI und VARSITY, die im New England Journal of Medicine erschienen sind, sowie bei SEAVUE, die im Lancet veröffentlicht wurden. Dr. med. Bruce Sands ist als bezahlter Berater für Alimentiv tätig.

„Wir haben uns der Führungsrolle in der Magen-Darm-Forschung verschrieben und sind stolz darauf, mit Branchenführerinnen und -führern zusammenzuarbeiten, deren Forschung entscheidend dazu beiträgt, klinische Entwicklungsprogramme und Behandlungen für Patientinnen und Patienten mit Magen-Darm-Erkrankungen voranzubringen", sagte Dr. med. Gabriela Radulescu, Vizepräsidentin für medizinische Forschung und Entwicklung.

Alimentiv ist ein weltweit tätiges Auftragsforschungsinstitut (Contract Research Organisation, CRO) mit Schwerpunkt Gastroenterologie, das der Pharma- und Biotechnologiebranche Dienstleistungen in den Bereichen klinische Studien, zentraler Bildverwaltung, Präzisionsmedizin und Real-World-Evidence anbietet. Alimentiv hat seinen Hauptsitz in London, Ontario, und beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in seinen Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika. Das einzigartige Modell des Unternehmens kombiniert die Bemühungen international anerkannter akademischer Forscher und operativer Experten, um den Kunden integrierte Lösungen anzubieten. In den letzten 20 Jahren hat sich Alimentiv zu einem anerkannten Experten in den Bereichen des Designs klinischer Studien, zentraler Bildverwaltungslösungen, der Entwicklung von Ergebnismessungen und der Präzisionsmedizin für die Arzneimittelentwicklung im Bereich der Gastroenterologie entwickelt. Heute bietet Alimentiv Dienstleistungen in mehr als 50 Ländern weltweit an, kooperiert mit führenden Universitäten und akademischen Einrichtungen auf der ganzen Welt und arbeitet mit vielen führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen zusammen, um den Patienten neue und verbesserte Behandlungsmöglichkeiten zu bieten. Alimentiv engagiert sich für Investitionen in die medizinische Forschung und Entwicklung und konzentriert sich dabei auf die Identifizierung von Hindernissen für die Arzneimittelentwicklung und die Suche nach Lösungen, welche die Forschung im Gastroenterologiebereich voranbringen. Die Forschungsergebnisse werden in eine effiziente Methodik für klinische Studien für Kunden umgesetzt, die mit den neuesten Zulassungsstandards übereinstimmt. In Zusammenarbeit mit führenden Fachleuten hat Alimentiv Pionierarbeit bei der Entwicklung, Validierung und Standardisierung von Ergebnismessungen und -technologien geleistet und damit die sich entwickelnde Landschaft der klinischen Studien für zahlreiche Indikationen geprägt und sinnvolle langfristige Folgen für Patientinnen und Patienten, ihre Behandlung und die Gesellschaft geschaffen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.alimentiv.com

