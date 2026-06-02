Alitheon obtient 8 millions de dollars en série A1 pour développer la « biométrie des objets » dans les chaînes d'approvisionnement mondiales

Alitheon®, pionnier de l'IA optique, a annoncé aujourd'hui la clôture du tour de table dirigé par Emerald Technology Ventures, avec une participation significative de eBay Ventures et le soutien continu des investisseurs existants.

BELLEVUE, Washington, 2 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le capital accélère le déploiement mondial de la technologie FeaturePrint® d'Alitheon, une solution qui définit la catégorie et qui est soutenue par plus de 55 brevets délivrés.

Alitheon's Bellevue-Based Machine Vision Team Pioneered Optical AI for No-Touch Serialization, Fraud Prevention, and Traceability: With over 55 issued patents, FeaturePrint is the Biometric for Things. From industrial gears to healthcare products to luxury goods, Alitheon’s FeaturePrint® provides an unbreakable link between physical objects and digital traceability. Our Optical AI identifies the unique "fingerprint" of any item—no tags, labels, or stickers required. Ensure absolute authenticity and end-to-end provenance across your global supply chain with a simple scan.

L'industrie utilise depuis longtemps les codes-barres, les étiquettes et les autocollants, mais ces marqueurs proxy externes peuvent être endommagés, détachés ou contrefaits. L'apprentissage automatique standard n'identifie les objets qu'au niveau de sa catégorie, reconnaissant une pièce générique plutôt qu'un bien spécifique. Alitheon rend cette méthode obsolète en capturant les détails de surface inhérents à un objet pour créer une identité unique et infalsifiable - une véritable sérialisation 1-to-1 sans rien ajouter au produit.

Le résultat est la biométrie des objets : un cadre de confiance zéro selon lequel aucun objet n'est considéré comme authentique tant que son empreinte digitale n'a pas été vérifiée à l'aide d'un appareil photo standard. Sans rien ajouter, il n'y a pas de marqueur que les mauvais acteurs puissent usurper, ce qui garantit un lien indéfectible entre l'objet physique et son enregistrement numérique.

« S'assurer le soutien de telles puissances prouve que le monde est prêt pour la sérialisation, la provenance et la traçabilité numériques », a déclaré Roei Ganzarski, PDG d'Alitheon. « Nous ne nous contentons pas d'identifier les marchandises ; nous alimentons la couche de confiance de l'économie mondiale, offrant un niveau de sécurité que les additifs et l'IA standard ne peuvent tout simplement pas égaler. »

« Chez Emerald, nous sommes à la recherche technologies capables de résoudre des problèmes industriels fondamentaux à grande échelle », a déclaré Gina Domanig, associée directrice d'Emerald Technology Ventures. « La capacité d'Alitheon à fournir une sérialisation 1-to-1 sans avoir besoin d'étiquettes ou de tags change la donne pour les chaînes d'approvisionnement mondiales. En établissant un cadre de confiance zéro pour les biens physiques, Alitheon fournit l'intégrité des données essentielle pour l'avenir de la fabrication et de la logistique automatisées. »

« Alors que le recommerce continue de croître, la confiance et la provenance deviennent de plus en plus importantes dans les catégories de grande valeur », a ajouté Henri Jaanimägi, responsable mondial d'eBay Ventures. « La "biométrie pour les objets" d'Alitheon représente une étape importante dans l'infrastructure de confiance plus large nécessaire pour soutenir une expérience d'achat et de vente plus transparente et plus confiante. »

Cette opération positionne Alitheon comme le leader incontesté de l'identité « physique-numérique », offrant la technologie essentielle pour sécuriser le commerce mondial.

Pour en savoir plus sur ces entreprises, consultez leurs sites web à l'adresse suivante :

https://alitheon.com;

https://emerald.vc;

https://www.ebayinc.com/ebay-ventures/

Contact : [email protected]

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