AliveDx annonce une solution clé en main pour un diagnostic précis et automatisé des maladies auto-immunes

CHICAGO, 30 juillet 2024 /PRNewswire/ -- AliveDx, une société mondiale de diagnostic in vitro qui aspire à transformer les soins aux patients, a annoncé aujourd'hui le lancement de LumiQ™ - une solution innovante et automatisée d'analyse par immunofluorescence (IFA). Grâce à cet élargissement de sa gamme, AliveDx peut offrir à ses clients une solution différenciée et complète [clé en main] pour le diagnostic des maladies auto-immunes avec l'IFA LumiQ et la technologie révolutionnaire MosaiQ® à puce planaire.

" L'ajout de LumiQ est une étape logique et importante dans notre engagement à transformer les soins aux patients grâce à un diagnostic plus rapide et plus précis ", a déclaré Manuel O. Méndez, PDG d'AliveDx. " Nos clients sont à la recherche de partenaires qui les soutiennent tout au long du parcours de diagnostic des maladies auto-immunes, et l'IFA est une étape clé de ce flux de travail - aujourd'hui, nous sommes fiers de pouvoir honorer cet engagement ".

L'IFA est reconnu comme l'étalon-or pour la détection des anticorps antinucléaires dans le cadre du dépistage des maladies auto-immunes.

LumiQ offre aux laboratoires un outil puissant pour renforcer leurs capacités de diagnostic tout en améliorant l'efficacité et la fiabilité. LumiQ automatise chaque étape du flux de travail de l'IFA, y compris la préparation des lames et la capture d'images, dans une solution tout-en-un qui augmente le temps d'autonomie. La solution fournit des recommandations pour une classification positive et négative ainsi qu'une interprétation du modèle avec un excellent niveau de confiance - aidant les spécialistes à lire les résultats de l'IFA et contribuant à améliorer la cohérence et à réduire l'erreur humaine.

MosaiQ, notre plateforme de puces planaires multiplexée et entièrement automatisée, complète LumiQ pour un diagnostic des maladies auto-immunes complet et vice-versa. Les deux plateformes offrent un haut rendement et une automatisation qui répondent aux attentes croissantes en matière d'efficacité des laboratoires.

À propos d'AliveDx

Chez AliveDx, nous avons pour mission de renforcer les connaissances en matière de diagnostic, de transformer les soins aux patients et d'innover pour la vie. Avec plus de 30 ans d'expérience dans le domaine du diagnostic in vitro, nous aspirons à faire progresser l'avenir du diagnostic dans le monde entier. Nous donnons la priorité à la santé des patients et créons des solutions innovantes qui permettent aux laboratoires et aux cliniciens de raccourcir le délai de diagnostic. Nos marques visent à créer une valeur économique et clinique. Pour cela, nous simplifions les flux de travail des laboratoires et fournissons des résultats rapides et précis qui facilitent la prise de décision clinique. Chez AliveDx, nous innovons pour la vie. Nous collaborons avec des laboratoires, des cliniciens, des groupes de défense des patients, des établissements universitaires et des partenaires industriels. Il existe une grande différence entre vivre et se sentir vivant. Se sentir vivant, c'est donner un but, un sens et de l'énergie à nos communautés, à notre travail et à nous-mêmes.

À propos de la plateforme MosaiQ

MosaiQ® est une plateforme à haut rendement entièrement automatisée qui rationalise les tests multiplex pour les maladies auto-immunes, allergiques et autres. Cette plateforme intuitive fournit des résultats rapides et précis en utilisant des puces avancées pour détecter et identifier rapidement les marqueurs de la maladie - maximisant l'efficacité du flux de travail, simplifiant les voies et aidant à réduire le délai de diagnostic.

©AliveDx Suisse SA. 2024. Le logo AliveDx, AliveDx, MosaiQ et LumiQ sont des marques commerciales ou des marques déposées des sociétés du groupe AliveDx dans divers pays. Les menus et les capacités sont susceptibles d'être modifiés. Toutes les méthodes peuvent ne pas être disponibles dans tous les territoires. Sous réserve d'une autorisation réglementaire.