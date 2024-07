AliveDx reçoit le marquage IVDR CE pour son test immunologique révolutionnaire dans le diagnostic des allergies

EYSINS, Suisse, 29 juillet 2024 /PRNewswire/ -- AliveDx (la « société ») est fier d'annoncer avoir reçu le marquage IVDR CE pour son test immunologique révolutionnaire, conçu pour la détection d'une IgE spécifique ciblant un allergène protéique dans le sérum humain. Il s'agit du premier produit de la société destiné à l'évaluation des allergies, ce qui enrichit son portefeuille de produits au-delà de l'auto-immunité.

Réalisé sur la plateforme MosaiQ® d'AliveDx, ce test est une étape importante pour le développement actuel du test immunologique multiplex de la société, qui vise à détecter simultanément plus de 30 allergènes, y compris les allergènes inhalés et alimentaires.

La technologie de test immunologique multiplex marque une avancée significative dans le domaine du diagnostic en permettant des tests simultanés pour plusieurs pathologies. Cette approche permet de rationaliser le processus d'identification, de simplifier les flux de travail des laboratoires et de réduire le temps d'intervention requis par les méthodes simples. Les laboratoires et les cliniciens gagnent donc un temps précieux et peuvent détecter et exclure diverses conditions plus efficacement. Pour les patients sensibilisés à plusieurs allergènes (polysensibilisés), cette technologie permet un diagnostic rapide et approfondi et un traitement plus ciblé.

« Le nouveau test immunologique multiplex fournira une analyse détaillée de la sensibilisation allergique d'un individu en testant les IgE spécifiques à un large éventail d'allergènes en un seul test. Cette approche globale permettra d'optimiser les flux de travail des laboratoires et d'aider les cliniciens à obtenir une image complète du profil de sensibilisation atopique de leurs patients », déclare Christian Fischer, responsable scientifique et médical, AliveDx.

La plateforme MosaiQ a déjà reçu le marquage CE pour le dépistage des maladies auto-immunes. L'obtention d'un premier marquage IVDR CE dans la catégorie Allergie réaffirme la volonté d'AliveDx d'élargir son offre MosaiQ® et d'aider les millions de personnes qui souffrent d'allergies dans le monde.

Cette étape souligne l'engagement de la société à s'imposer comme un acteur clé dans les secteurs de l'allergie et de l'auto-immunité. Il souligne également la flexibilité et la polyvalence de la plateforme MosaiQ. AliveDx prévoit d'élargir ses panels dans les deux segments au cours des prochains mois et de nouer des partenariats avec des distributeurs dans le monde entier.

« C'est un moment mémorable dans l'histoire d'AliveDx. Les patients pourront bientôt recevoir des résultats pour plusieurs allergènes à partir d'un seul échantillon de sang, ce qui réduira le nombre de tests et de visites. Pour la communauté médicale, cela signifie avoir accès à une solution efficace et rentable, qui regroupe plusieurs tests en un seul. Nous nous réjouissons à la perspective de soutenir les patients du monde entier et de les aider à obtenir plus rapidement un traitement approprié », déclare Manuel O. Méndez, CEO, AliveDx.

À propos d'AliveDx

Chez AliveDx, notre mission est de renforcer les connaissances en matière de diagnostic, de transformer les soins aux patients et d'innover pour la vie. Avec plus de 30 ans d'expérience dans le domaine du diagnostic in vitro, nous visons à faire progresser l'avenir du diagnostic dans le monde entier. Nous donnons la priorité à la santé des patients et créons des solutions innovantes qui permettent aux laboratoires et aux cliniciens de raccourcir le délai du diagnostic. Nos marques visent à créer une valeur économique et clinique. Pour cela, nous simplifions les flux de travail des laboratoires et fournissons des résultats rapides et précis qui facilitent la prise de décision clinique. Chez AliveDx, nous innovons pour la vie. Nous collaborons avec des laboratoires, des cliniciens, des groupes de défense des patients, des établissements universitaires et des partenaires industriels. Il existe une grande différence entre vivre et se sentir vivant. Se sentir vivant, c'est donner un but, un sens et de l'énergie à nos communautés, à notre travail et à nous-mêmes.

À propos de la plateforme MosaiQ

MosaiQ® est une plateforme à haut rendement entièrement automatisée qui rationalise les tests multiplex pour les maladies auto-immunes, les allergies et plus encore. Cette plateforme intuitive fournit des résultats rapides et précis en utilisant des panels de biopuces avancés pour détecter et identifier rapidement les marqueurs de la maladie, maximisant l'efficacité du flux de travail, simplifiant les voies et aidant à réduire le temps de diagnostic.

Pour plus d'informations sur AliveDx et ses solutions de diagnostic in vitro, veuillez consulter www.alivedx.com ou nous contacter sur LinkedIn et X.

©AliveDx Suisse SA. 2024. Le logo AliveDx, AliveDx et MosaiQ sont des marques commerciales ou des marques déposées des sociétés du groupe AliveDx dans différentes juridictions. Les menus et les capacités sont susceptibles d'être modifiés. Toutes les méthodes peuvent ne pas être disponibles dans tous les territoires. Sous réserve d'une autorisation réglementaire.