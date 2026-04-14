All For Kids anuncia la transición planificada del CEO, nombra a Corina Casco, LCSW, como directora ejecutiva entrante

LOS ÁNGELES, 14 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- All For Kids, una organización sin fines de lucro líder dedicada a promover el bienestar infantil y fortalecer a las familias, anunció hoy una transición de liderazgo planificada que posicionará a la organización para un crecimiento e impacto continuos.

A partir del 1 de julio de 2026, Corina Casco, LCSW, que actualmente se desempeña como Directora de Programas, asumirá el cargo de Directora Ejecutiva, luego de completar la entrevista final y el proceso de evaluación de la Junta Directiva. Esta transición refleja una estrategia de sucesión reflexiva y plurianual dirigida por la Junta y el actual CEO Ronald E. Brown, Ph.D, basada en la estabilidad organizacional, la preparación para el liderazgo y la alineación de la misión a largo plazo.

Casco aporta más de dos décadas de experiencia en bienestar infantil y liderazgo sin fines de lucro, con una profunda experiencia en desarrollo de programas, cambio de sistemas y servicios comunitarios. Como directora de programas, ha supervisado una amplia cartera de programas que abarcan salud conductual, prevención, educación en la primera infancia y servicios de cuidado de crianza y adopción. Bajo su liderazgo, All For Kids ha fortalecido la calidad del programa, ampliado su alcance y profundizado su impacto en Los Ángeles y más allá. Conocida por su estilo de liderazgo colaborativo y su compromiso con la equidad, Casco ha establecido asociaciones sólidas en toda la organización y con partes interesadas externas, lo que la ha posicionado para liderar All For Kids en su próxima fase de crecimiento.

"El liderazgo, el juicio y el compromiso inquebrantable de Corina con nuestra misión la convierten en la elección correcta para guiar a All For Kids en su próximo capítulo", dijo Ronald E. Brown, Ph.D, director ejecutivo. "Esta transición se basa en años de planificación intencional de la sucesión, fortaleciendo nuestro equipo de liderazgo y asegurando que la organización esté bien preparada para el futuro".

Para apoyar esta transición sin problemas, el Dr. Brown asumirá el cargo de CEO emérito hasta finales de 2026. En esta capacidad, continuará apoyando a la organización en áreas clave, incluidas las asociaciones externas, la promoción y la continuidad del liderazgo, mientras trabaja en estrecha colaboración con casco durante el período de transición. Después de su trabajo en el puesto de CEO emérito, el Dr. Brown tiene la intención de retirarse.

"Me siento honrada de asumir este cargo y continuar construyendo sobre la base sólida que se ha desarrollado cuidadosamente a lo largo de los años", dijo Corina Casco. "All For Kids siempre ha estado impulsada por un profundo compromiso con los niños y las familias, y me complace continuar trabajando junto a nuestro dedicado personal, socios y comunidad para expandir nuestro impacto y garantizar que todos los niños tengan la oportunidad de prosperar".

"Este es un momento emocionante para All For Kids", dijo Amanda Ruch, presidenta de la Junta Directiva. "Confiamos en que la experiencia, la visión y el profundo compromiso de Corina con las comunidades a las que servimos ayudarán a impulsar la organización con claridad e impulso".

Esta transición de liderazgo marca un hito importante para All For Kids a medida que continúa ampliando su impacto, profundizando las asociaciones y evolucionando su enfoque para apoyar a los niños y las familias. Con una base sólida construida durante la última década, la organización está bien posicionada para su próxima fase de crecimiento e innovación.

Sobre All For Kids

All For Kids es una organización sin fines de lucro dedicada a fomentar el bienestar infantil a través de la prevención, la colaboración y la compasión. Al servir a las comunidades de Los Ángeles y más allá, la organización ofrece una serie de programas de apoyo a los niños y las familias, incluidos servicios de salud conductual, educación en la primera infancia y servicios de cuidado de crianza y adopción.

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FUENTE All For Kids