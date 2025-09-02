All In, All Season: la mayor campaña de Toyota con la NFL prioriza a los aficionados y a la comunidad

Los Toyota Gameday Giveaways ponen el modelo Sequoia favorito de Brock Purdy en manos de los aficionados

PLANO, Texas, 2 de septiembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Toyota North America vuelve por tercera temporada como socio automovilístico oficial de la NFL con su compromiso más ambicioso hasta la fecha de ofrecer a los aficionados emociones increíbles, impacto en la comunidad y momentos culturales inolvidables, desde los sorteos de fantasía de pretemporada hasta la Super Bowl LX.

Los esfuerzos de campaña "All In. All Season", de la marca se centrarán en el impacto a la comunidad mediante el apoyo regional y nacional al fútbol americano bandera para casi un cuarto de millón de jugadores jóvenes, además de oportunidades semanales para que los aficionados ganen grandes premios, entre los que se destaca la primera oportunidad de ganar el Toyota Sequoia Capstone favorito de Brock Purdy, firmada por el mariscal de campo.

"Los aficionados a la NFL saben que la temporada está llena de sorpresas, pero pueden contar con nosotros para ofrecerles emoción cada semana, a la vez que invertimos en el futuro del fútbol americano y apoyamos a la próxima generación", afirmó Dedra DeLilli, vicepresidenta, comunicaciones y marketing de Toyota. "Desde obsequiar una camioneta firmada por Brock Purdy hasta el partido con luces ultravioleta en la Super Bowl LX, pasando por nuestro compromiso con la NFL Flag, Toyota se hace notar con los aficionados durante toda la temporada y en las temporadas venideras".

El modelo Sequoia favorito de Brock protagoniza los Toyota Gameday Giveaways

El programa favorito de los aficionados, Toyota Gameday Giveaways, vuelve con más fuerza tras un exitoso año inaugural. A lo largo de toda la temporada, desde el inicio hasta la Super Bowl LX, hasta 1,500 aficionados ganarán premios exclusivos al participar en tiempo real. Durante todos los partidos de "Sunday Night Football" y las transmisiones especiales de NBC y Peacock, como el inicio de la temporada de la NFL y las rondas de comodines, los aficionados pueden visitar Toyota.com/NFL para afrontar los retos del día del partido, como predecir un touchdown por carrera o por recepción en la segunda mitad. Si su elección es acertada, entran en el sorteo para ganar un premio.

A lo largo de la temporada se lanzarán retos semanales, que se destacarán en determinadas retransmisiones de "Sunday Night Football" en colaboración con NBC Sports y la NFL. Entre los grandes premios de esta temporada: el Toyota Sequoia Capstone favorito de Brock Purdy, además de una foto del mariscal de campo de San Francisco con el vehículo y su firma en el tablero.

"He conducido camionetas Toyota durante toda mi carrera, así que ver el compromiso total de la marca con los aficionados es lo que podía esperar, pero pensándolo bien, es bastante alucinante entregar las llaves de mi Sequoia favorito al ganador", declaró Brock Purdy. "Me aseguraré de dejar mi huella para quien lo gane, ¡literalmente, en el tablero y le tomaré una foto!"

Patrocinio de la NFL FLAG y el partido con luces ultravioleta

La convicción de Toyota de que el fútbol americano fortalece las comunidades ha impulsado su apoyo a más de 300,000 jóvenes jugadores de la NFL FLAG en todo el país a través de patrocinios.

Para culminar el patrocinio a lo largo de toda la temporada, vuelve el exclusivo Toyota Glow Up Classic, un partido de fútbol americano bandera bajo luz ultravioleta que tendrá lugar durante la semana de la Super Bowl LX en el Área de la Bahía. Los jugadores juveniles entrarán al campo de juego bajo luces ultravioleta con camisetas y equipos brillantes para ofrecer un espectáculo imperdible. Después del gran partido, Toyota dejará una huella duradera en la comunidad al mejorar las instalaciones deportivas para los jóvenes y ofrecer a los niños un lugar mejor para jugar, mucho después de que el Super Bowl haya terminado en el Área de la Bahía.

Eli Manning, portavoz, indicó: "En todos los niveles, el fútbol une a compañeros de equipo y comunidades. Aunque es el deporte número uno en Estados Unidos, todavía nos queda mucho por hacer para que más gente practique este magnífico deporte. El patrocinio de Toyota a la NFL Flag, al programa Jugador del Año de la NFL y a la creación del Glow Up Classic están dando a las futuras superestrellas la oportunidad de brillar.

Los programas de Toyota para hacer que las comunidades prosperen y atraer a los aficionados se mostrarán con una campaña publicitaria en la que participarán todos los atletas del equipo Toyota.

Esfuerzos de marketing "All In"

"Pocas cosas unen tanto a la gente y fortalecen las comunidades como el fútbol americano. Esta temporada, nos hemos propuesto atraer a más niños al campo a través de la NFL Flag, ofrecer a los aficionados más formas de participar cada semana y generar momentos culturales que se muevan tan rápido como el propio partido", comentó DeLilli.

Los aficionados podrán ver a los atletas del equipo Toyota: Purdy, Manning, Michael Pittman Jr., Kyle Hamilton, Puka Nacua, Jordan Love y Christian González, que se reunirán en tres momentos clave a lo largo de la temporada, como en el debut para anunciar la campaña "All In".

"All In" captura cómo cambian las emociones a lo largo de la temporada. Sin embargo, durante todo ese tiempo, Toyota se une a los aficionados cuyo compromiso perdura. Desde los esperanzadores domingos de septiembre hasta los días agotadores de diciembre, Toyota impacta en las comunidades y empodera a las futuras superestrellas. El anuncio se hará durante el partido inaugural de la NFL el 4 de septiembre en la NBC entre Filadelfia y Dallas.

Para más información sobre las experiencias de Toyota a lo largo de la temporada, visite Toyota.com/NFL.

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE:TM) ha sido parte del tejido cultural de América del Norte durante casi 70 años y está comprometida con la promoción de la movilidad sostenible de última generación mediante nuestras marcas Toyota y Lexus, además de nuestros más de 1,800 concesionarios.

Toyota emplea directamente a casi 64,000 personas en Norteamérica que han contribuido al diseño, ingeniería y montaje de casi 49 millones de automóviles y camionetas en nuestras 14 plantas de fabricación. En 2025, la planta de Toyota en Carolina del Norte comenzó a ensamblar baterías automotrices para vehículos eléctricos.

Para más información acerca de Toyota, visite www.ToyotaNewsroom.com.

