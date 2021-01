allex.ch - Neuer, grenzüberschreitender Paketdienst für das Online-Shopping aus Deutschland in die Schweiz

BAAR, Schweiz, 14 Januar 2021 /PRNewswire/ -- allex.ch ist ein neuer, grenzüberschreitender Paketdienst für Online-Shopping aus Deutschland in die Schweiz, heute lanciert. Es handelt sich um eine innovative Plattform, welche der ständig wachsenden Nachfrage nach einem Paketdienst für Online-Einkäufe in der Schweiz gerecht wird.

allex.ch eröffnet für Schweizerinnen und Schweizer eine neue Möglichkeit, einfacher online zu shoppen, insbesondere bei Online-Händlern in Deutschland. Es bietet seinen Nutzern eine Reihe von Funktionen und Vorteilen, welche bis heute auf dem Markt so noch nicht verfügbar waren, u. a.:

Nahtloser, grenzüberschreitender Dienst: Ab dem Zeitpunkt der kostenlosen Registrierung des Kunden, kümmert sich allex.ch um den gesamten Einfuhrvorgang und liefert die Waren sicher an die Haustür des Kunden in der Schweiz. Die Plattform übernimmt die gesamte Zollabfertigung und besticht mit ihrer Kostentransparenz. allex.ch erspart dem Kunden Zeit und Geld und bietet einen bequemen, schnellen und zuverlässigen Paketdienst.





Ab dem Zeitpunkt der kostenlosen Registrierung des Kunden, kümmert sich um den gesamten Einfuhrvorgang und liefert die Waren sicher an die Haustür des Kunden in der Schweiz. Die Plattform übernimmt die gesamte Zollabfertigung und besticht mit ihrer Kostentransparenz. erspart dem Kunden Zeit und Geld und bietet einen bequemen, schnellen und zuverlässigen Paketdienst. Preistransparenz: Im Lieferpreis sind die Transportkosten, die Verzollung, sowie sämtliche Abgaben inbegriffen. Der Kunde leistet nur eine einmalige Zahlung der Servicegebühr.





Im Lieferpreis sind die Transportkosten, die Verzollung, sowie sämtliche Abgaben inbegriffen. leistet nur eine einmalige Zahlung der Servicegebühr. Auswahl der Versandmöglichkeiten: allex.ch ist die erste Plattform auf dem Markt, die ihren Kunden die Wahl zwischen drei Versandmethoden anbietet: Economy, Priority und Express, mit Lieferzeiten von einem bis fünf Arbeitstagen. Dies erlaubt den Käufern, ihre Wünsche in Bezug auf Kosten und Lieferzeit ihrer Einkäufe selbst zu regeln.





ist die erste Plattform auf dem Markt, die ihren Kunden die Wahl zwischen drei Versandmethoden anbietet: Economy, Priority und Express, mit Lieferzeiten von einem bis fünf Arbeitstagen. Dies erlaubt den Käufern, ihre Wünsche in Bezug auf Kosten und Lieferzeit ihrer Einkäufe selbst zu regeln. Konkurrenzfähiger Tarif: allex.ch ist mit Preisen ab 14.90 CHF das günstigste Versandunternehmen für Online-Shopping in diesem Marktsegment.





ist mit Preisen ab 14.90 CHF das günstigste Versandunternehmen für Online-Shopping in diesem Marktsegment. Annahme von Sonderbestellungen auf Anfrage: allex.ch ist eines der ersten Lieferunternehmen, welches Sendungen akzeptiert, die über die Standardabmessungen hinausgehen und ein Gewicht von mehr als 30 kg aufweisen.





allex.ch ist eines der ersten Lieferunternehmen, welches Sendungen akzeptiert, die über die Standardabmessungen hinausgehen und ein Gewicht von mehr als 30 kg aufweisen. Geografische Reichweite: allex.ch arbeitet mit allen autorisierten Online-Einzelhändlern in Deutschland zusammen.





arbeitet mit allen autorisierten Online-Einzelhändlern in Deutschland zusammen. Zweisprachiger Dienst: Zusätzlich zur deutschen Sprache ist die Plattform auch in Englisch verfügbar und eröffnet somit die Lieferbegrenzungen auch für einen grossen Teil englischsprechender Kunden, welche von diesem Service profitieren möchten.





Zusätzlich zur deutschen Sprache ist die Plattform auch in Englisch verfügbar und eröffnet somit die Lieferbegrenzungen auch für einen grossen Teil englischsprechender Kunden, welche von diesem Service profitieren möchten. Kundenschutzsystem: Das Abrechnungssystem der Plattform ist in seiner Art einzigartig. Es beinhaltet zwei Warnhinweise, welche die Kunden vor falschen oder unbefugten Handlungen abhalten und sie so vor Fehlern und Zahlung von unnötigen Gebühren schützen.

Frau Lilly Leo, CEO von Allex Trading GmbH, einem Schweizer Unternehmen, welches die Plattform betreibt, erklärte dazu: «Die Beliebtheit des Online-Shoppings nimmt in der Schweiz stetig zu, wobei Deutschland das beliebteste Zielland ist. Allerdings liefern nicht alle deutschen Online-Händler in die Schweiz. Kunden müssen grosse Anstrengungen unternehmen, um ihre Einkäufe geliefert zu bekommen. Unser Ziel war es, auf den in der Schweiz steigenden Bedarf der Kunden einzugehen und einen nahtlosen Haus-zu-Haus-Paketdienst für das Online-Shopping einzurichten. Wir freuen uns, Ihnen heute allex.ch vorzustellen, welches eine neue Möglichkeit für Schweizer Kunden bietet, in Deutschland online zu shoppen - einfach, schnell und kostengünstig. Wir haben alle Schwierigkeiten, mit denen die Käufer heute konfrontiert werden, wie beispielsweise die Zollabwicklung, versteckte Lieferkosten oder die Notwendigkeit, Pakete an der Deutschen Grenze abzuholen, ebenso wie lange Lieferzeiten und Beschränkungen bei der Grösse der Pakete berücksichtigt und beseitigt. Wir haben uns auch mit den sprachlichen Anforderungen befasst und die erste Plattform geschaffen, die einen entsprechenden Service für englischsprachige Kunden anbietet. Infolgedessen ist allex.ch der einfachste, transparenteste und kostengünstigste Dienst, der heute auf dem Markt erhältlich ist.»

Um alle Vorteile von allex.ch zu erfahren, registrieren Sie sich bitte kostenlos unter www.allex.ch

Über allex.ch

allex.ch wird von der Allex Trading GmbH betrieben, einem Schweizer Online-Lieferunternehmen.

allex.ch bietet eine schnelle und einfache Lieferung von Bestellungen des Online-Shoppings aus Deutschland an seinen Kundenstamm in der gesamten Schweiz. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.allex.ch

Presseanfragen

Rolf J. Ruede

Head of Corporate Communications

Tel: +41 (0) 44 586 87 85

E-Mail: [email protected]

Video: https://youtu.be/YNiO82kWlUc

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1420190/Allex_Trading_GmbH_Logo.jpg

SOURCE Allex Trading GmbH