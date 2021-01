allex.ch - Nouveau service de livraison transfrontalier pour les achats en ligne de l'Allemagne en Suisse

BAAR, Suisse, 14 Janvier 2021 /PRNewswire/ -- allex.ch est un nouveau service de livraison transfrontalier pour les achats en ligne de l'Allemagne vers la Suisse. Il s'agit d'une plateforme innovante qui répond à la demande toujours croissante de services de livraison d'achats en ligne en Suisse.

allex.ch crée une nouvelle façon pour les résidents suisses de faire des achats en ligne, en particulier chez les détaillants en ligne en Allemagne. La plateforme offre à ses utilisateurs une série de fonctionnalités et d'avantages qui n'étaient pas disponibles sur le marché jusqu'à aujourd'hui, notamment :

Un service transfrontalier sans faille : Dès l'inscription du client, allex.ch s'occupe de l'ensemble du processus d'importation, en livrant les marchandises en toute sécurité à la porte du client en Suisse. La plate-forme élimine les tracas liés au dédouanement et aux coûts cachés. allex.ch permet de gagner du temps et de l'argent et offre un service de livraison pratique, rapide et fiable.





En plus de l'allemand, la plateforme est également disponible en anglais, afin de répondre à un grand nombre de résidents anglophones désireux de bénéficier de ce service. Système de protection des clients : Le système de facturation de la plateforme est unique en son genre. Il intègre deux avis d'avertissement qui alertent les clients de toute action incorrecte ou non autorisée, les protégeant ainsi contre le paiement de frais inutiles.

Mme Lilly Leo, fondatrice de Allex Trading GmbH, société suisse qui exploite la plateforme, a commenté : «La popularité des achats en ligne ne cesse de croître en Suisse, l'Allemagne étant la destination préférée. Cependant, tous les détaillants en ligne allemands ne livrent pas en Suisse. Les clients ont beaucoup de mal à recevoir leurs achats. Notre objectif était de répondre aux besoins changeants des clients et de créer un service de livraison d'achats en ligne en porte-à-porte sans faille. Aujourd'hui, nous sommes heureux de présenter allex.ch, qui offre aux résidents suisses une nouvelle façon de réaliser des achats en ligne en Allemagne, une méthode facile, rapide et rentable. Nous avons pris en considération et éliminé toutes les difficultés auxquelles les acheteurs sont confrontés aujourd'hui, telles que le dédouanement, les frais de livraison cachés ou la nécessité d'aller chercher les colis à la frontière suisse, ainsi que les longs délais de livraison et les restrictions sur la taille des colis. Nous avons également tenu compte de l'exigence linguistique et créé la première plateforme à offrir un tel service aux clients anglophones. De ce fait, allex.ch est le service le plus simple, le plus transparent et le plus économique disponible sur le marché aujourd'hui.»

Pour profiter des avantages de allex.ch, veuillez vous inscrire gratuitement sur www.allex.ch

A propos de allex.ch

allex.ch est exploité par Allex Trading GmbH, société suisse de livraison en ligne.

allex.ch propose une livraison rapide et facile des achats en ligne de l'Allemagne à sa clientèle dans toute la Suisse. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.allex.ch

Contact presse

Rolf J. Ruede

Head of Corporate Communications

Tél: +41 (0) 44 586 87 85

E-mail: [email protected]

SOURCE Allex Trading GmbH