Allied Telesis obtient une large victoire lors des InfoSec Awards, au cours de la conférence RSA 2020

Le fait de maintenir un réseau sûr est un travail long et difficile qui exige vigilance et réactivité. Self-Defending Network d'Allied Telesis facilite la mise en œuvre en automatisant les réponses aux menaces, afin de stopper instantanément les attaques avant qu'elles n'aient la possibilité de causer des dommages. Compatible avec les principaux pare-feu du secteur et ne nécessitant aucun logiciel agent sur les dispositifs d'extrémité, la solution est facile à installer et protège immédiatement votre entreprise.

« Nous sommes ravis d'avoir reçu ce prix prestigieux et très convoité », a déclaré Graham Walker, vice-président marketing chez Allied Telesis. « Nous construisons des réseaux fiables en mettant l'accent sur la sécurité et nous sommes heureux que le secteur de la sécurité de l'information (Infosec) ait reconnu notre Self-Defending Network comme étant une solution de cybersécurité innovante et de premier plan. Nous sommes impatients de lancer plus d'innovations qui apporteront une valeur réelle et immédiate à nos clients. »

« Allied Telesis possède trois caractéristiques majeures que les juges recherchent pour désigner les gagnants : comprendre les menaces actuelles et futures, fournir une solution rentable et innover différemment pour combler les prochaines brèches », a dit Gary S. Miliefsky, éditeur de Cyber Defense Magazine.

À propos d'Allied Telesis

Depuis plus de trente ans, Allied Telesis fournit une connectivité fiable et intelligente pour tous, des entreprises aux projets d'infrastructures complexes et critiques dans le monde entier. Nous innovons sans cesse dans la voie par laquelle les services et les applications sont livrés et gérés, générant une valeur accrue et des coûts d'exploitation moins élevés. Rendez-nous visite en ligne sur le site www.alliedtelesis.com.

À propos de Cyber Defense Magazine

Avec un nombre croissant de lecteurs annuels dépassant les cinq millions et plus de 17 000 pages de contenu de sécurité consultable en ligne, Cyber Defense Magazine est la première source d'information sur la sécurité des TI ; il est proposé gratuitement chaque mois, avec une édition exclusive réservée aux conférences RSA. Pour en savoir, veuillez consulter http://www.cyberdefensemagazine.com, http://www.cyberdefensetv.com et http://www.cyberdefenseradio.com, où vous trouverez les entretiens les plus instructifs sur les lauréats de cette année, parmi lesquels Allied Telesis.

