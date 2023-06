Allion Labs dévoile ses solutions pour cockpit électronique au salon Automotive Testing EXPO Europe

TAIPEI, 12 juin 2023 /PRNewswire/ -- Alors que l'industrie de la voiture intelligente continue d'évoluer, le cockpit électronique révolutionne l'industrie automobile. Il s'est transformé en un troisième espace de vie alliant intelligence, divertissement, sécurité et facilité d'utilisation. Les véhicules ont transcendé leur rôle conventionnel de simples moyens de transport ! Les constructeurs automobiles traditionnels sont actuellement confrontés aux défis représentés par la progression rapide de la technologie au cours de cette nouvelle ère.

Allion Labs creates diverse intelligent solutions and automated verification methods for E-cockpits to embrace the advancements of the new generation.

Les consommateurs modernes recherchent un plaisir sensoriel ultime et une expérience utilisateur intuitive lors de leurs déplacements. La simulation de l'environnement du cockpit électronique revêt une importance capitale pour les propriétaires et les fabricants de marque, car elle englobe des facteurs critiques comme la stabilité de tension, les niveaux de vibration et les variations de température basse/haute. Ces facteurs jouent un rôle déterminant dans la conception de l'expérience automobile globale. De plus, l'intégration de divers systèmes intelligents dans la structure traditionnelle des véhicules pose d'inévitables défis. Ces systèmes comprennent l'ADAS, le HPC embarqué, l'assurance qualité des plateformes logicielles, l'ergonomie des applications, l'interopérabilité mobile, le test matériel en boucle fermée, les performances sans fil, la coexistence et l'interférence, la qualité audio ITU-T, les scénarios d'assistance vocale et le divertissement embarqué. La coordination fluide entre les composants logiciels et matériels pour fournir les fonctionnalités prévues exige des ressources et une expertise considérables.

Avec plus de 30 ans d'expérience dans la conception et le test de scénarios, Allion Labs se spécialise dans les tests complets de matériel, de logiciels et d'expérience utilisateur pour cockpit électronique automobile en tant que leader mondial en matière de conseils en ingénierie.

Allion se spécialise dans la fourniture de solutions automobiles nouvelle génération aux constructeurs automobiles, qui leur permettent d'offrir une expérience embarquée intelligente, connectée et intuitive. En outre, Allion effectue la vérification de la conception matérielle, l'optimisation de l'intégration des systèmes et une expérience utilisateur embarquée qui simule des conditions environnementales cruciales pour divers composants et fonctions de la connectivité du cockpit électronique. Ceux-ci comprennent l'USB, le HDMI, le PCIe, CAN/Ethernet, LVDS/MIPI, SATA/SD, le Bluetooth/Wi-Fi et la clé numérique. Dans le cadre de l'engagement d'Allion Labs envers l'industrie automobile, ils participeront au salon Automotive Testing EXPO Europe à Stuttgart, en Allemagne. Durant le salon, Allion Labs présentera ses solutions automobiles nouvelle génération comme la solution ART (Allion Robotic Test), les solutions d'automatisation de l'IA HIL, les tests fixtures PCIe pour le stockage et la mémoire des données automobiles, la simulation de scénarios, les tests fonctionnels, les essais de compatibilité et l'évaluation de l'expérience utilisateur.

En mettant l'accent sur la qualité et en offrant une expérience utilisateur incroyable, Allion Labs est bien préparé pour aider les marques et les fabricants dans la prochaine génération de solutions automobiles et de services de tests connexes pour le cockpit électronique. Rendez-vous sur le stand d'Allion Labs au salon Automotive Testing EXPO Europe , Hall 8 - #8629 du 13 au 15 juin à Stuttgart, en Allemagne.

Pour de plus amples informations sur les solutions automobiles nouvelle génération et d'autres services de tests, veuillez consulter https://www.allion.com/headunit-validation/

Points de service

Europe (mondial) : [email protected]

États-Unis : [email protected]

Taïwan : [email protected]

Japon : [email protected]

Chine : [email protected]

À propos d'Allion Labs, Inc.

Fondé en 1991, Allion Labs a accumulé plus de 30 ans d'expérience en matière de tests. Avec son siège social à Taïwan et ses succursales aux États-Unis, en Europe, au Japon et en Chine, Allion fournit ses services à des clients du monde entier. L'entreprise offre des services de consultation professionnels en recherche, en conception, en qualité et en production, y compris la mise à l'essai de scénarios d'écosystème de produits, la certification standard, les essais de conformité, la conception de dispositifs d'essai et les solutions d'intelligence artificielle et d'automatisation.

