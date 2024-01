Révolutionner la technologie : Allion dévoile ses solutions avancées d'automatisation à grande vitesse à la DesignCon 2024 aux États-Unis

TAIPEI, 17 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Allion Labs, un leader mondial des services d'ingénierie, est ravi de présenter ses solutions d'automatisation à grande vitesse à la DesignCon 2024, le plus grand rassemblement de concepteurs de puces, de cartes et de systèmes aux États-Unis. L'événement aura lieu au Centre de Congrès de Santa Clara du 31 janvier au 1er février, offrant aux professionnels du secteur l'occasion d'explorer les derniers outils, technologies et tendances en matière de conception à grande vitesse.

The Automation Solutions for All Your Needs from Allion Labs!

Dans le domaine de la conception technique, il est crucial de réaliser des projets plus rapides et plus précis. Cependant, les inspections manuelles comportent souvent des risques cachés, notamment des processus chronophages, des erreurs humaines, une qualité de test incohérente et l'incapacité de fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les solutions d'automatisation à grande vitesse, lorsqu'elles sont adoptées, peuvent bénéficier aux projets grâce à des inspections plus rapides, une utilisation réduite des ressources, des processus rationalisés et une productivité globale améliorée. Cela permet d'accélérer la réalisation des projets et d'optimiser les ressources.

Afin d'aider l'industrie à atteindre une production de processus plus efficace et à assurer la stabilité de la qualité du produit, Allion Labs, fort de plus de 30 ans d'expérience accumulée en matière de validation et de conception de scénarios, combine les capacités matérielles, logicielles et d'expérience utilisateur pour développer exclusivement une gamme de solutions d'automatisation à grande vitesse. Ces solutions sont présentées au stand 1441 de la DesignCon. Les visiteurs peuvent obtenir des renseignements détaillés sur le monde de la conception à grande vitesse grâce à des démonstrations en direct des solutions d'automatisation et des montages d'essai High SpeedPCIe.

Allion a été un pionnier dans l'intégration de solutions d'IA avec la reconnaissance visuelle, les capteurs audio, l'analyse des big data et l'automatisation intelligente. Les solutions d'IA peuvent être personnalisées pour diverses applications, scénarios d'utilisateurs, produits et services dans une variété d'industries. Nous continuons à coopérer avec le secteur des serveurs, des câbles et connecteurs, de l'automobile et des réseaux.

Pour en savoir plus et discuter des solutions d'automatisation à grande vitesse d'Allion, consultez le site https://www.allion.com/ai-solution/. Pour en savoir plus sur les montages d'essai, veuillez consulter le site https://www.allion.com/fixtures/.

Informations sur le salon DesignCon 2024

Date : du 30 janvier au 1er février 2024

Lieu : Santa Clara Convention Center, Californie, États-Unis

Numéro de stand Allion Labs : 1441

Emplacements des services

États-Unis : [email protected]

Europe (Global) : [email protected]

Taïwan : service@allion.com

Japon : [email protected]

Chine : [email protected]

À propos d'Allion Labs, Inc.

Fondée en 1991, Allion Labs a accumulé plus de 30 ans d'expérience en validation.

Avec son siège social à Taiwan et ses succursales aux États-Unis, en Europe, au Japon et en Chine, Allion fournit des services à des clients dans le monde entier. L'entreprise offre des services de consultation professionnels en recherche, en conception, en qualité et en production, notamment la mise à l'essai de scénarios d'écosystème de produits, la certification de normes, les tests de conformité, la conception de montages d'essai et les solutions d'intelligence artificielle et d'automatisation à grande vitesse.

