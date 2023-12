Allotex annonce un nouvel investisseur et l'extension de ses installations de production

BOSTON et MILAN, 1er décembre 2023 /PRNewswire/ -- Allotex Inc. et SpA, une société leader dans le domaine des produits biologiques et des dispositifs, spécialisée dans les thérapies de correction de la vue, a le plaisir d'annoncer que Junson Capital a rejoint son syndicat d'investisseurs. Ce capital supplémentaire aidera à soutenir l'expansion de l'usine de production de la société en préparation de l'introduction sur le marché et des essais cliniques aux États-Unis.

L'approche innovante d'Allotex utilise des allogreffes de cornée humaine façonnées au laser pour remodeler la cornée dans le cadre du traitement de la presbytie, restaurant ainsi la perte de la vision de lecture causée par le processus naturel de vieillissement. Avec des centaines de millions de personnes dans le monde qui recherchent une alternative sûre, efficace et durable aux lunettes et aux lentilles de contact pour la lecture, la société est prête à avoir un impact majeur sur le marché des soins de la vue.

Le Dr David Muller, fondateur et PDG d'Allotex, a commenté les progrès de l'entreprise en déclarant : « Ce financement permettra à Allotex d'introduire notre technologie révolutionnaire en Europe et au Japon au début de 2024, tout en travaillant activement avec la FDA pour lancer des essais cliniques aux États-Unis dès que possible. Le capital supplémentaire aidera à soutenir l'expansion nécessaire de nos installations de production afin d'augmenter la capacité et d'assurer un approvisionnement régulier en produits ».

John White, membre du conseil d'administration d'Allotex représentant KCK MedTech, a déclaré : « Nos résultats publiés en matière de sécurité et d'efficacité, ainsi que notre suivi à 4 ans, favoriseront l'acceptation du marché tant pour les patients que pour les chirurgiens réfractifs. Les chirurgiens ont confiance dans l'utilisation d'allogreffes de cornée humaine depuis plus de 70 ans et sont enthousiasmés par le potentiel de notre technologie à restaurer la vision de lecture pour les millions de personnes qui souffrent de presbytie liée à l'âge ».

Junson Capital a rejoint les investisseurs existants, notamment KCK MedTech, Panakes, Supernova Invest et Exor Ventures, pour compléter le financement de la série B. Wei Shen, représentant de Junson Capital, a fait part de son enthousiasme à l'idée de rejoindre le syndicat d'investisseurs : « Nous sommes ravis de nous associer à Allotex et de contribuer à l'avancement de ses thérapies révolutionnaires. Le potentiel d'impact sur le marché mondial de la correction de la vision est évident, et nous sommes impatients de participer à cette aventure transformatrice ». Junson Capital est un gestionnaire d'investissement mondial qui se consacre depuis longtemps aux leaders des technologies de rupture et des soins de santé et qui investit dans le capital-risque, le capital-investissement, les marchés publics, l'immobilier et les solutions alternatives. Allotex a été conseillée par Cukierman & Co. Life Sciences pour cette transaction.

À propos d'Allotex Inc.

Allotex Inc. est une société pionnière dans le domaine des produits biologiques et des dispositifs qui se concentre sur le développement de solutions thérapeutiques innovantes pour la correction de la vue. En utilisant des allogreffes de cornée humaine de forme précise, Allotex crée un inlay naturel et amovible, offrant aux patients une option sûre et permanente de correction de la vue. Allotex s'engage à faire progresser la correction de la vision et à améliorer la vie des personnes souffrant de presbytie et d'autres troubles de la réfraction de l'œil humain.

