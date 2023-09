Allspring Global Investments erkent het succesvolle driejarig jubileum van het Global Equity Enhanced Income Fund[1]

Het Fonds heeft voor klanten een jaarlijks inkomen van 6% opgeleverd1

LONDEN, 26 sep 2023 /PRNewswire/ -- Allspring Global Investments, een toonaangevend, onafhankelijk en mondiaal vermogensbeheerbedrijf met USD 547 miljard2 aan activa onder advies, breidt de distributie van haar Global Equity Enhanced Income (GEEI) Fund uit nu het zijn driejarig jubileum heeft bereikt. Sinds de oprichting heeft het GEEI Fund zowel een hoog en stabiel inkomen als een betekenisvolle kapitaalgroei voor beleggers opgeleverd.

De afgelopen drie jaar hebben de marktvolatiliteit en de economische onzekerheid beleggers uitgedaagd hun allocaties aan te passen om duurzame en gediversifieerde rendementen te behalen. Inkomstengenererende aandelenstrategieën hebben aan populariteit gewonnen bij beleggers die op zoek zijn naar een hoog en stabiel inkomen uit diverse inkomstenbronnen, terwijl ze tegelijkertijd blootstelling aan marktgroei op de lange termijn behouden.

Het GEEI Fonds van Allspring is ontworpen voor het leveren van vaste kwartaalresultaten en tegelijkertijd om het groeipotentieel van mondiale aandelen te benutten. Het fonds belegt in bedrijven met aantrekkelijke waarderingen en dividenduitkeringen die boven het marktgemiddelde liggen. Het Fonds verhoogt het inkomen door gebruik te maken van een actieve optie-overlay-strategie. Sinds de oprichting heeft het fonds voor alle aandelenklassen een gemiddeld jaarlijks inkomen van 6% behaald en een totaalrendement van 9,9% op jaarbasis (na aftrek van vergoedingen en kosten).

Eddie Cheng, hoofd van International Multi-Asset Portfolio Management en tevens een van de portefeuillebeheerders van het fonds, zei: "Sinds de lancering van GEEI in 2020 hebben we te maken gehad met een wereldwijde pandemie, een stijgende inflatie en een historisch snelle cyclus van renteverhogingen door de centrale banken. Het was een veelbewogen tijd, maar we zijn erg blij met de manier waarop deze strategie heeft gepresteerd. Wij geloven dat onze 'kwantamentale' aanpak, die de kracht van kwantitatieve analyse combineert met een fundamenteel beoordelingsproces, de sleutel tot ons succes is geweest."

"We zijn verheugd om te zien dat een van onze hoofdstrategieën zich al drie jaar lang bewijst", aldus Andy Sowerby, hoofd van de International Client Group. "We blijven ons inzetten om onze klanten meer te bieden en we blijven beleggers helpen te navigeren door het complexe mondiale, financiële landschap. Dit fonds heeft bewezen een waardevolle inkomstendiversificatie te zijn en een geweldige aanvulling op meer traditionele inkomstenbronnen zoals obligaties en geldmarkten."

Allspring Global Investments™ is een onafhankelijk vermogensbeheerbedrijf met USD 547 miljard aan activa onder advies2 , ruim 20 kantoren wereldwijd en beleggingsteams die worden ondersteund door meer dan 460 beleggingsprofessionals. Allspring zet zich in voor doordacht beleggen, doelgerichte planning en het inspireren van een nieuw tijdperk van beleggen dat zowel financieel rendement als positieve resultaten nastreeft. Kijk voor meer informatie op www.allspringglobal.com.

1) In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie of betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

2) Met ingang van 30 juni 2023. De cijfers omvatten discretionaire en niet-discretionaire activa.

Marktrisico : effecten kunnen in waarde dalen als gevolg van factoren die de effectenmarkten in het algemeen beïnvloeden, en aandeleneffecten hebben over het algemeen een grotere prijsvolatiliteit dan schuldeffecten. Effectenrisico van kleinere bedrijven : effecten van bedrijven met een kleinere marktkapitalisatie zijn doorgaans volatieler en minder liquide dan effecten van grotere bedrijven. Geografisch concentratierisico : beleggingen die geconcentreerd zijn in specifieke geografische regio's en markten kunnen onderhevig zijn aan grotere volatiliteit als gevolg van economische neergang en andere factoren die van invloed zijn op de specifieke geografische regio's. Mondiaal beleggingsrisico : effecten uit bepaalde rechtsgebieden kunnen snellere en extremere waardeveranderingen ondergaan en kunnen worden beïnvloed door onzekerheden zoals internationale politieke ontwikkelingen, valutaschommelingen en andere ontwikkelingen in de wet- en regelgeving van landen waarin kan worden belegd. Derivatenrisico : het gebruik van derivaten brengt risico's met zich mee die verschillen van, en mogelijk groter zijn dan, de risico's die gepaard gaan met rechtstreeks beleggen in traditionele effecten. Het gebruik van derivaten kan leiden tot verliezen als gevolg van ongunstige bewegingen in de prijs of waarde van de onderliggende activa, index of koers, die kunnen worden vergroot door bepaalde kenmerken van de derivaten. ESG-risico : het toepassen van een ESG-screening voor de selectie van effecten kan leiden tot gemiste kansen in een effect of sector, wat kan leiden tot ondermaatse prestaties ten opzichte van sectorgenoten. ESG-screeningen zijn afhankelijk van data van derden en fouten in de data kunnen resulteren in het ten onrechte opnemen of uitsluiten van een effect.

Dit materiaal wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en is bedoeld voor professionele, institutionele of gekwalificeerde klanten/investeerders. Niet voor gebruik in de detailhandel buiten de VS

DIT MATERIAAL VORMT GEEN AANBIEDING OF VERZOEK EN IS IN GEEN GEVAL BEDOELD OM TE WORDEN GEBRUIKT IN ENIG RECHTSGEBIED OF VOOR ENIGE PERSOON WAAR HET GEBRUIK ONGEAUTORISEERD OF ONWETTIG ZOU ZIJN.

Allspring Global Investments™ is de handelsnaam voor de vermogensbeheerders van Allspring Global Investments Holdings, LLC. Tot deze bedrijven behoren Allspring Global Investments (UK) Limited (Allspring UK), een beleggingsbeheermaatschappij die geautoriseerd en gereguleerd is door de UK Financial Conduct Authority, en Allspring Global Investments Luxembourg SA, geautoriseerd en gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allspring Luxembourg heeft vestigingen in Frankfurt, Parijs en Milaan en mag grensoverschrijdend diensten verlenen in de EER. Voor de doeleinden van Sectie 21 van de Financial Services and Markets Act 2000 wordt materiaal dat is goedgekeurd voor distributie in het Verenigd Koninkrijk goedgekeurd door Allspring UK. ALL-09152023-aqzrhq5o

