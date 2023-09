Allspring Global Investments salue le succès des trois ans d'existence du fonds Global Equity Enhanced Income[1]

Le fonds a généré un rendement annuel de 6 % pour les clients1

LONDRES, 26 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Allspring Global Investments, une société de gestion d'actifs mondiale indépendante de premier plan, avec 547 milliards de dollars2 d'actifs sous gestion, met en avant son fonds Global Equity Enhanced Income (GEEI) à l'occasion de son troisième anniversaire. Depuis sa création, le fonds GEEI a permis aux investisseurs d'obtenir des revenus élevés et réguliers ainsi qu'une plus-value en capital significative.

Au cours des trois dernières années, la volatilité des marchés et l'incertitude économique ont poussé les investisseurs à ajuster leurs allocations afin d'obtenir des rendements durables et diversifiés. Les stratégies d'investissement générant des revenus réguliers ont gagné en popularité auprès des investisseurs à la recherche d'un rendement élevé et constant provenant de diverses sources de revenus, tout en conservant une exposition à la croissance à long terme du marché.

Le fonds GEEI d'Allspring est conçu pour fournir un revenu trimestriel stable tout en saisissant le potentiel de croissance des marchés actions mondiaux. Le fonds investit dans des sociétés présentant des valorisations attrayantes et des dividendes supérieurs à la moyenne du marché. Il améliore le rendement en utilisant une stratégie optionnelle active.. Depuis son lancement, le fonds a enregistré un rendement annuel moyen de 6 % pour toutes les catégories d'actions et a généré un rendement total de 9,9 % sur une base annualisée (net de frais et coûts associés).

Eddie Cheng, responsable de la gestion des portefeuilles internationaux multiactifs et l'un des gestionnaires du fonds, a déclaré : « Depuis le lancement du fonds GEEI en 2020, nous avons connu une pandémie mondiale, une inflation qui grimpe en flèche et un cycle de hausse des taux d'intérêt des banques centrales d'une rapidité historique. Cette période a été mouvementée, mais nous sommes très satisfaits des performances de cette stratégie. Nous pensons que notre approche "quantamentale", qui associe la puissance de l'analyse quantitative à un processus de recherche fondamentale, a été la clé de notre succès. »

« Nous sommes ravis de voir l'une de nos stratégies phares atteindre ces résultats sur trois ans », a commenté Andy Sowerby, responsable du Groupe client international. « Nous restons déterminés à offrir davantage à nos clients en aidant les investisseurs à naviguer dans un paysage financier mondial complexe. Ce fonds s'est avéré être un précieux outil de diversification des revenus et un excellent complément aux sources de revenus plus traditionnelles, telles que les obligations et les marchés monétaires. »

Pour en savoir plus sur Allspring et sa mission de donner plus de valeur à l'investissement, veuillez consulter le site www.allspringglobal.com.

À propos d'Allspring

Allspring Global Investments™ est une société de gestion d'actifs indépendante avec plus de 547 milliards de dollars d'actifs sous gestion2, plus de 20 bureaux à travers le monde entier et des équipes d'investissement soutenues par plus de 460 professionnels de l'investissement. Allspring s'engage à investir de manière réfléchie, à planifier de manière ciblée et à inspirer une nouvelle ère d'investissement qui vise à la fois des rendements financiers et des résultats positifs. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.allspringglobal.com.

1) Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs.

2) Au 30 juin 2023. Les chiffres comprennent les actifs discrétionnaires et non discrétionnaires.

Risque lié au marché : les titres peuvent perdre de la valeur en raison de facteurs affectant les marchés des valeurs mobilières en général, et les titres de participation ont généralement une plus grande volatilité de prix que les titres de créance. Risque lié aux titres de petites sociétés : les titres de sociétés à faible capitalisation boursière ont tendance à être plus volatils et moins liquides que les titres de sociétés plus importantes. Risque lié à la concentration géographique : les investissements concentrés dans des régions géographiques et sur des marchés spécifiques peuvent être soumis à une plus grande volatilité en raison de ralentissements économiques et d'autres facteurs affectant les régions géographiques spécifiques. Risque lié à l'investissement international : les titres de certaines juridictions peuvent connaître des variations de valeur plus rapides et plus extrêmes et peuvent être affectés par des incertitudes telles que les développements politiques internationaux, les fluctuations monétaires et d'autres évolutions dans les lois et réglementations des pays dans lesquels un investissement peut être effectué. Risque lié aux produits dérivés : l'utilisation de produits dérivés présente des risques différents, voire supérieurs, par rapport ceux associés à un investissement direct dans des titres traditionnels. L'utilisation de produits dérivés peut entraîner des pertes en raison de mouvements défavorables du prix ou de la valeur de l'actif, de l'indice ou du taux sous-jacent, qui peuvent être amplifiés par certaines caractéristiques des produits dérivés. Risque lié à l'ESG : l'application d'un filtre ESG pour la sélection des titres peut entraîner la perte d'opportunités dans un titre ou un secteur, ce qui peut entraîner une sous-performance par rapport aux pairs. Les filtres ESG dépendent de données de tiers et des erreurs dans les données peuvent entraîner l'inclusion ou l'exclusion incorrecte d'un titre.

Ce document est fourni à titre informatif uniquement et est destiné à des clients/investisseurs professionnels, institutionnels ou qualifiés. Ne pas utiliser au détail à l'extérieur des États-Unis.

CE DOCUMENT NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE OU UNE SOLLICITATION ET, DANS TOUS LES CAS, N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ DANS UNE JURIDICTION NI DESTINÉ À UNE PERSONNE LORSQU'IL SERAIT INTERDIT OU ILLÉGAL DE LE FAIRE.

Allspring Global Investments™ est le nom commercial des sociétés de gestion d'actifs d'Allspring Global Investments Holdings, LLC. Ces sociétés comprennent Allspring Global Investments (UK) Limited (Allspring UK), une société de gestion d'investissements agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni, et Allspring Global Investments Luxembourg S.A., agréée et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allspring Luxembourg possède des succursales à Francfort, Paris et Milan et est autorisée à fournir des services transfrontaliers dans l'EEE. Aux fins de la section 21 de la loi de 2000 sur les services et marchés financiers (Financial Services and Markets Act), les documents approuvés pour une distribution au Royaume-Uni sont approuvés par Allspring UK. ALL-09152023-aqzrhq5o

