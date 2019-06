Allstate designa el "Día de Juego" oficial en ciudades del torneo Copa Oro 2019 de Concacaf

NORTHBROOK, Illinois, 12 de junio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Como parte de su compromiso con la comunidad del fútbol, Allstate anunció hoy que designará un "Día de Juego" oficial en ciudades seleccionadas de la Copa Oro 2019 de Concacaf previo a los partidos clave del torneo. Gratuito y abierto al público, el "Día de Juego" de Allstate anima tanto a aficionados como a jugadores de fútbol a salir y celebrar su pasión y amor por el deporte. Habiendo patrocinado el torneo bienal en tres ocasiones, Allstate continúa reforzando su dedicación a la protección del futuro del juego y sus aficionados.

Las celebraciones del "Día de Juego" incluirán desafíos futbolísticos fugaces y boletos de regalo antes de los partidos seleccionados del torneo Copa Oro. Cada evento del "Día de Juego" incluirá duelos entre arqueros en las que los aficionados no solo tendrán la oportunidad de poner a prueba sus habilidades contra colegas competidores, sino también contra la leyenda del fútbol profesional y protector del arco, Moisés Muñoz, quien ha jugado en otros torneos anteriores de la Copa Oro. El codiciado trofeo de la Copa de Oro también hará una aparición, y los aficionados podrán acercarse y conocerlo mientras posan para fotos antes de que salga a la cancha durante el torneo Copa Oro 2019 de Concacaf.

Como parte de su dedicación a la protección y conservación del deporte, Allstate patrocinará un intercambio de balones de fútbol en cada encuentro del "Día de Juego": allí, la gente podrá intercambiar un balón de fútbol viejo o gastado por uno nuevo. Como parte de la iniciativa comunitaria, se reciclarán todos los balones de fútbol usados recolectados en el lugar.

"El fútbol no solo une a las personas, sino que también crea comunidades duraderas y eso es algo que vale la pena proteger", dijo Pam Hollander, vicepresidenta de marketing en Allstate. "El 'Día de Juego' es nuestra manera de celebrar el deporte y a su leal base de aficionados ofreciendo esta experiencia única, ya sea mediante la oportunidad de hacerle un gol a un grande del fútbol, posar para una foto con el trofeo de la Copa Oro o llevarse un balón de fútbol nuevo para seguir su pasión por el deporte".

La leyenda del fútbol Muñoz se unirá a Allstate en el "Día de Juego" y participará en las actividades y la celebración junto a la comunidad futbolística. Los aficionados pueden conocer a la conocida leyenda del fútbol MNT mientras viaja a los encuentros de todo el país durante el torneo Copa Oro 2019.

"Los aficionados del fútbol son distintos de cualquier otra comunidad de aficionados en el mundo", dijo Moisés Muñoz. "Es por eso que me enorgullece aliarme con Allstate en su 'Día de Juego' y reforzar así nuestro compromiso mutuo de unir a las comunidades para celebrar el deporte tanto dentro como fuera de la cancha".

Allstate organizará encuentros oficiales del "Día de Juego" en las siguientes ciudades:

Viernes 14 de junio: Pasadena, California. (Central Park, 11 a.m. – 2 p.m. PT)

Lunes 17 de junio: Minneapolis, Minesota. (Lower Mall Minnesota State Capitol, 11 a.m. – 2 p.m. CT)

Viernes 21 de junio: Charlotte, Carolina del Norte. (NASCAR Hall of Fame Plaza, 11 a.m. – 2 p.m. ET)

Martes 25 de junio: Kansas City, Misuri. (Power & Light District, 11 a.m. – 2 p.m. CT)

Viernes 28 de junio: Filadelfia, Pensilvania. (Cherry Street Pier, 11 a.m. – 2 p.m. ET)

Miércoles 3 de julio: Nashville, Tennessee. (Walk of Fame Park, 12 – 5 p.m. CT)

Sábado 6 de julio: Chicago, Illinois. (Maggie Daley Park, 11 a.m. – 2 p.m. CT)

Como patrocinador continuo de la selección de fútbol mexicano (MNT), las Ligas Mayores de Fútbol (MLS) y el torneo Copa Oro de Concacaf, Allstate se compromete a proteger a la comunidad futbolística. Durante la última década, la empresa remodeló canchas comunitarias de fútbol en todo el país, donó equipamiento de fútbol a jugadores desfavorecidos y colaboró con leyendas del deporte para preparar a las ligas juveniles, además de brindarles un número de experiencias a los aficionados del fútbol.

La Copa Oro 2019 de Concacaf se jugará del 15 de junio al 7 de julio y participarán 16 equipos de la región. Los países clasificados para el torneo de este año son (en orden alfabético): Bermudas, Canadá, Costa Rica, Cuba, Curazao, El Salvador, Estados Unidos, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Martinica, México, Nicaragua, Panamá y Trinidad y Tobago. La Copa Oro de Concacaf bienal se estableció como el principal torneo de equipos nacionales en la región, atrayendo de manera sistemática a multitudes y millones de espectadores de toda la región. Este año se celebrará la 15ª edición del torneo desde su inicio en 1991.

