Ally Bridge Group führender Investor einer Series-C-Finanzierung von GRAIL in Höhe von 300 Millionen USD

„Die wissenschaftlichen und klinischen Ergebnisse und die Fortschritte der Softwareentwicklung, die das Team von GRAIL während der letzten zwei Jahre erreicht hat, haben uns sehr beeindruckt. Unsere signifikante Investition in GRAIL passt gut zur Mission von Ally Bridge, in die innovativsten Life-Science-Technologien weltweit zu investieren und die länderübergreifende Wertentwicklung zu fördern", so Frank Yu, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Ally Bridge Group. Wir freuen uns, das Unternehmen dabei zu unterstützen, sein erstes Produkt in Hongkong auf den Markt zu bringen und seine Produktentwicklungsprogramme weltweit voranzubringen. Unsere Investition bei GRAIL stellt die strategischste Transaktion für Ally Bridge dar, seit wir 2015 die äußerst erfolgreiche Privatisierung von Wuxi Pharmatech von der New Yorker Börse weg initiiert und durchgeführt haben", fügte Frank Yu hinzu.

„Ally Bridge spielte bei der Series-C-Finanzierung von GRAIL in Höhe von 300 Millionen USD eine wichtige Rolle. Wir freuen uns daher, mit dem Ally Bridge-Team zusammenzuarbeiten, da sie über weltweite Expertise im Gesundheitsbereich und ein starkes Netzwerk in Asien verfügen", sagte Ken Drazan, Vorsitzender von GRAIL.

Die Investition von Ally Bridge bei GRAIL stellt eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem strategischen Partner und Portfoliounternehmen Wuxi Pharmatech und seinen angeschlossenen Gesellschaften dar. Ein weiterer strategischer Partner von Ally Bridge, Lifetech Scientific (HKSE:1302), nahm über ein im Januar 2018 gebildetes und angekündigtes Joint Venture mit Ally Bridge ebenso an der GRAIL-Investition teil. Lifetech ist ein führendes medizintechnisches Unternehmen in China. „Die GRAIL-Investition ist der erste Meilenstein des Ally-Bridge-Lifetech-Joint-Ventures, das sich auf Investitionen in führende globale wissenschaftliche Technologien mit Fokus auf Asien und insbesondere China konzentriert", fügte Frank Yu von Ally Bridge hinzu. „Wir freuen uns darüber zusammen mit Ally Bridge bei GRAIL zu investieren," meinte Yue-hui Xie, Chairman von Lifetech.

Informationen zur Ally Bridge Group

Die Ally Bridge Group („ABG"), gegründet und geleitet von Frank Yu (früher bei Goldman Sachs und Och-Ziff Capital), ist eine weltweit aktive Investmentfirma, die sich auf den Bereich der Gesundheitsversorgung konzentriert. ABG und die der Firma angeschlossenen Gesellschaften verwalten über 2 Mrd. USD an Vermögenswerten im Bereich der Gesundheitsversorgung in China, den USA und Europa – in Bereichen wie Medizintechnik, Biopharmazie und anderen. ABG konzentriert sich auf die Investition in einige der weltweit innovativsten Arzneimittel und führt einflussreiche Transaktionen durch. 2015 initiierte, leitete und vollzog ABG die wegweisende Privatisierung von Wuxi Pharmatech von der New Yorker Börse weg, zu einem Wert von 3,3 Mrd. USD. ABG versteht sich darauf, strategische Partnerschaften zwischen jungen Gesundheitsunternehmen und Branchenführern sowie zwischen Unternehmen in verschiedenen Ländern zu schmieden – vor allem zwischen den USA, China und Europa. Weitere Informationen finden Sie unter www.ally-bridge.com.

Informationen zu GRAIL

GRAIL ist ein Gesundheitsunternehmen, das sich der Krebsfrüherkennung, wenn Heilung noch möglich ist, verschrieben hat. GRAIL wendet die leistungsfähige High-Intensity-Sequenzierung, klinische Studien im Bevölkerungsmaßstab und modernste Computer- und Datenwissenschaften an, um das wissenschaftliche Verständnis der Biologie von Krebs voranzubringen und Pionierprodukte zur Früherkennung von Krebs zu entwickeln und zu kommerzialisieren. Das Unternehmen ist in Menlo Park in Kalifornien und Hongkong ansässig. Es wird von führenden globalen Investoren und pharmazeutischen, technologischen und Gesundheitsunternehmen unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.grail.com.

