Ally Bridge Group mène la ronde de financement de série C de GRAIL représentant un montant de 300 millions de dollars

« Nous sommes très impressionnés par les réalisations scientifiques, cliniques et d'ingénierie logicielle que l'équipe de GRAIL a mené à bien en un peu plus de deux ans. Notre investissement conséquent dans GRAIL s'inscrit très bien dans l'accent mis par Ally Bridge sur les investissements dans certaines des technologies les plus innovantes au monde en termes de sciences de la vie et sur la création accrue de valeur dans toutes les régions du monde », a déclaré Frank Yu, fondateur et président-directeur général d'Ally Bridge Group. Nous sommes ravis d'apporter notre soutien à l'entreprise alors que celle-ci s'oriente vers la commercialisation de son premier produit à Hong Kong et fait progresser ses programmes de développement de produits à l'échelle mondiale. Notre investissement dans GRAIL se révèle être la transaction la plus stratégique pour Ally Bridge depuis nous avons lancé et conclu avec succès la sortie des actions de Wuxi Pharmatech de la Bourse de New York (NYSE), ce qui représentait un montant de 3,3 milliards de dollars en 2015 », a ajouté Frank Yu.

« Ally Bridge a joué un rôle déterminant dans le financement de série C d'un montant de 300 millions de dollars pour GRAIL et nous sommes ravis de nous associer à l'équipe d'Ally Bridge qui possède une expertise mondiale en sciences de la vie et un solide réseau en Asie », a déclaré Ken Drazan, président de GRAIL.

L'investissement d'Ally Bridge dans Grail représente une autre collaboration fructueuse avec son partenaire stratégique et société de portefeuille Wuxi Pharmatech et ses filiales. Un autre partenaire stratégique d'Ally Bridge, Lifetech Scientific (HKSE : 1302), a également participé à l'investissement dans GRAIL par le biais de la coentreprise formée avec Ally Bridge, qui a été faite et annoncée en janvier 2018. Lifetech est une grande entreprise dans le domaine des technologies médicales en Chine. « L'investissement dans GRAIL est le tout premier jalon pour la coentreprise formée par Ally-Bridge et Lifetech, qui consacre ses efforts à l'investissement dans les principales technologies mondiales des sciences de la vie, en particulier en Asie et en Chine », a déclaré Frank Yu de Ally Bridge. « Nous sommes très heureux d'investir dans GRAIL aux côtés d'Ally Bridge », a déclaré Yue-hui Xie, président de Lifetech.

À propos d'Ally Bridge Group

Ally Bridge Group (« ABG »), fondé et dirigé par Frank Yu (qui a précédemment travaillé chez Goldman Sachs et Och-Ziff Capital), est un groupe d'investissement mondial spécialisé dans le secteur médical. ABG et ses filiales gèrent un portefeuille de plus de deux milliards USD d'actifs dans le secteur de la santé en Chine, aux États-Unis et en Europe, qui vont des technologies médicales aux entreprises biopharmaceutiques. Ally ABG met l'accent sur les investissements dans certains des médicaments les plus innovants au monde et sur des transactions de premier plan à fort impact. En 2015, ABG a initié, dirigé et complété la sortie des actions de Wuxi Pharmatech de la Bourse de New York (NYSE), représentant une valeur historique de 3,3 milliards USD. ABG a aussi à son actif une expertise dans le renforcement des partenariats stratégiques entre les entreprises spécialisées en santé émergentes et les leaders de l'industrie, ceci dans différentes zones géographiques, en particulier entre les États-Unis, la Chine et l'Europe. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.ally-bridge.com.

À propos de GRAIL

GRAIL est une entreprise de soins de santé qui s'est donné pour mission de détecter le cancer à un stade précoce, lorsqu'il peut être guéri. GRAIL utilise la puissance du séquençage à haute intensité, des études cliniques à l'échelle de la population, ainsi que les sciences informatiques et la science des données de pointe pour améliorer la compréhension scientifique de la biologie du cancer et pour développer et commercialiser des produits pionniers destinés à la détection précoce du cancer. L'entreprise est basée à Menlo Park, en Californie et à Hong Kong. Elle bénéficie du soutien de grands investisseurs mondiaux et d'entreprises pharmaceutiques, technologiques et de soins de santé de premier plan. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.grail.com.

Contact

Andrew Pang

andrew.pang@ally-bridge.com

Principal

852-3121 9699

Ally Bridge Group

SOURCE Ally Bridge Group (HK) Limited

Related Links

http://www.ally-bridge.com