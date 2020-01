alma se registrará como la nueva agencia oficial de Marriott International en redes sociales para Caribe y América Latina

MIAMI, 8 de enero de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- alma anunció hoy que Marriott International la ha nombrado su agencia oficial de redes sociales para la región del Caribe y América Latina (Caribbean and Latin American, CALA) después de una puja entre diversos competidores.

alma liderará la estrategia de redes sociales pluriculturales y multiculturales de la empresa en la región. La galardonada agencia, que forma parte de DDB Latina, administrará, creará e implementará contenido en redes sociales para las marcas de CALA.

CALA da soporte a 21 de las 30 marcas globales de Marriott International, entre ellas, marcas de lujo como The Ritz-Carlton, St. Regis y W Hotels; marcas premium como Marriott Hotels, Sheraton y Westin, y marcas de servicio selectas como Courtyard, Four Points y AC Hotels. CALA es una de las regiones de más rápido crecimiento para Marriott International, con más de 250 hoteles y resorts actualmente abiertos en 33 mercados y más de 100 en desarrollo.

"Estamos muy entusiasmados con la oportunidad de trabajar con alma y confiamos en que nos ayudarán a mantenernos a la vanguardia en materia social y a agregar valor estratégico a la organización", dijo Dylan Ellsworth, director de Estrategia de Redes Sociales de Marriott International para el continente americano.

Marriott International comenzó a buscar una agencia socia a mediados de 2019 y seleccionó a alma después de una puja entre competidores varios dirigida por Daniel J. Cibran, fundador y director de MVMT Consultants.

"Nos sentimos honrados de colaborar con una marca líder como Marriott International", dijo Isaac Mizrahi, CCO y copresidente de alma. "Creemos en dar rienda suelta a la cultura para que surjan ideas ricas que la marca pueda aprovechar para involucrar a los huéspedes, y creemos que este abordaje ayudará a Marriott International a alcanzar sus objetivos creativos y comerciales en la región".

La primera colaboración entre las dos compañías está proyectada para el primer trimestre de 2020.

acerca de alma

alma es una agencia de marketing de cultura moderna con ADN multicultural. Clientes como McDonald's, Sprint, State Farm, Tobacco Free Florida, The Clorox Company, Netflix, entre otros, han elegido a alma por su cultura de tienda pequeña con acceso a la red global de Omnicom. El equipo proviene de 31 países, y juntos han impulsado un excepcional crecimiento comercial con una creatividad que les ha valido 23 Cannes Lions y 7 Effie Awards, así como numerosos premios One Show, Clio, ANA, New York Festival, etc. alma ha sido incluida en la prestigiosa Lista A de la revista Ad Age seis veces durante esta década y ha recibido el título de "Agencia del Año" por parte de El Ojo, El Sol, FIAP y USH Ideas, todo ello mientras fomenta la cultura del optimismo, la curiosidad y la colaboración desde sus oficinas en Miami, Chicago, San Francisco y Tallahassee.

Si desea obtener más información sobre alma y el trabajo de la agencia, visite www.almaad.com, o siga sus cuentas sociales en @almaagency.

Contacto: Sabrina Paz Riesgo

Teléfono: 305-662-3151

Sabrina.PazRiesgo@almaad.com

FUENTE alma

