Almaviva und OverIT arbeiten gemeinsam an der digitalen Transformation des Außendienstes in der Infrastruktur- und Transportbranche

Die beiden Organisationen bekräftigen ihre Zusammenarbeit im Rahmen einer Technologiepartnerschaft, die innovative Softwarelösungen für das Field Service Management bereitstellt

Die NextGen Platform von OverIT, die für die optimierte Verwaltung von Außendienstmitarbeitern und Wartungsprozessen für Anlagen entwickelt und optimiert wurde, wird nun in die MOOVA Platform von Almaviva integriert, die für eine integrierte, modulare und nahtlose Mobilität im Außendienstmanagement entwickelt wurde.

MAILAND, 22. November 2024 /PRNewswire/ -- Almaviva, ein führendes italienisches Unternehmen im Bereich der digitalen Innovation, und OverIT, ein Pionier im Bereich Softwarelösungen für das Außendienstmanagement, haben eine Vereinbarung zur Förderung der digitalen Transformation von Organisationen geschlossen, die Techniker, Ingenieure und mobile Mitarbeiter koordinieren. Ziel ist die Verwaltung linearer Vermögenswerte und „unternehmenskritischer" Vorgänge vor Ort.

Almaviva logo

Diese Synergie soll den Bedürfnissen der Kunden in verschiedenen Bereichen der Mobilität sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene gerecht werden. Gemeinsam können beide Unternehmen auf die bereits gewonnenen Lösungen und Fachkenntnisse im Bereich der Personaloptimierung und des Anlageninstandhaltungsmanagements zurückgreifen, um einen wichtigen Akteur in der italienischen Transportlandschaft zu unterstützen.

Im Mittelpunkt der Vereinbarung steht die von Almaviva entwickelte MOOVA Platform für integrierte, modulare und nahtlose Mobilität, die in der Lage ist, mehrere Verkehrsträger in einem einzigartigen und hochmodernen technologischen Rahmen miteinander zu verbinden. Diese Partnerschaft fördert die Integration der Produkte und Lösungen von MOOVA mit der NextGen Platform von OverIT, um Schlüsselbereiche wie Ressourcenmanagement und -optimierung, Anlagen, Transport und Abfallsammlung zu bewältigen. Diese Integration wird End-to-End-Lösungen für ein effektives Field Service Management bieten.

„Die technologischen Lösungen von Almaviva und OverIT spiegeln ihre Exzellenz in den jeweiligen Bereichen wider. Dabei geht es nicht nur um die digitale Transformation, da viele Organisationen täglich mit der Komplexität der Verwaltung „unternehmenskritischer" Vorgänge auf ihren Einsatzgebieten konfrontiert sind. Diese strategische Partnerschaft soll für die Kunden einen unmittelbaren Mehrwert schaffen", kommentierte Paolo Bergamo, Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender von OverIT.

„Diese Partnerschaft bietet uns die perfekte Gelegenheit, die Bedürfnisse unserer Kunden sowohl auf nationaler als auch auf globaler Ebene zu erfüllen, während wir gleichzeitig die betriebliche Effizienz sicherstellen, Störungen reduzieren und die Instandhaltung der Assets bei all ihren Aktivitäten optimieren. Unser Ziel ist es, Organisationen auf ihrem Weg der digitalen Transformation zu begleiten und sie näher an die neuen Paradigmen der Mobilität und die neuesten Technologien heranzuführen, um durch hochmoderne Dienstleistungen das ultimative Benutzererlebnis zu bieten", sagt Smeraldo Fiorentini, Geschäftsleiter für Transport und Logistik bei Almaviva.

Computerdaten spielen im heutigen digitalen Zeitalter eine entscheidende Rolle und sind das Herzstück der neuen Technologien. Der Außendienst in der Welt der Infrastruktur und des Transports hat täglich die Aufgabe, erstklassige Dienstleistungen zu erbringen, um eine reibungslose Logistik zu gewährleisten, sei es bei der Mobilität von Personen oder bei der Beförderung von Waren. Die agile und integrierte Erfassung, Organisation und Verwaltung von Daten, die dann in wertvolle Informationen umgewandelt werden, ist von entscheidender Bedeutung, damit Manager zeitnahe Entscheidungen treffen, effektive Strategien zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz von Assets entwickeln und auf die Herausforderungen eines sich schnell verändernden Marktes reagieren können.

Dies ist der Ansatz, den Almaviva und OverIT gemeinsam verfolgen, um Organisationen auf ihrem Weg der digitalen Transformation zu begleiten und sie mit den neuen Paradigmen der Mobilität und den aufkommenden Technologien vertraut zu machen, damit sie unseren Gemeinden immer fortschrittlichere Dienstleistungen anbieten können, während gleichzeitig eine deutliche Reduzierung von Störungen und Ausfallzeiten sowie eine effiziente Verwaltung der vorhandenen Ressourcen gewährleistet wird.

OverIT, unterstützt von Bain Capital und NB Renaissance, ist ein multinationales Unternehmen mit über 20 Jahren internationaler und branchenübergreifender Erfahrung im Bereich Software für das Field Service Management. Das Unternehmen wird von weltweit führenden Beratungs- und Consulting-Unternehmen aufgrund seines Produktangebots und seiner fundierten Branchenkenntnisse als führender Anbieter in den Bereichen FSM und AR anerkannt. OverIT betreut über 300 Kunden in mehr als 30 Ländern.

Almaviva, eine italienische Unternehmensgruppe für digitale Innovationen, unterstützt die Wachstumsprozesse des Landes, indem sie die Herausforderungen angeht, denen sich Unternehmen stellen müssen, um im digitalen Zeitalter wettbewerbsfähig zu bleiben. Dabei werden die eigenen Geschäftsmodelle, die Organisation, die Unternehmenskultur und die IKT innoviert. Mit fundiertem „Made in Italy"-Know-how hat Almaviva ein globales Netzwerk aufgebaut, das aus 30 Unternehmen und 79 Büros in Italien und im Ausland besteht. Das Unternehmen ist in Lateinamerika (Brasilien, Kolumbien, Dominikanische Republik) sowie in den Vereinigten Staaten, Belgien, Spanien, Finnland, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten und Tunesien stark vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter www.almaviva.it

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2424746/5039712/OverIT_Logo.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2563664/Almaviva_Logo.jpg