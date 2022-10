Aloe Vera para a pele: conheça os principais benefícios e cosméticos que são compostos por esse ingrediente

Popularmente conhecida como babosa, a Aloe Vera é um ingrediente botânico que contém propriedades hidratantes, antioxidantes, anti-inflamatórias, cicatrizantes e antimicrobianas1

SÃO PAULO, 17 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Muito se fala da importância da Aloe Vera para manter a saúde dos cabelos, mas a pele também se beneficia com esse ingrediente. Por conta de suas propriedades hidratantes, antioxidantes, anti-inflamatórias, cicatrizantes e antimicrobianas¹, essa planta é capaz de melhorar a hidratação e elasticidade da pele*, auxiliando todo o processo de restauração.

"A babosa pode tanto ser utilizada em sua forma natural, como em cosméticos. Costumo indicar os cosméticos para os meus pacientes, porque um produto formulado une diversos outros ingredientes que potencializam os resultados que a Aloe Vera sozinha não conseguiria atingir", orienta a dermatologista Dra. Débora Natal (CRM-SP 150448).

Uma das opções disponíveis no mercado é a linha de sabonetes faciais Dermotivin Original, indicada para peles mistas a oleosas. O produto, que além da Aloe Vera conta com ingredientes que proporcionam ação regeneradora e suavizante, remove as impurezas da pele sem agredi-la. Resultando em uma pele limpa e macia. Disponível em diversas apresentações, líquido, em barra e em espuma, Dermotivin Original elimina o excesso de oleosidade da pele, mantendo sua hidratação.

Antes da utilização de qualquer produto, é importante consultar um dermatologista, pois ele é o profissional que melhor entende as necessidades da pele.

*A linha Dermotivin deve ser usada para limpeza da face

¹PARENTE, Leila; CARNEIRO, Lívia; TRESVENZOL, Leonice; GARDÍN, Nilo. Aloe vera: características botânicas, fitoquímicas e terapêuticas. Disponível em: http://abmanacional.com.br/arquivo/b6cd193b5e9142a17b7ef973e1517676e0cd6064-33-4-aloe-vera.pdf. Acesso em: 18 de agosto de 2022.

Sobre a Galderma

A Galderma é a empresa líder na categoria exclusivamente dedicada à dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado na ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro do mercado de dermatologia em rápido crescimento, por meio de Estética Injetável, Dermocosméticos e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações: https://linhadermotivin.com.br/

