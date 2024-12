- Aloha Browser elimina las cookies y restablece el control del usuario para proteger su intimidad con la primera solución a nivel de navegador del sector

Aloha ha lanzado una innovadora función «one and done» que elimina los banners de cookies y permite a los usuarios decidir conscientemente qué datos comparten con los sitios web.





El enfoque de Aloha es el primero que permite a los usuarios establecer preferencias de cookies en el navegador y aplicarlas automáticamente a todos los sitios web. A diferencia de las soluciones que se limitan a «desactivar» las cookies, que permiten a cada sitio web decidir qué datos recopilar, Aloha da a los usuarios el control de sus datos personales.





La solución demuestra cómo puede aplicarse la nueva norma de gestión del consentimiento por la que aboga la empresa, e invita a los líderes del sector a desarrollar sus propias aplicaciones y unirse para crear una Internet más privada y fácil de usar para todos.

LIMASSOL, Chipre, 4 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- Aloha Browser, que da prioridad a la privacidad, ha lanzado hoy una nueva función de gestión del consentimiento de cookies para eliminar la molestia de los «molestos banners de cookies», mejorando la experiencia de navegación y protegiendo al mismo tiempo la privacidad del usuario. Esta nueva función erradica el bombardeo constante de ventanas emergentes de cookies al permitir a los usuarios configurar sus preferencias de cookies una sola vez, a nivel del navegador. La empresa la lanza hoy para todos los usuarios de iOS en todo el mundo, y se espera una versión para Android a principios de 2025.

El abrumador número y la complejidad de las solicitudes de cookies suelen llevar a los usuarios a tomar decisiones rápidas: casi el 70 % ignora los banners de cookies o los cierra. Esto conduce a una mayor recopilación de datos de la que preferirían si se les diera una opción menos frecuente y más significativa. La aplicación actual de la gestión del consentimiento de cookies GDPR, destinada a proteger la privacidad, está conduciendo a una mayor recopilación de datos, en lugar de a una menor. Los banners de cookies interrumpen la experiencia de navegación, lo que hace que muchos usuarios recurran a bloqueadores de anuncios, que eliminan los banners pero pueden exponerlos a una recopilación de datos no deseada.

«La forma en que la industria gestiona el consentimiento de las cookies es retrógrada y, de hecho, ha sido contraproducente. Es hora de dar a los usuarios la posibilidad de gestionar sus preferencias de privacidad en toda la web sin verse constantemente interrumpidos por ventanas emergentes de cookies», afirmó Andrew Frost Moroz, fundador de Aloha Browser. «Muchas soluciones del mercado bloquean las ventanas emergentes de cookies, haciéndolas desaparecer del navegador, pero esto crea una engañosa ilusión de privacidad. Nuestro objetivo es solucionarlo dando a los usuarios la posibilidad de tomar decisiones informadas sobre los datos que deciden compartir con los sitios web».

La realidad es que los sitios web empiezan a recopilar información del usuario por defecto en cuanto éste los visita. El simple hecho de ignorar, cerrar o bloquear los banners emergentes de cookies no significa que el usuario esté optando por no participar. Otras soluciones existentes no envían ninguna negativa al sitio web, lo que significa que sigue recopilando todos los datos del usuario por defecto.

Para hacer frente a este reto, Aloha ha creado Cookie Consent Management, una solución innovadora que permite a los usuarios establecer sus preferencias de cookies en el navegador. Estas preferencias se aplican automáticamente a cada sitio web visitado, eliminando la necesidad de ventanas emergentes por sitio. Este enfoque reduce las interrupciones y garantiza que las decisiones de privacidad del usuario sean significativas e informadas.

La solución ofrece amplias opciones de consentimiento, permitiendo a los usuarios «Permitir todas» las cookies, «Rechazar todas» las cookies, crear configuraciones personalizadas para diferentes categorías de cookies, o personalizar las preferencias para sitios web específicos, una sola vez, a nivel del navegador. El navegador almacena de forma segura estas preferencias y utiliza una API estandarizada para que los sitios web consulten el estado de consentimiento del usuario.

El enfoque único de Aloha mejora la eficacia de las prácticas actuales de gestión del consentimiento de cookies al tiempo que cumple con el GDPR y otras normativas de privacidad. El revolucionario enfoque se presentó en la conferencia anual TPAC 2024 del W3C a principios de este año, donde obtuvo el apoyo inicial del sector.

Así es como los usuarios de Aloha Browser pueden probar la nueva función de gestión del consentimiento de cookies:

Abra Aloha Browser y vaya al menú de configuración.



Navegue hasta la sección AdBlock dentro de ajustes.



Localice y seleccione la opción Consentimiento GDPR.



Desde aquí, puede establecer sus preferencias de cookies, como activar o desactivar las cookies, y personalizar la configuración para que coincida con sus preferencias para diferentes sitios web.



Una vez configuradas, estas preferencias se aplicarán automáticamente a todos los sitios web que visite, eliminando la necesidad de que aparezcan repetidamente banners de cookies.

Si desea conocer más en relación a la solución de consentimiento de cookies de Aloha visite Aloha Browser.

La solución de especificación de Aloha, junto a un ejemplo de su implementación, está disponible en el repositorio público de GitHub de Aloha.

Los comunicados de prensa en alemán, francés e Italiano, junto a la infográfica y las imágenes que ilustran nuestra aproximación están disponibles aquí.

Acerca de Aloha Browser

Desde 2015, Aloha Browser, con sede en Chipre, se ha propuesto poner la libertad digital y la privacidad digital al alcance de todos. A través de su navegador web que da prioridad a la privacidad y su Asistente Privado de Inteligencia Artificial, Aloha ofrece una experiencia de usuario fluida e intuitiva, al tiempo que proporciona una protección de datos y una seguridad sin precedentes, así como un acceso sencillo a contenidos en línea en cualquier momento y lugar.

La empresa se ha adherido al principio de salvaguardar los datos de los usuarios. Se abstiene de recopilar, almacenar o monetizar los datos de los usuarios y obtiene sus ingresos de sus servicios premium. Aloha verifica a diario la seguridad de su motor de código abierto y crea y diseña internamente todos los demás elementos y funciones del navegador. El producto principal de Aloha es su navegador web privado y seguro, que incluye una VPN gratuita cifrada e ilimitada sin registros, AdBlock integrado, funciones de privacidad mejoradas como pestañas con bloqueo biométrico, un potente gestor de archivos y un reproductor multimedia con soporte nativo de vídeo VR. Aloha Browser está disponible actualmente para las plataformas Windows, macOS, iOS, iPad y Android, con millones de usuarios en todo el mundo. Más información en https://alohabrowser.com/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2383260/AlohaBrowser_Logo.jpg