Aloha Browser met fin aux cookies et redonne aux utilisateurs le contrôle de leurs données personnelles grâce à une solution inédite au niveau du navigateur

Aloha a lancé une fonctionnalité révolutionnaire « une fois pour toutes » qui met fin aux bandeaux cookies tout en permettant aux utilisateurs de décider en pleine conscience quelles sont les données qu'ils sont prêts à partager avec les sites web.





Aloha est le premier à utiliser une approche permettant aux utilisateurs de définir leurs préférences en matière de cookies directement dans le navigateur, ces paramètres étant automatiquement appliqués à tous les sites web. Contrairement aux solutions qui se contentent de « masquer » les bandeaux cookies, ce qui laisse à chaque site web la possibilité de collecter les données de son choix, Aloha redonne aux utilisateurs le contrôle de leurs données personnelles.





Cette solution illustre comment la nouvelle norme de gestion du consentement prônée par l'entreprise peut être mise en œuvre, invitant les leaders du secteur à développer leurs propres solutions et à unir leurs forces pour créer un internet plus personnel et convivial pour tout le monde.

LIMASSOL, Chypre, 4 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Aloha Browser, reconnu pour sa priorité en matière de confidentialité, a dévoilé aujourd'hui une nouvelle fonctionnalité de gestion du consentement aux cookies destinée à mettre fin à la gêne et à l'agacement causés par les bandeaux cookies. Cette innovation améliore l'expérience de navigation tout en protégeant les données personnelles des utilisateurs. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent définir leurs préférences de cookies une seule fois au niveau du navigateur, supprimant ainsi le flot incessant des pop-ups. Cette fonction est disponible dès aujourd'hui pour les utilisateurs iOS du monde entier, avec une version Android prévue pour début 2025.

La multitude et la complexité des options cookies poussent souvent les utilisateurs à prendre des décisions irréfléchies, sachant que près de 70 % d'entre eux soit ignorent les bandeaux cookies soit les ferment. Cela entraîne un partage de données plus important qu'ils ne le souhaiteraient si on leur offrait un choix moins fréquent et plus réfléchi. Actuellement, la gestion du consentement aux cookies, censée protéger les données personnelles, entraîne paradoxalement une collecte accrue de données par les sites. Les bandeaux perturbent la navigation, amenant de nombreux utilisateurs à utiliser des bloqueurs de publicités qui suppriment les bandeaux mais entraînent une collecte indésirable des données.

« La gestion actuelle du consentement aux cookies est inefficace et contre-productive. Il est temps de donner aux utilisateurs la possibilité de gérer leurs préférences en matière de confidentialité sur le web sans être constamment interrompus par des pop-ups », a déclaré Andrew Frost Moroz, fondateur d'Aloha Browser. « De nombreuses solutions sur le marché masquent simplement les bandeaux cookies, créant une fausse illusion de confidentialité. Nous souhaitons changer cela en offrant aux utilisateurs la possibilité de prendre des décisions éclairées concernant les données qu'ils choisissent eux-mêmes de partager. »

Le fait est que les sites web commencent à collecter les informations des utilisateurs par défaut dès leur arrivée. Ignorer, fermer ou bloquer les bandeaux ne signifie pas que l'utilisateur refuse la collecte. Les solutions actuelles ne transmettent pas de refus explicite au site ce qui permet la collecte continue des données par défaut.

Pour relever ce défi, Aloha a créé Cookie Consent Management, une solution révolutionnaire qui permet aux utilisateurs de définir leurs préférences de cookies au niveau du navigateur. Ces paramètres sont ensuite automatiquement appliqués à tous les sites visités, éliminant ainsi le besoin de pop-ups site par site. Cette approche réduit les interruptions et garantit que les décisions des utilisateurs en matière de protection de la vie privée sont sensées et prises en connaissance de cause.

La solution offre des options complètes, permettant aux utilisateurs d'« accepter tout » ou de « refuser tout » en matière de cookies, de créer des paramètres personnalisés pour différentes catégories de cookies, ou de personnaliser les préférences une fois pour toutes au niveau du navigateur pour les sites de leur choix. Le navigateur stocke ces préférences de manière sécurisée et utilise une API standardisée permettant aux sites de vérifier l'état du consentement.

Cette approche unique améliore l'efficacité des pratiques actuelles de gestion du consentement aux cookies tout en respectant pleinement le RGPD et d'autres réglementations sur la confidentialité. Présentée lors de la conférence annuelle TPAC 2024 du W3C, cette innovation a déjà suscité le soutien initial du secteur.

Voici comment les utilisateurs d'Aloha Browser peuvent essayer la nouvelle fonctionnalité de gestion du consentement aux cookies :

1. Ouvrir Aloha Browser et accéder au menu des paramètres.

2. Naviguer jusqu'à la section AdBlock dans les paramètres.

3. Localisez et sélectionnez l'option Consentement RGPD .

4. À partir de là, vous pouvez définir vos préférences en matière de cookies, comme l'activation ou la désactivation des cookies, et personnaliser les paramètres pour qu'ils correspondent à vos préférences pour différents sites web.

5. Une fois configurées, ces préférences seront appliquées automatiquement à chaque site visité, éliminant le besoin de bandeaux répétitifs.

Pour en savoir plus sur la solution de gestion du consentement aux cookies d'Aloha, rendez-vous surAloha Browser.

Les spécifications de la solution d'Aloha, ainsi qu'un exemple de sa mise en œuvre, sont disponibles sur le dépôt public GitHub d'Aloha.

Des communiqués de presse en allemand, français et italien ainsi que des infographies et des images illustrant notre approche sont disponibles ici.

À propos d'Aloha Browser

Depuis 2015, Aloha Browser, basé à Chypre, s'efforce de rendre la liberté numérique et la confidentialité accessibles à tous. Grâce à son navigateur web axé sur la confidentialité et son assistant intelligent privé, Aloha offre une expérience utilisateur fluide et intuitive tout en garantissant une protection des données sans compromis, une sécurité renforcée et un accès facile au contenu en ligne, à tout moment et en tout lieu. Grâce à son navigateur web axé sur la confidentialité et son assistant intelligent privé, Aloha offre une expérience utilisateur fluide et intuitive tout en garantissant une protection des données sans compromis, une sécurité renforcée et un accès facile au contenu en ligne, à tout moment et en tout lieu.

L'entreprise adhère au principe de la protection des données des utilisateurs. Elle s'abstient de toute collecte, stockage ou monétisation des données des utilisateurs et génère ses revenus à partir de ses services premium. Aloha vérifie quotidiennement la sécurité de son moteur open-source et conçoit en interne tous les autres éléments et fonctionnalités de son navigateur. Le produit phare d'Aloha est son navigateur web privé et sécurisé, qui inclut un VPN gratuit, illimité et chiffré sans journaux, un bloqueur de publicités intégré, des fonctionnalités de confidentialité avancées comme les onglets verrouillés par biométrie, un gestionnaire de fichiers puissant et un lecteur multimédia compatible avec la vidéo en réalité virtuelle native. Aloha Browser est actuellement disponible sur les plateformes Windows, macOS, iOS, iPad et Android, avec des millions d'utilisateurs dans le monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://alohabrowser.com/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2383260/AlohaBrowser_Logo.jpg