Alomvattende NFT-marktplaats Niftify kondigt beursgang aan van $NIFT-tokens bij Synapse Network

Pre-publieke voorverkoop $NIFT-token vindt plaats op 16 en 17 november

MAJURO, Republiek van de Marshall-eilanden, 15 november 2021 /PRNewswire/ -- Niftify Limited LLC, het alomvattende NFT-platform, kondigde de beursgang (IEO) van zijn $NIFT-tokens aan bij multiketen-beleggingsecosysteen Synapse Network. Het Niftify-platform, momenteel in de bèta-lanceringsfase, stelt mensen in staat om NFT's te maken, kopen, verkopen en ruilen.

Binnen het Niftify-ecosysteem zijn NIFT-tokens eigen gebruikstokens voor het protocol die worden gebruikt om binnen het systeem activiteiten te belonen. NIFT maakt het voor gebruikers mogelijk korting op de te betalen kosten te verkrijgen. Gebruikers betalen met name slechts 2,5% in plaats van 5% aan kosten als ze betalen met andere cryptovaluta's of fiat. Daarnaast wordt de balans van NIFT-tokens gebruikt om het toegangsniveau tot bepaalde onderdelen te bepalen, zoals vroege toegang tot nieuwe en exclusieve drops, premium klantenprofielen en toegang tot "alleen-leden"-gebieden.

In de aanloop naar de IEO van Niftify organiseert Niftify twee voorafgaande publieke verkopen bij Synapse Network. De eerste daarvan, Pre-Public A, opent vandaag (16 november) met 750.000 NIFT-tokens die te koop zijn voor $ 0,20 per stuk. Dit beslaat 0,35% van Niftify's aanbod. Er is een hard plafond van $ 150.000 en een limiet van $ 500 per individu met lineaire dagelijkse toekenning over 10 maanden. Pre-Public B, de tweede verkoopronde met 600.000 beschikbare NIFT-tokens voor $ 0,25 per stuk, vindt plaats op 17 november. Dit maakt 0,375% van het aanbod van Niftify uit en het maximale op te halen bedrag is wederom vastgesteld op $ 150.000. Er geldt een limiet van $ 1.000 per individu en een lineaire toekenning over een periode van 8 maanden. De verkoop van deze tokens vindt plaats naast de tokens die worden uitgegeven op grond van SAFE/SAFT en volgens een uitgaveschema van de vorige preseed-ronde in april 2021.

"We hebben Niftify gelanceerd met als doel het eerste alomvattende platform ter wereld te maken om NFT's te creëren, kopen, verkopen en ruilen, om zo het ware potentieel te benutten van het metavers en daar voorbij", aldus Bruno Ver, medeoprichter en CEO van Niftify. "Deze beursgang helpt ons sneller te groeien en verder te komen in onze missie de belofte van NFT's waar te maken en hun ware potentieel te ontsluiten."

Niftify is een gebruikersvriendelijk platform dat gebruikers helpt digitale en fysieke aflossingen te automatiseren. In tegenstelling tot andere platforms worden makers aangespoord hun eigen NFT's te maken en verkopen om te profiteren van de functionaliteit van slimme contracten. Tevens krijgen ze de kans royalty's te verdienen over de toekomstige verkoop van de door hen gemaakte NFT's met gebruik van het Ethereum-royaltyprotocol. NFT's op Niftify worden ook gebruikt als eigendomsbewijs en om de geschiedenis te volgen, zelfs van fysieke items, evenals als authenticiteitsbewijs van digitale en fysieke activa.

De verkoop is nu toegankelijk voor mensen over de hele wereld, met uitzondering van inwoners van de VS, Canada, China, Iran, Libië, Noord-Korea, Syrië, Cuba, Afghanistan en de Krim (als onderdeel van Oekraïne).

Over Niftify

Niftify™ heeft als missie het creëren van een sterke gemeenschap van NFT-enthousiastelingen: makers, verzamelaars, handelaren, gamers en bedrijven die NFT's willen kopen, verkopen of verhandelen. Met een alomvattend platform dat mensen in staat stelt NFT's te maken, kopen, verkopen en ruilen, biedt Niftify alle voordelen van de blockchain, zonder het complexe bezit van een wallet of handelen in crypto's. Niftify wil NFT's volwassen maken en de echte wereld binnenhalen door hun potentieel te ontsluiten.

