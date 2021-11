Marketplace all-inclusive de NFTs Niftify anuncia oferta inicial de exchange de tokens $NIFT com Synapse Network

MAJURO, República das Ilhas Marshall, 15 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A plataforma all-inclusive de NFTs Niftify Limited LLC anunciou a oferta inicial de exchange (IEO, na sigla em inglês) de seus tokens $NIFT com o ecossistema de investimentos em cross-chain Synapse Network. Atualmente na versão beta, a plataforma Niftify permite que as pessoas cunhem, comprem, vendam e troquem NFTs.

Dentro do ecossistema Niftify, os tokens NIFT são utility tokens nativos para o protocolo e são utilizados para estimular ações em todo o sistema. O NIFT permite que os usuários recebam descontos de tarifas. Mais especificamente, os usuários pagam apenas 2,5% de tarifa, e não 5%, que é o caso quando pagam com outras criptomoedas ou moeda fiduciária. Além disso, os saldos de tokens NIFT são utilizados para determinar o nível de acesso a recursos especiais, como acesso antecipado a lançamentos exclusivos, perfis premium personalizados e acesso a áreas exclusivas para membros.

No processo da IEO da Niftify, a plataforma concluirá duas pré-vendas públicas com a Synapse Network. A primeira, Pré-venda Pública A, será aberta hoje, 16 de novembro, com 750 mil tokens NIFT à venda por USD 0,20 cada. Isso representa 0,35% da oferta total da Niftify. Há um limite máximo (hard cap) de USD 150 mil e um limite de 500 dólares por indivíduo, com aquisição linear diária por dez meses. A segunda venda, Pré-venda Pública B, acontecerá em 17 de novembro, com 600 mil tokens NIFT disponíveis a USD 0,25 cada. Representando 0,375% da oferta total da Niftify, há um hard cap de USD 150 mil e um limite de USD 1.000 por indivíduo, com aquisição linear diária por oito meses. Essas vendas de tokens se somam aos tokens emitidos de acordo com SAFE/SAFT e estão sujeitas a um cronograma de emissões que começou com uma rodada de pré-semente anterior em abril de 2021.

"Lançamos a Niftify com o objetivo de criar a primeira plataforma all-inclusive do mundo para criação, compra, venda e troca de NFTs, revelando o verdadeiro potencial do metaverso e muito mais", disse Bruno Ver, cofundador e CEO da Niftify. "Nossa IEO nos permitirá crescer mais rápido e ir mais longe em nossa missão de cumprir a promessa dos NFTs e de revelar seu verdadeiro potencial."

A Niftify é uma plataforma prática que visa facilitar a automatização de resgates digitais e físicos por parte dos usuários. Diferentemente de outras plataformas, os criadores são incentivados a cunhar e vender seus próprios NFTs para se beneficiarem da funcionalidade de contratos inteligentes. A Niftify também lhes dá a oportunidade de ganhar royalties de todas as vendas futuras de seus NFTs cunhados, utilizando o protocolo de royalties Etherum. Os NFTs na Niftify também são utilizados como prova de propriedade e controle de histórico até mesmo para itens físicos, assim como prova de autenticidade para ativos digitais e físicos.

A venda está aberta para pessoas do mundo todo, exceto residentes dos EUA, Canadá, China, Irã, Líbia, Coreia do Norte, Síria, Cuba, Afeganistão e Crimea (como parte da Ucrânia).

Para saber mais sobre a Niftify, os interessados podem acessar niftify.io; perguntas da imprensa podem ser enviadas a [email protected].

Sobre a Niftify

A Niftify™ tem a missão de criar uma comunidade forte de entusiastas de NFTs: criadores, colecionadores, negociadores, gamers e empresas que queiram comprar, vender ou trocar NFTs. Com uma plataforma all-inclusive que permite que as pessoas criem, comprem, vendam e troquem NFTs, a Niftify oferece todos os benefícios da blockchain, sem a complexidade de possuir uma carteira ou de realizar transações em criptomoedas. A Niftify pretende tirar os NFTs da infância para levá-los ao mundo real, revelando seu verdadeiro potencial.

Contato para a imprensa: [email protected]

Site: https://www.niftify.io/

Twitter: https://twitter.com/Niftify_io

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/niftify/

Declaração: Esse anúncio não constitui uma oferta de títulos à venda nos Estados Unidos. Não se podem oferecer ou vender títulos nos Estados Unidos sem registro ou isenção de registro. Qualquer oferta pública de títulos a ser feita nos Estados Unidos será realizada por meio de um prospecto, que pode ser obtido do emissor ou do proprietário do título que está sendo vendido e que conterá informações detalhadas sobre a empresa e diretoria, assim como demonstrações financeiras.

FONTE Niftify

SOURCE Niftify