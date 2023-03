Alphawave Semi démontre son leadership en matière de connectivité à haut débit lors de la conférence sur la communication par fibre optique

Les experts d'Alphawave Semi mèneront une démonstration technique et un débat

LONDRES et TORONTO, 6 mars 2023 /PRNewswire/ -- Alphawave Semi (LSE: AWE), leader mondial de la connectivité à haut débit pour les infrastructures technologiques du monde entier, a annoncé qu'elle fera une présentation à la conférence et à l'exposition sur la communication par fibre optique (OFC) et qu'elle participera à la plus grande démonstration d'interopérabilité jamais organisée par l'Optical Internetworking Forum (OIF), qui accélère l'adoption de technologies pour rendre possible le réseau d'aujourd'hui et de demain. L'événement aura lieu du 5 au 9 mars au Centre de conférences de San Diego, en Californie.

L'OFC est la plus grande conférence et exposition mondiale pour les professionnels des communications optiques et des réseaux. Elle rassemble des experts du secteur, des chercheurs et des innovateurs pour débattre des dernières avancées dans le monde de la technologie optique, des communications par fibre optique et de solutions de mise en réseau. Les participants pourront s'attendre à découvrir les dernières tendances et innovations en matière de communication de données à haut débit, d'architectures de réseau et d'applications.

Alphawave Semi fera la démonstration de sa puce de test ZeusCORE XLR SerDes sur le stand de l'OIF. En outre, les cadres d'Alphawave Semi présenteront les sessions suivantes :

Présentation : Panel « Communications et réseaux optiques spatiaux »

Animateur : Loukas Paraschis , vice-président du développement commercial

Jour/heure : Mardi 7 mars, de 15h00 à 16h00 (PST)





Animateur : Tony Chan Carusone , directeur technique

Jour/heure : Mercredi 8 mars, de 10h30 à 11h30 (PST)





Animateur : Loukas Paraschis , vice-président du développement commercial

Jour/heure : Mercredi 8 mars, de 14h00 à 18h30 (PST)

Apprenez-en plus sur la conférence OFC de cette année ici et sur la participation d'Alphawave Semi ici.

À propos d'Alphawave Semi

Alphawave Semi est un leader mondial de la connectivité à haut débit pour l'infrastructure technologique mondiale. Face à la croissance exponentielle des données, la technologie d'Alphawave Semi répond à un besoin essentiel : permettre aux données de circuler plus rapidement, de manière plus fiable et avec des performances supérieures pour une puissance moindre. Nous sommes une société de semi-conducteurs verticalement intégrée, et notre propriété intellectuelle, silicium personnalisé et produits de connectivité sont déployés par des clients mondiaux de premier rang dans les centres de données, le calcul, les réseaux, l'IA, la 5G, les véhicules autonomes et le stockage. Fondée en 2017 par une équipe technique experte ayant fait ses preuves dans l'octroi de licences de propriété intellectuelle de semi-conducteurs, notre mission est d'accélérer l'infrastructure de données stratégiques au cœur de notre monde numérique. Pour en savoir plus sur Alphawave Semi, rendez-vous sur awavesemi.com.

Alphawave Semi et le logo Alphawave Semi sont des marques de commerce d'Alphawave IP Group plc. Tous droits réservés.

Demandes de renseignements des médias

[email protected]

Gravitate PR pour Alphawave Semi

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2015746/Alphawave_Semi_Alphawave_Semi_Demonstrates_High_Speed_Connectivi.jpg

