Alphawave Semi demuestra su liderazgo en conectividad de alta velocidad en la Conferencia OFC

- Alphawave Semi demuestra su liderazgo en conectividad de alta velocidad en la Conferencia de Comunicación por Fibra Óptica

Los expertos de Alphawave Semi realizarán una demostración técnica y una mesa redonda

LONDRES y TORONTO, 6 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Alphawave Semi, (LSE: AWE), líder mundial en conectividad de alta velocidad para la infraestructura tecnológica mundial, ha anunciado que participará en la Conferencia y Exposición sobre Comunicación por Fibra Óptica (OFC) y en la mayor demostración de interoperabilidad jamás organizada por el Optical Internetworking Forum (OIF), que acelera la adopción de tecnologías que permitan la red de hoy y del futuro. El evento tendrá lugar del 5 al 9 de marzo en el Centro de Conferencias de San Diego, en California.

El evento OFC es la mayor conferencia y exposición mundial para profesionales de las comunicaciones ópticas y las redes. Reúne a expertos de la industria, investigadores e innovadores para debatir los últimos avances en tecnología óptica, comunicaciones por fibra óptica y soluciones de red. Los asistentes podrán conocer las últimas tendencias e innovaciones en comunicación de datos de alta velocidad, arquitecturas de red y aplicaciones.

Alphawave Semi realizará demostraciones de su chip de prueba ZeusCORE XLR SerDes en el stand de OIF. Además, los ejecutivos de Alphawave Semi participarán en las siguientes sesiones:

● Presentación: Panel "Space-Based Optical Communications and Networking"

Presentador: Loukas Paraschis, vicepresidente de desarrollo empresarial

Día/Hora: Martes, 7 de marzo, 3-4pm PST

● Presentación: "Optimizing Coherent Ethernet Interconnects for the Telecom Edge"

Presentador: Tony Chan Carusone, responsable de tecnología

Día/Hora: Miércoles, 8 de marzo, 10:30-11:30am PST

● Presentación: "Beyond the Hype of Network Analytics: Use Cases, Feasibility, and Barriers"

Presentador: Loukas Paraschis, vicepresidente de desarrollo empresarial

Día/Hora: Miércoles, 8 de marzo, 2-6:30pm PST

Más información sobre la Conferencia OFC de este año aquí y obtenga más información sobre la participación de Alphawave Semi aquí.

Acerca de Alphawave Semi

Alphawave Semi es un líder mundial en conectividad de alta velocidad para la infraestructura tecnológica mundial. Ante el crecimiento exponencial de los datos, la tecnología de Alphawave Semi satisface una necesidad crítica: permitir que los datos viajen más rápido, de forma más fiable y con mayor rendimiento a menor consumo. Somos una empresa de semiconductores integrada verticalmente, y nuestros productos de IP, silicio personalizado y conectividad son desplegados por clientes globales de primer nivel en centros de datos, computación, redes, IA, 5G, vehículos autónomos y almacenamiento. Fundada en 2017 por un equipo técnico experto con un historial probado en la concesión de licencias de IP de semiconductores, nuestra misión es acelerar la infraestructura de datos críticos en el corazón de nuestro mundo digital. Para obtener más información sobre Alphawave Semi, visite awavesemi.com.

Alphawave Semi y el logo de Alphawave Semi son marcas comerciales de Alphawave IP Group plc. Todos los derechos reservados.

