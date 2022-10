Alphyn Biologics annonce que la phase de recrutement de l'essai clinique de phase 2a menée pour la dermatite atopique légère à modérée en est à mi-parcours

Une étude évalue l'AB-101a chez des patients atteints ou non d'une infection bactérienne concomitante

ANNAPOLIS, Maryland, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Alphyn Biologics , une entreprise de dermatologie en stade clinique qui met au point des traitements multicibles de premier ordre, a annoncé aujourd'hui que la phase de recrutement à son essai clinique de phase 2a de l'AB-101a contre la dermatite atopique légère à modérée (DA) en était à mi-parcours. L'essai randomisé, en double aveugle et contrôlé par le médicament avec l'excipient seul évalue l'AB-101a pour le traitement de la DA chez l'adulte et l'enfant à partir de 2 ans, et comprend uniquement un sous-ensemble de patients qui souffrent d'infections bactériennes couramment associées à la maladie.

« Alors que la plupart des traitements se concentrent sur la modulation du système immunitaire de la DA, il n'existe actuellement aucun médicament disponible qui traite simultanément par modulation immunitaire et l'infection bactérienne présente dans les lésions de la DA de la plupart des patients », a déclaré Shalini Gupta, M.D., dermatologue et membre du Angel Physicians Fund, investisseur d'Alphyn. « Nous sommes enthousiasmés par les perspectives de l'AB-101a et nous prévoyons que ce traitement sera remarquable dans sa capacité à soulager l'inflammation, à réduire les démangeaisons et à traiter les infections cutanées - une approche tout-en-un potentiellement efficace et sûre. »

De plus en plus de recherches démontrent que la DA, outre sa composante de système immunitaire, a une composante bactérienne.1 Les patients atteints de DA sont souvent atteints d'une infection bactérienne, le plus souvent associée au staphylocoque doré (Staph), y compris le staph résistant à la méthicilline (SARM). Ces bactéries communes vivent sur la peau, dégageant des toxines qui déclenchent l'inflammation et les démangeaisons chez les patients atteints de DA, les rendant sujettes à l'exacerbation et l'infection, et empêchant la guérison.

L'essai clinique multisites évaluera le protocole de traitement de l'AB-101a, un topique, chez les patients âgés de 2 ans et plus dans deux cohortes, y compris les patients atteints de DA non infectée et les patients atteints de DA infectée. La cohorte non infectée a terminé l'inscription des patients et le premier patient a reçu une dose dans la cohorte infectée.

« La sécurité est une préoccupation importante avec de nombreux médicaments traitant la DA sur le marché », a déclaré Neal Koller, PDG d'Alphyn. « Nous croyons que l'AB-101a fournira aux patients et à leurs médecins une option de traitement unique et convaincante qui est sûre, efficace, pratique et accessible à une large population, y compris les enfants, pour lesquels le besoin de nouveaux traitements est crucial. »

L'AB-101a a été développé à l'aide de la plateforme propriétaire AB-101 d'Alphyn. La plateforme comporte de multiples composés bioactifs et, par conséquent, de multiples mécanismes d'action pour traiter potentiellement de multiples problèmes de toute maladie cible. En raison du solide profil de sécurité de l'AB-101, Alphyn a commencé son programme d'essais cliniques à la phase 2.

À PROPOS D'ALPHYN BIOLOGICS

Alphyn Biologics est une entreprise de dermatologie en phase clinique qui développe des traitements multicibles de premier ordre pour les maladies cutanées graves et prévalentes sur la base de sa plateforme AB-101. Son produit candidat principal, AB-101a, est en cours de développement comme un traitement topique pour la dermatite atopique (DA), la forme la plus courante d'eczéma. L'AB-101a a démontré un solide profil de sécurité et est en développement pour cibler uniquement le système immunitaire et les composants bactériens de la DA, ce qui le rend idéal pour traiter la DA non infectée et infectée. La plateforme AB-101 d'Alphyn comporte de multiples composés bioactifs et donc de multiples mécanismes d'action pour soutenir un solide pipeline de traitements dermatologiques qui présentent des avantages potentiels en matière de sécurité, d'efficacité et d'autorisation réglementaire de mise sur le marché. Alphyn est basée à Annapolis, dans le Maryland, et à Cincinnati, dans l'Ohio, et possède une filiale en Australie. La société est devenue opérationnelle en 2020 et a amassé environ 6,9 millions de dollars.

