Alphyn Biologics:superado el ecuador del ensayo del tratamiento de dermatitis atópica leve a moderada

-Alphyn Biologics anuncia que se ha superado el ecuador del ensayo clínico de fase 2a del tratamiento de la dermatitis atópica leve a moderada

El estudio evalúa AB-101a en pacientes con y sin infección bacteriana concurrente

ANNAPOLIS, Md., 19 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Alphyn Biologics , una empresa de dermatología en fase clínica que desarrolla terapias multiobjetivo de primera clase, ha anunciado hoy que la inscripción en su ensayo clínico de fase 2a de AB-101a para la dermatitis atópica (DA) de leve a moderada ha superado el punto medio. El ensayo aleatorio, controlado con vehículo y doble ciego está evaluando el AB-101a para el tratamiento de la DA en adultos y niños, a partir de los 2 años de edad, e incluye de forma exclusiva un subconjunto de pacientes que padecen infecciones bacterianas comúnmente asociadas a la enfermedad.

"Mientras que la mayoría de las terapias se centran en la modulación del sistema inmunitario de la DA, actualmente no hay medicamentos disponibles que traten simultáneamente a través de la modulación inmunitaria y también la infección bacteriana presente en las lesiones de la DA de la mayoría de los pacientes", dijo la doctora Shalini Gupta, dermatóloga y miembro del Angel Physicians Fund, un inversor de Alphyn. "Estamos entusiasmados con las perspectivas de AB-101a y anticipamos que será notable en su capacidad para aliviar la inflamación, reducir el picor y tratar la infección de la piel - un enfoque potencialmente eficaz, y seguro, todo en uno."

Cada vez son más las investigaciones que demuestran que, además del componente del sistema inmunitario de la DA, ésta tiene un componente bacteriano.1 Los pacientes con DA experimentan con frecuencia infecciones bacterianas, la mayoría de ellas asociadas al Staphylococcus aureus (estafilococo), incluido el estafilococo resistente a la meticilina (SRM). Estas bacterias comunes viven en la piel, emitiendo toxinas que desencadenan la inflamación y el picor en los pacientes con DA, haciéndolos propensos a la exacerbación y la infección, e impidiendo la curación.

El ensayo clínico multicéntrico evaluará el protocolo de tratamiento de AB-101a, un tópico, en pacientes de 2 años de edad o más en dos cohortes, incluyendo pacientes de DA no infectados y pacientes de DA infectados. La cohorte no infectada ha completado la inscripción de pacientes, y el primer paciente ha sido dosificado en la cohorte infectada.

"La seguridad es una preocupación importante con muchos medicamentos contra la DA en el mercado", dijo el consejero delegado de Alphyn, Neal Koller. "Creemos que AB-101a proporcionará a los pacientes y a sus médicos una opción de tratamiento convincente y única que es segura, eficaz, conveniente y accesible para una amplia población, incluidos los niños, para los que la necesidad de nuevos tratamientos es crítica."

AB-101a se desarrolló utilizando la plataforma AB-101, propiedad de Alphyn. La plataforma tiene múltiples compuestos bioactivos y, por tanto, múltiples mecanismos de acción para abordar potencialmente múltiples problemas de cualquier enfermedad objetivo. Debido al sólido perfil de seguridad del AB-101, Alphyn inició su programa de ensayos clínicos en la fase 2.

1 Staphylococcus aureus and Atopic Dermatitis: A Complex and Evolving Relationship. Joan A. Geoghegan, Alan D. Irvine and Timothy J. Foster. Trends in Microbiology. 2018 Jun;26(6):484-497. doi: 10.1016/j.tim.2017.11.008. Epub 2017 Dec 9

ACERCA DE ALPHYN BIOLOGICS

Alphyn Biologics es una empresa de dermatología en fase clínica que desarrolla una terapia multiobjetivo de primera clase para enfermedades cutáneas graves y prevalentes basada en su plataforma AB-101. Su principal producto candidato, AB-101a, se está desarrollando como tratamiento tópico para la dermatitis atópica (DA), la forma más común de eczema. El AB-101a ha demostrado un sólido perfil de seguridad y se está desarrollando para dirigirse exclusivamente al sistema inmunitario y a los componentes bacterianos de la DA, por lo que es ideal para tratar la DA infectada y no infectada. La plataforma AB-101 de Alphyn cuenta con múltiples compuestos bioactivos y, por tanto, con múltiples mecanismos de acción para respaldar una sólida cartera de productos terapéuticos dermatológicos que presentan ventajas potenciales en cuanto a seguridad, eficacia y autorización de comercialización. Alphyn tiene su sede en Annapolis (Maryland) y Cincinnati (Ohio), y cuenta con una filial propia en Australia. La empresa entró en funcionamiento en 2020 y ha recaudado aproximadamente 6,9 millones de dólares.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1899346/Alphyn_Biologics__LLC__Logo_Hi_Res_Transparent_Bckgrd_Logo.jpg

SOURCE Alphyn Biologics