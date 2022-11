Alphyn Biologics termine la première cohorte d'essais cliniques de phase 2a d'un médicament atopique pour traiter la dermatite atopique légère à modérée

ANNAPOLIS, Maryland, 15 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Alphyn Biologics , une entreprise de dermatologie en stade clinique qui met au point des thérapies multicibles de premier ordre, a annoncé aujourd'hui avoir terminé la première cohorte de son essai clinique de phase 2a de l'AB-101a, un candidat médicament atopique pour traiter la dermatite atopique (DA) légère à modérée chez les adultes et les enfants dès l'âge de 2 ans. La première cohorte avait recruté des patients atteints de DA sans infection bactérienne, qui est parfois associée à la maladie. Les résultats préliminaires sont attendus dans un délai approximatif de huit semaines.

L'essai randomisé, en double aveugle et contrôlé par le médicament avec l'excipient seul évalue le protocole de traitement de l'AB-101a sur plusieurs sites à l'aide d'échelles standard pour évaluer la DA. Les inscriptions se poursuivent pour une deuxième cohorte de l'essai, qui se penchera uniquement sur le traitement des patients atteints de DA qui souffrent également d'infections bactériennes, y compris le staphylocoque doré, ou staph, et le SARM, le staph résistant aux antibiotiques. Alphyn prévoit que l'AB-101a sera efficace contre la DA non infectée et la DA infectée et qu'il offrira aux patients et aux médecins une option de traitement complète, sûre et pratique.

L'AB-101a a été développé grâce à la plateforme exclusive AB-101 d'Alphyn. La plateforme comporte de multiples composés bioactifs et, par conséquent, de multiples mécanismes d'action pour traiter potentiellement de multiples problèmes de toute maladie cible. Alphyn a initié son programme d'essais cliniques en phase 2 en raison du profil d'innocuité élevé de sa plateforme AB-101.

À PROPOS D'ALPHYN BIOLOGICS

Alphyn Biologics est une entreprise de dermatologie en phase clinique qui met au point des traitements multicibles de premier ordre pour les maladies cutanées graves et prévalentes à partir de sa plateforme AB-101. Son produit candidat principal, l'AB-101a, est en cours de développement comme un traitement topique pour la dermatite atopique (DA), la forme la plus courante d'eczéma. L'AB-101a a démontré un solide profil d'innocuité et est en cours de développement pour cibler uniquement le système immunitaire et les composants bactériens de la DA, ce qui le rend idéal pour traiter la DA non infectée et infectée. La plateforme AB-101 d'Alphyn comporte de multiples composés bioactifs et donc de multiples mécanismes d'action pour soutenir un solide pipeline de traitements dermatologiques qui présentent des avantages potentiels en matière d'innocuité, d'efficacité et d'autorisation réglementaire de mise sur le marché. Alphyn est basée à Annapolis, dans le Maryland, et à Cincinnati, dans l'Ohio, et possède une filiale en Australie. La société est devenue opérationnelle en 2020 et a récolté environ 6,9 millions de dollars.

