Alphyn erhält Mitteilung über die Zulassung von Ansprüchen auf das US-Patent für Zabalafin-Hydrogel

ANNAPOLIS, Maryland, 21. August 2024 /PRNewswire/ -- Alphyn, ein in der klinischen Phase tätiges Dermatologieunternehmen, das die ersten Multi-Target-Therapeutika® ihrer Art entwickelt, gab heute bekannt, dass es vom US-amerikanischen Patent- und Markenamt (U.S. Patent and Trademark Office, USPTO) eine Mitteilung über die Zulassung von Patentansprüchen erhalten hat, die die Zusammensetzung und die Verwendungsmethoden für die Arzneimittelformulierung von Zabalafin-Hydrogel (AB-101a) bei atopischer Dermatitis abdeckt. Nach seiner Erteilung deckt das Patent Zabalafin Hydrogel bis 2042 ab und kann in das Orange Book der FDA aufgenommen werden, was zusätzlichen Schutz bietet, sobald Zabalafin Hydrogel von der FDA zugelassen ist.

Zabalafin Hydrogel ist der führende Produktkandidat von Alphyn und wird als erstes Therapeutikum für atopische Dermatitis (AD) entwickelt, das den Juckreiz bei AD direkt behandelt, Bakterien, von denen man zunehmend annimmt, dass sie Entzündungen und Schübe bei AD verursachen, direkt bekämpft und die mit AD einhergehende Entzündung direkt behandelt. Zabalafin Hydrogel ist ein neuartiges, komplexes pflanzliches Arzneimittel aus einer einzigen Quelle mit mehreren bioaktiven Verbindungen, die mehrere Wirkmechanismen bieten, darunter juckreizstillende, antibakterielle und entzündungshemmende Wirkung. Das aktuelle Präparat stammt von der Zabalafin-Plattform des Unternehmens.

„Zabalafin Hydrogel ist ein vielversprechendes erstes ganzheitliches AD-Therapeutikum, das alle Komponenten, die die Krankheit verursachen und verschlimmern, direkt bekämpft", so Neal Koller, Geschäftsführer von Alphyn. „Wir glauben, dass diese Zulassung und das daraus resultierende Patent einen umfassenden Schutz für dieses neuartige Medikament bieten können, während wir unser Portfolio an geistigem Eigentum sowohl für Zabalafin-Hydrogel als auch für unsere Zabalafin-Plattform weltweit aggressiv ausbauen."

Zabalafin Hydrogel hat 2024 die klinischen Studien der Phase 2a abgeschlossen und dabei gezeigt, dass es bei der Behandlung des Juckreizes bei AD hochwirksam ist und die Lebensqualität der Patienten bei geringen Nebenwirkungen und guter Verträglichkeit verbessert. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Zabalafin Hydrogel das „Mittel der Wahl" für Patienten ab einem Alter von zwei Jahren sein könnte, da es das erste AD-Therapeutikum ist, das ohne Bedenken langfristig und kontinuierlich angewendet werden kann. Alphyn geht davon aus, dass die Phase-2b-Studien in den USA, Europa und Australien im Jahr 2025 beginnen werden.

INFORMATIONEN ZU ALPHYN BIOLOGICS

Alphyn Biologics ist ein im klinischen Stadium tätiges Unternehmen im Bereich Dermatologie, das auf der Grundlage seiner Zabalafin-Plattform erstklassige Multi-Target-Therapeutika® für schwere und weit verbreitete Hautkrankheiten entwickelt. Sein führender Produktkandidat, Zabalafin Hydrogel, wird als topische Behandlung für atopische Dermatitis (AD), die häufigste Form von Ekzemen, entwickelt. Zabalafin Hydrogel hat in klinischen Studien der Phase 2a seine Wirksamkeit unter Beweis gestellt, und das Unternehmen geht davon aus, dass es das erste AD-Medikament sein wird, das AD-Juckreiz, Bakterien, von denen zunehmend angenommen wird, dass sie AD-Entzündungen und -Schübe verursachen und zu infizierter AD-Haut führen, und AD-Entzündungen direkt behandelt. Die Ergebnisse klinischer Studien mit Zabalafin Hydrogel deuten darauf hin, dass es das Potenzial hat, die erste AD-Behandlung zu sein, die bei langfristiger, kontinuierlicher Anwendung keine Probleme bereitet.

Alphyns Zabalafin-Plattform verfügt über mehrere bioaktive Wirkstoffe und damit über mehrere Wirkmechanismen, die eine robuste Pipeline von dermatologischen Therapeutika unterstützen, die potenzielle Vorteile in Bezug auf Sicherheit, Nebenwirkungen, Patientenverträglichkeit, Wirksamkeit und behördliche Marktzulassung aufweisen. Alphyn hat seinen Sitz in Annapolis, Maryland, und Cincinnati, Ohio, und verfügt über hundertprozentige Tochtergesellschaften in Australien und Österreich. Das Unternehmen nahm 2020 seine Geschäftstätigkeit auf und hat bisher etwa 16 Millionen US-Dollar aufgebracht.

