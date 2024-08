ANNAPOLIS, Maryland, 21 août 2024 /PRNewswire/ -- Alphyn, une société de dermatologie au stade clinique qui développe des produits thérapeutiques multicibles de premier plan, les Multi-Target Therapeutics®, annonce ce jour avoir reçu un avis d'acceptation de revendications de l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) couvrant des compositions et des méthodes d'utilisation pour la formulation médicamenteuse de l'hydrogel de zabalafine (AB-101a) dans le cadre de la dermatite atopique. Une fois délivré, le brevet couvrira l'hydrogel de zabalafine jusqu'en 2042 et pourra être inscrit dans le registre orange de la FDA, ce qui lui conférera une protection supplémentaire une fois que l'hydrogel de zabalafine aura été approuvé par la FDA.

L'hydrogel de zabalafine est le principal produit candidat d'Alphyn et il est développé en tant que premier traitement de la maladie d'Alzheimer pour traiter directement les démangeaisons de la maladie, traiter directement les bactéries qui sont de plus en plus considérées comme la cause de l'inflammation et des poussées de la DA et comme la cause de l'infection de la peau de la DA et traiter directement l'inflammation de la DA. L'hydrogel de zabalafine est un nouveau médicament botanique complexe à source unique, premier de sa catégorie, qui contient plusieurs composés bioactifs offrant de multiples mécanismes d'action, notamment une activité anti-prurigineuse (contre les démangeaisons), antibactérienne et anti-inflammatoire. Le produit topique est dérivé de la plateforme Zabalafin de la société.

« L'hydrogel de zabalafine est très prometteur en tant que premier traitement complet de la DA qui s'attaque directement à toutes les composantes qui causent et aggravent la maladie », déclare Neal Koller, CEO, Alphyn. « Nous pensons que cette autorisation et le brevet qui en découle assureront une large protection pour ce nouveau médicament, alors que nous construisons proactivement notre portefeuille de propriété intellectuelle à la fois pour l'hydrogel de zabalafine et pour notre plateforme Zabalafin à l'échelle mondiale. »

L'hydrogel de zabalafine a achevé les essais cliniques de phase 2a en 2024, démontrant une efficacité élevée pour traiter les démangeaisons de la DA et améliorer la qualité de vie des patients, avec des effets secondaires limités et une bonne tolérabilité pour les patients. Les résultats indiquent que l'hydrogel de zabalafine pourrait devenir le « médicament de choix » pour les patients âgés de 2 ans et plus, en tant que premier traitement de la DA pour une utilisation continue à long terme. Alphyn prévoit que les essais de phase 2b commenceront aux États-Unis, en Europe et en Australie en 2025.

À PROPOS D'ALPHYN BIOLOGICS

Alphyn Biologics est une société de dermatologie au stade clinique qui développe des produits thérapeutiques multicibles de premier plan, les Multi-Target Therapeutics® , pour les maladies cutanées graves et répandues, en s'appuyant sur sa plateforme Zabalafin.Son principal produit candidat, l'hydrogel de zabalafine, est en cours de développement en tant que traitement topique de la dermatite atopique (DA), la forme la plus courante d'eczéma. Zabalafin Hydrogel a démontré son efficacité lors d'essais cliniques de phase 2a, et la société pense qu'il s'agira du premier médicament contre la maladie d'Alzheimer à traiter directement les démangeaisons de la maladie, à traiter directement les bactéries qui sont de plus en plus considérées comme responsables de l'inflammation et des poussées de la maladie d'Alzheimer et qui causent une infection de la peau de la maladie d'Alzheimer, et à traiter directement l'inflammation de la maladie d'Alzheimer. Les résultats des essais cliniques de l'hydrogel de zabalafine suggèrent qu'il pourrait être le premier traitement contre la DA à pouvoir être utilisé de manière continue et à long terme.

La plateforme Zabalafin d'Alphyn possède de multiples composés bioactifs et, par conséquent, de multiples mécanismes d'action pour soutenir un solide portefeuilles de produits thérapeutiques dermatologiques qui présentent des avantages potentiels en termes d'innocuité, d'effets secondaires, de tolérabilité pour les patients, d'efficacité et d'autorisation réglementaire de mise sur le marché. Alphyn est basée à Annapolis (Maryland) et à Cincinnati (Ohio) et possède des filiales en exclusivité en Australie et en Autriche. L'entreprise est devenue opérationnelle en 2020 et a levé environ 16 millions de dollars.

