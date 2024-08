Alphyn präsentiert Poster zu den klinischen Ergebnissen von Zabalafin-Hydrogel auf dem European Academy of Dermatology and Venereology Congress 2024

ANNAPOLIS, Md., 27. August 2024 /PRNewswire/ – Alphyn Biologics, Inc., ein im klinischen Stadium befindliches Dermatologieunternehmen, das erstklassige Multi-Target Therapeutics® entwickelt, gab heute bekannt, dass Daten aus seiner klinischen Phase-2a-Humanstudie mit Zabalafin-Hydrogel (AB-101a) bei atopischer Dermatitis (AD) auf dem bevorstehenden European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) Congress 2024 in Amsterdam vom 25. bis 28. September 2024 vorgestellt werden. Zabalafin Hydrogel wird als erstes Therapeutikum für AD entwickelt, das den Juckreiz bei AD direkt behandelt und Bakterien direkt bekämpft, von denen zunehmend angenommen wird, dass sie Entzündungen und Schübe bei AD verursachen. Es behandelt auch direkt infizierte AD-Haut und wirkt direkt gegen die Entzündung von AD.

Die erste Phase-2a-Studie am Menschen wurde konzipiert, um die wichtigsten Behandlungsaspekte bei AD – Juckreiz und Verbesserung der Lebensqualität – sowie die Sicherheit und Wirksamkeit von Zabalafin-Hydrogel zu untersuchen. Neurodermitis ist eine chronische Erkrankung und die häufigste Form von Ekzemen, die laut Global Atopic Dermatitis Atlas (GADA) das größte dermatologische Problem der Welt darstellt. Die überzeugenden klinischen Ergebnisse von Zabalafin-Hydrogel deuten darauf hin, dass es das Potenzial hat, das „Medikament der Wahl" zur Behandlung von AD zu werden.

Das Poster mit dem Titel „Itch Reduction and Quality of Life Improvement in AD for First Human Use of Zabalafin" (Juckreizreduktion und Verbesserung der Lebensqualität bei Alzheimer) wurde von Lynda Spelman, MD1, Stephen Shumack, MD2, Michael Benson, MD3, Bevin Bhoyrul, MD4, Jessie Lee, MD5, Ebrahim AK Abdulla, MD6, Neal Koller7, und Gary Pekoe, PhD7 verfasst.

Zabalafin-Hydrogel ist ein neuartiges, komplexes pflanzliches Arzneimittel aus einer einzigen Quelle mit mehreren bioaktiven Verbindungen, die mehrere Wirkmechanismen bieten, einschließlich juckreizstillender, antibakterieller und entzündungshemmender Wirkung. Das aktuelle Präparat stammt von der Zabalafin-Plattform des Unternehmens.

1 Veracity Clinical Research, Woolloongabba, QLD, AU, 2 St. George Dermatology, Kogarah NSW, 3 Captain Stirling Medical Centre, Nedlands WA, AU, AU, 4 Sinclair Dermatology, East Melbourne VIC, AU, 5 Holdsworth House Medical Practice, Darlinghurst NSW, AU, 6 The Skin Hospital, Westmead NSW, AU, 7 Alphyn Biologics, Cincinnati, OH, USA

INFORMATIONEN ZU ALPHYN BIOLOGICS

Alphyn Biologics, Inc. ist ein im klinischen Stadium befindliches Dermatologieunternehmen, das auf der Grundlage seiner Zabalafin-Plattform erstklassige Multi-Target Therapeutics® für schwere und weit verbreitete Hautkrankheiten entwickelt. Sein führender Produktkandidat, Zabalafin Hydrogel, wird als topische Behandlung für atopische Dermatitis (AD), die häufigste Form von Ekzemen, entwickelt.

Zabalafin-Hydrogel hat in klinischen Studien der Phase 2a seine Wirksamkeit bewiesen, und das Unternehmen ist der Ansicht, dass es das erste Therapeutikum für AD sein wird, das den Juckreiz bei AD direkt behandelt und Bakterien direkt bekämpft, von denen man zunehmend annimmt, dass sie Entzündungen und Schübe bei AD verursachen. Es behandelt auch direkt infizierte AD-Haut und wirkt direkt gegen die Entzündung von AD. Die Ergebnisse klinischer Studien mit Zabalafin Hydrogel deuten darauf hin, dass es das Potenzial hat, die erste AD-Behandlung zu sein, die bei langfristiger, kontinuierlicher Anwendung keine Probleme bereitet.

Alphyns Zabalafin-Plattform verfügt über mehrere bioaktive Wirkstoffe und damit über mehrere Wirkmechanismen, die eine robuste Pipeline von dermatologischen Therapeutika unterstützen, die potenzielle Vorteile in Bezug auf Sicherheit, Nebenwirkungen, Patientenverträglichkeit, Wirksamkeit und behördliche Marktzulassung aufweisen. Alphyn hat seinen Sitz in Annapolis, Maryland, und Cincinnati, Ohio, und verfügt über hundertprozentige Tochtergesellschaften in Australien und Österreich. Das Unternehmen nahm 2020 den Betrieb auf und hat rund 16 Mio. USD aufgebracht.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1899346/Alphyn_Biologics__LLC__Logo_Hi_Res_Transparent_Bckgrd_Logov1.jpg